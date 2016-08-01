Şehit Mustafa Tuneli Onbinler son yolculuğuna uğurladı‏

Bu haber 01 Ağustos 2016, Pazartesi 08:08:09 tarihinde eklendi

Yol kontrolü sırasında PKK’lı teröristlerin düzenlediği saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş 24 yaşındaki Mustafa Tünel'in cenazesi, Van düzenlenen törenin ardından uçakla Konya’ya gönderildi.

Konya Havaalanında karşılandıktan sonra karayoluyla Seydişehir’e getirilen , 24 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Tünel de Ortakaraören Mahallesi’nde yakınları ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Şehidin Türk Bayrağı’na sarılı tabutu ilk olarak helallik alınmak üzere babası Bekir Tünel’in evine getirildi. Helallik alınırken Şehit Tünel’in yakınları gözyaşlarına boğuldu. Alınan helalliğin ardından Şehit Tünel’in Türk Bayrağı’na sarılı naşı cenaze arabasıyla namazın kılınacağı meydana götürülürken ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ sloganları atıldı. Meydanda gözyaşları içerisinde şehidin tabutuna sarılan annesi Leyla ve kız kardeşi Fatma Tünel yakınları tarafından teselli edildi. Tabuta sarılan kız kardeşi Fatma Tünel, ''Abi biz seni böyle mi görecektik. Tabuta sarılı mı gelecektin. 2 ay sonra izne geleceğini söylemiştin. Abim sen hakkını bize helal et' diyerek son yolculuğuna uğurladı.

Uzman Çavuş olmadan önce Seydişehir Eti Alüminyum Fabrikası’nda işçi olarak çalıştığı ve bir yıldır da Jandarma Uzman Çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen şehit Mustafa Tünel Ortakaraören Mahallesi’ndeki meydanda kılınan cenaze namazına ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Orman ve Su İşleri Bakanı Yardımcısı Harun Tüfekçi, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Orhan Erdem, Ak Parti Konya Milletvekili Uğur Kaleli, Konya Valisi Yakup Canpolat İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir , protokol ve askeri erkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.