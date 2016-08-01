Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılan duyuru aşağıda sunulmuştur. Tüm ünvan ataması yapılacak Şehit ailesi ve Gazilere hayırlı olmasını dileriz.
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun Ek 1 inci maddesi kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hak sahibi olduğu tespit edilenlerin atama teklifleri 2014 yılından itibaren Devlet Personel Başkanlığı tarafından yapılmaktadır.
Bilindiği üzere, 3713 sayılı Kanunda değişiklik yapan 14/04/2016 tarihli 6704 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde; "hak sahiplerinin kamu kurum ve kuruluşlarına kura sonucu yapılacak atamalarda atama teklifinin yapılması ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın atama teklifi yapılan kamu kurum ve kuruluşlarına kadro ve pozisyonlar ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır." hükmü, aynı Kanunda değişiklik yapan 25/07/2016 tarihli 668 sayılı Kanun hükmünde Kararnamenin 4 üncü maddesinde ise hak sahiplerinin öğrenim durumlarına uygun kadro ve pozisyonlara atama tekliflerinin, kamu kurum ve kuruluşlarının e-uygulama
üzerinden yapacakları bildirimler esas alınarak yapılmasına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.
Bu çerçevede, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
14/04/2016 tarih ve 6704 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile kamu kurum ve kuruluşlarının%2 kontenjan ayırma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.
Atama teklifleri kura usulüyle yapılacaktır. Kamu kurum ve kuruluşları memur ve hizmetli unvanlı kadro ve pozisyonlar ile 190 sayılı KHK'nın eki cetvelinde yer alan unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonları, merkez ve taşra olacak şekilde, taşrada ise il bazında e-uygulama sistemi üzerinden Ocak ve Temmuz aylarının son gününe kadar talepte bulunmaları gerekmektedir.
3713 sayılı Kanun kapsamında yapılan atama tekliflerinde kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları kullanılmamakta olup, atama teklifi ile birlikte diğer kanunlardaki hükümlere bakılmaksızın ve başka bir işleme gerek kalmaksızın hak sahibinin atanacağı unvana ilişkin kadro veya pozisyon ihdas, tahsis ve vize edilmiş ve mevzuatı uyarınca düzenlenen ilgili cetvel ve bölümlere eklenmiş sayılır.
Atama teklifleri kamu kurum ve kuruluşlarının e-uygulama üzerinden talepleri esas alınarak yapılacak, bu taleplerin yeterli olmaması halinde resen atama teklifi yapılacaktır.
3713 sayılı Kanun kapsamında yapılan atama teklifleri ile ihdas edilen kadro veya pozisyonlar herhangi bir şekilde boşalması halinde iptal edilmiş sayılır.
Devlet Personel Başkanlığı tarafından 2014 Temmuz – 2016 Temmuz dönemi içerisinde atama teklifi yapılarak göreve başlayan personelin, atama teklifinin yapıldığı tarihte öğrenim durumları itibariyle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro veya pozisyonlara istihdam edildikleri kurum tarafından atamalarının yapılması zorunludur.
Hak sahipleri; çalıştıkları kurumda öğrenim durumu itibariyle ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyon bulunmaması halinde diğer kurumlara naklen atanmalarında bir defaya mahsus olmak üzere diğer kanunlarda yer alan herhangi bir kontenjan sınırlamasına tabi olmayacaklardır.
Kamu kurum ve kuruluşları 3713 sayılı Kanunun geçici 15 inci maddesi kapsamında yapılacak naklen atamalarda gerekli hassasiyetleri göstermeleri gerekmektedir.
Kamu kurum ve kuruluşları, 3713 sayılı Kanun kapsamında Temmuz 2016 itibariyle e-uygulama sistemi üzerinden bildirmeleri gereken kadro ve pozisyonlara ilişkin taleplerini 04-11 Ağustos 2016 tarihleri arasında sisteme girebileceklerdir.