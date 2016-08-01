YORUMLAR 66 Yorum

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tamer61 Editöre şikayet et 01 Ağustos 2016 Pazartesi 18:50 ben 2014 temmuzda atandım ilkokul mezunu olarak hizmetli kadrosuna şimdi liseyi bitirdim bende memur kadrosuna başuru yapabilirmiyim lütfen cevap verirmisiniz

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ŞEHİT KARDEŞİ Editöre şikayet et 01 Ağustos 2016 Pazartesi 16:22 SAYIN HAMİT BEY ŞİMDİ BEN ATANDIĞIMDA ORTAKUL MEZUNUYDUM.DIŞARDAN MESLEK LİSESİNİ OKUYUP BİTİRDİM.BU ÇIKAN KANUNDAN BİZ YARARLANABİLİRMİYİZ.LÜTFEN MERAK EDEN ARKADAŞLARDA OLACAK BİZİ BİLGİLENDİRİRSENİZ SEVİNİRİM....ŞİMDİDEN ALLAH RAZI OLSUN 25 Yanıtla

Sehit kardesu Editöre şikayet et 02 Ağustos 2016 Salı 16:11 Arkadaşlar sonradan diploma alanlar üvey evlat olarak bu çıkan kanunla anlaşılmıştır açıkçası sehit yakını veya gazi olarak görmemişler bu kanun kime çıktıysa onlar sehit yakiniysan biz neyiz bilmiyorum artık çok büyük haksizlik bende hizmetli olarak atandım sonradan liseyi bitirdim zaten baştan bilseydik liseyi bitirip iş başvurusu yapardık bilemedik bi kuruma atamıyoruz ondan sonra amirin memurun kölesi oluyoruz benim diyecek bi tek şey var hak edenlere hak ettiği gibi eşit davranilsin ben on beş yıl hizmetli görevi yaptım sunuda belirtmek isterim devletimizden milletimizden allah razı olsun tepeden sinavsiz sorgusuz kamuya yerleştirdi ama bu çıkan haklardan da eşit davranilsin tuvalet temizliği yaptım çay dağıttım pas pas çektim on beş yıl açıkçası ekmeğimizi için kurum amirlerine köle olduk benim hak ettiğim şey lise tiplomsm normal memurluk verilsin ve bu uygulamayı bazı bakanlıklar uyguladı sonradan diploma alanları memur yaptı bizimde buna istinaden hakkımız var diye düşünüyorum bir kurum atıyor diğeri atamıyor çok ayrımcılık söz konusu hep mağdur hep mağdur evey evlat saygilar 21 Yanıtla

habib kerim Editöre şikayet et 01 Ağustos 2016 Pazartesi 19:54 Biz şimdi 1 senemizi doldurup asli memurluğumuzu beklememiz gerek mi gerek değil mi ? lütfen bunu açıklayabilirmisiniz. Herhalikarda nereye başvuracağımız da belli değil ? 19 Yanıtla

HÜSEYİN OĞUZ Editöre şikayet et 02 Ağustos 2016 Salı 13:55 Değerli arkadaşlar

öncelikle hepimiz için hayırlı olsun bu yeni çıkan kanun maddesi.

umarım bütün arkadaşlarımız en kısa zamanda ünvanlarına ve mesleklerine uygun kadro ve pozisyonlara yada kurumlara geçiş sağlarlar.

bu konuda nereye ve nasıl bir başvuru yapmamız gerekiyor kadromuza uygun bir pozisyon(ki benim gibi) çalıştığı kurumda kadrosu olmayan kişi nereye başvuracak bilen biri aydınlatırsa sevinirim... 16 Yanıtla

sinan ocak @ahmet Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 00:13 Ben bir öğretmenim dolayısıyla öğretmen kadrosuna geçmek yolunda tum cabalarım .Banada personel başkanlığı aynı şeyleri dedi.ancak ben 17 aydır bekliyorum halen asaletımız beraber girdiğimiz bütün devre arkadaslarımızın onaylanmadı.onaylandığı anda bütün sehit gai yakını arkadaşlarımız unvanlarına atanacaktır.Kanun acık yanı hiç kimsenin bu konuda endişesi olmasın ve hatta hiç bir sekilde norm kadro veya kontenjan gözetilmeksizin.herkesin yolu 2.birdefa yeniden acık olsun 16 Yanıtla

ŞEHİT ABİSİ Editöre şikayet et 02 Ağustos 2016 Salı 11:38 Sayın yetkililer ben atandığımda okuduğum meslek lisesi son sınıf bitmemişti daha sonra akşam okuluna giderek mezun olduğum (atandığımda orta okul olarak elle aldılar ve hızmetli kadrosuna atadılar) şimdi benim durumumda bir çok arkadaş olduğunu görüyorum bir çoğumuz mağdur durumundayız bizim hakkımızı kim savunacak nerelere müracaat etmemiz gerekiyor.Bu konuda bizleri bilgilendirirseniz seviniriz ,SAYGILAR 13 Yanıtla

ahmet @dilek Editöre şikayet et 03 Ağustos 2016 Çarşamba 10:56 Dilek Hanım Bilgilendirdiğiniz için teşekkürler.Anladığım kadarıyla biz kadromuz olduğu kuruma dilekçe ile direk başvuracağız. 12 Yanıtla

gazi yakını Editöre şikayet et 02 Ağustos 2016 Salı 06:46 Ben 2014 yılında ortaokul mezunu iken hizmetli olarak atanmıştım ve şu anda lise mezunuyum ALLAH RIZASI İÇİN BİLEN BİRİSİ CVB VERSİN BİR ÜST KADROYA GEÇEBİLECEKMİYİM. 11 Yanıtla

Mustafa göçer Editöre şikayet et 03 Ağustos 2016 Çarşamba 22:52 Değerli arkadaşlar ben bu konu için çıkan yasayı ve dpb sitesindeki açıklamayı bulunduğum kurumdaki avukatla beraber okuduk bağlı bulunduğum kurumun insankaynaklarına dilekçe yazdım bu dilekçeye nasıl atandığını ve neye istinaden tekrar atanacak yazarak bulunduğum kuruluşun bünyesinde atana bileceğim bir pozisyon varsa o pozisyona yok ise gitmek istediğim kurumun adını ve gani ünvan ile gitmem gerektiğini yazdım insan e uygulamadan girmelerini ve e uygulama üzerinden bir çıktısının dpb gönderilmesini rica ettim onlar sisteme girecek siz sadece sizin kurumda atana bileceğiniz bir pozisyon varsa dilekçede talep edeceksiniz yoksa kurum araştırıp o kurumu tekrar atanmayı talep Edeceksiniz dilekçenin altına ek olarak diploma fotokopisinide koymayı unutmayın sonra çalıştığınız kurumdaki insan kaynakları yada personel birimi hangisi varsa o bir üst yazı yazıp amirlerinize imzalattıktan sonra kurumunuzun merkez biçimindeki Ankara'daki insan kaynaklarına gönderecek şimdiden hepinize hayırlı uğurlu olsun arkadaslar 10 Yanıtla

Mustafa göçer Editöre şikayet et 01 Ağustos 2016 Pazartesi 16:23 E uygulamaya girdim orda kurum adı vesaire kusurum türü vesaire şeyler yazıyor şuan bulunduğumuz kurumun adı ve çalıştığımız pozisyon daki ünvanımızmı yoksa geçmek istediğimiz kurumun adı ve oradaki pozisyon mu lütfen bilen varsa cevap versin e uygulamanın adresi

http://euygulama.dpb.gov.tr/DPB_yetki/DPB_Kullanici_Basvuru.aspx 9 Yanıtla

Ahmet Editöre şikayet et 01 Ağustos 2016 Pazartesi 21:49 Dpb açıklama yapmış fakat nasıl başvuracağını açıklanmamış şaka gibi.Simdi biz dilekceylemi başvuracağını nasıl yapacağız anlamadım ki 9 Yanıtla

gazi yakını Editöre şikayet et 02 Ağustos 2016 Salı 15:04 Eğerki şu an lise mezunu olubda hizmetli kadrosunda olanlar bu yasadan faydalanamayacaksa yine bir haksızlık yine bir adaletsilikle baş başa kalacaz DİĞER ÜNİVERSİTE MEZUNU TEKNİKER TEKNİSYEN ÖĞRETMEN VS OLACAK OLAN ARKADAŞLARIMIN ADINA GERÇEKTEN ÇOK AMA ÇOK SEVİNİYORUM AMA BİZİM HAKKIMIZ NE OLACAK biz de bu 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında göreve başlamadıkmı haberi okuduğum kadarıyla ve anladığım kadarıyla biz faydalanamayacağız ama umarım yanılıyorumdur. 9 Yanıtla

masum mişe Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 11:13

ne dir yani ben o zamanlar ortaokul mezunuydum sonradan lise diplomasını aldım hep hizmetli kadrosun damı kalacam çok ama çok saçma bi iş yapacaksanız yapın ayıp işe girenlerin yüzde 20 sinden dua alıyorsunuz yüzde 80 ninden beddua bu nasıl iş

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dilek Editöre şikayet et 01 Ağustos 2016 Pazartesi 22:31 E-uygulama kurum ve kuruluslar için mustafa göçer kardesim. Unvana gecisler ne sekilde yapilacak henuz bir bilgilendirme yapilmadi.kurumlara 4-11 tarih araligi icin süre verilmis akabindede bizlere isleyise dair bir aciklama yapilir diye dusunuyorum. Hayırlı aksamlar dilerim. 8 Yanıtla

mehmet gün Editöre şikayet et 02 Ağustos 2016 Salı 11:16 arkadaşlar şimdi biz nereye başvuru yapacaz bilen aydınlatsın lütfen 8 Yanıtla

İsmail Koçyiğit Editöre şikayet et 25 Ağustos 2016 Perşembe 13:52 Sonradan diploma alanları kapsamıyormuş! Ben aradım sordum.1 ay içerisinde yazı yayınlayacağız maalesef siz sonradan diploma aldığınız için sizi kapsamındaki dediler!

Benim durumumda olan bir çok şehit yakını var bu sayı azımsanmayacak kadar çok.

Hamit bey öncü olursa toplu dilekçe verirsek bence istediğimizi alırız.

Şu an kamuda 80 bin kişi feto/pdy yüzünden açığa alındı, bu fırsat bir daha gelmez!!!

Hamit bey lütfen bu organizasyonu yönetiniz.ve gazilerin ötv den yararlanması için gösterdiğiniz ilgiyi bu konu içinde sarf edeceğiniz den hiç şüphem yok!

Süre 1 ay içerisinde olduğunu tekrar belirtmek isterim.saygılarımla. 6 Yanıtla

masum mişe Editöre şikayet et 08 Ağustos 2016 Pazartesi 14:38 Syn .Başbakan Binali Yıldırım yaptıgı konuşma ====Ben şimdi burada şunu söyleyeyim. Şehitlerimize geride bıraktığımız yakınlarına ne yapsak borcumuzu ödeyemeyiz. Onlar ölü değil, onlar diridir. Bu bayrak için bu vatan için hayatlarını verdiler. Onların yakınları bizim emanetimizdir. Bize emanettir, onlara en iyi şekilde bakmak bizim devletimizin en başta gelen görevidir.====HANİ NERDE BİZLERİ SAHİPLENDİĞİNİZ ====SÖLEMEKLE OLMIYOR BAŞKANIM 5 Yanıtla

İsmail Koçyiğit Editöre şikayet et 24 Ağustos 2016 Çarşamba 15:44 Sonradan diploma alanlar bir araya gelip toplu dilekçe verirsek bence yardımcı olurlar.bu organizasyonu admin düzenlerken daha başarılı olur. 5 Yanıtla

M.salih Acar Editöre şikayet et 01 Ağustos 2016 Pazartesi 22:15 Muharip Gazi çocuklarına yine birşey yok...! Muharip Gazi çocukları hep hayal kırıklığı mı yaşayacak bizlerede müjde olmayacak mı...! 4 Yanıtla

Ramazan AYDOĞAN Editöre şikayet et 01 Ağustos 2016 Pazartesi 22:26 2014 yılı öncesinde atanan şehit yakınları ve gazi,gazı yakınları ilk atamalarındaki öğretim durumlarina göre kadroları verilecek mi bunun ile ilgili bir çalışma var mı. Bizlerin mağduriyetini nasıl telafi edilecektir. Bizler içinde çalışmalar olur ise bizleri de çık mutlu edersiniz. 4 Yanıtla

tamer61 @tamer61 Editöre şikayet et 01 Ağustos 2016 Pazartesi 22:55 Neden cevap vermiyorsunuz lütfen cevap... 4 Yanıtla

Mustafa göçer @dilek Editöre şikayet et 02 Ağustos 2016 Salı 18:19 Dilek hanım öncelikle verdiğiniz bilgi için teşekkürler

Dilek hanım e uygulama kurumlar arası kullanılıyorsa çalışa bileceğim bir birim yok kurumumda öyleyse kendi kurumumun merkez insan kaynaklarına dilekçe yazmam gerekiyor

Ben devlet personel başkanlığını tlf ile aradım bir uzmanla görüştüm bana senin kurumunda atana bileceğin bir birim bulunmuyorsa kendine bir kurum seçeceksin dedi atanmak istediğim kurumu kendimmi seçicem bu konuda bir dilekçe örneği elinizde varsa mgocer988@gmail.com e posta adresime yollayabilirmisiniz şimdiden teşekürler 4 Yanıtla

dilek Editöre şikayet et 02 Ağustos 2016 Salı 22:41 Arkadaslar bugun devlet personel baskanligini aradim oncelikle kendi kurumunuza, kendi kurumunuzda mevcut unvaniniz yoksa unvaninizin oldugu kurumla görüşün seklinde kisa bir bigilendirme edindim.konuyla ve isleyisle ilgili herhangi bir bilgi edindiginiz takdirde paylasmaniz herkese kolaylik saglaycaktir. 4 Yanıtla

CAN COLAK @tamer61 Editöre şikayet et 03 Ağustos 2016 Çarşamba 14:33 okuduğumdan anladığım kadarıyla bu konu sizin için iyi haber içermiyor.ATAMA TEKLİFİNİN YAPILDIĞI TARİH İTİBARİYLE İHRAZ ETTİKLERİ UNVANA ibaresiyle atandıktan sonra alınan eğitim ve diplomanın bir yararı olmuyor maalesef.... 4 Yanıtla

ahmet @Mustafa göçer Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 12:07 Mustafa GÖÇER Kardeşim yani ünvanımız çalıstığımız kurumda yoksa çalıstığımız kurumun personeline mı dileçe yazacağız yoksa ünvanımızın olduğu diğer kurumun personeline mi yazacağız aydınlatırsan çok sevinirim 4 Yanıtla

orhan yeşilyol @Sehit kardesu Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 14:37 bende sonradan mezun olanlardanım birleşip bakanlığa gidelim

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Sinan ocak Editöre şikayet et 07 Ağustos 2016 Pazar 00:18 Dilek kardesim.Il mudulukleri degil.Bakanlik insan kaynaklari ile goruseceksiniz.Bana ogretmenlik hususunda " ben uzun uzun kanunlari , dogan yeni hakkimizi anlatirken" tamam. Bilgimiz var.Su an bu konu gorusuluyor.Bakanligimiz internet sitesinden duyurulacaktir dediler.Ben bunun tarafimizdan yana hukmolunacagina inaniyorum.Dedigim gibi benim asalet yemin torenime yaklasik 1 ay kaldi ben kendi kurumuma ve mebe dileklcelerimi hazirladim bekliyorum.Hoscakaliniz. 4 Yanıtla

ahmet Editöre şikayet et 09 Ağustos 2016 Salı 21:36 Arkadaşlar öğretmen kadrosuna geçmek isteyenler için bu bilgilendirmeyi yapıyorum. Ben İçişleri Bakanlığına memur statüsünde atandım, kendi kurumumu bilgilendirmek amaçlı dilekçemi yazıp atandığım zamanki öğrenim durumumu gösterir diplomamı da ekleyerek Valilik Makamına gönderdim, Valilik Makamından Öğretmen Kadrosunun kurumumuzun taşra teşkilatlarında olmadığına ve öğretmen kadrosunun bulunduğu İl Milli Eğitim ile görüşüleceğinin uygun olduğu yazısı geldi, yeni bir dilekçeyle eklerinde iliştirerek İl Milli eğitime Başvuru yaptım, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan şifahi görüşmeler sonucunda, Milli Eğitim Bakanlığının bu konu ile ilgili toplu olarak duyuruya çıkacağı, duyurunun tam tarihinin belli olmadığı ama atanma taleplerinin uygun olacağının değerlendirildiği bilgisine ulaştım. Yani Milli Eğitim Personeli olsun yada olmasın başka kurumlara 3713 sayılı Kanun kapsamında atanan arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığının toplu alım duyurusunu beklemesi lazım gibi gözüküyor. Saygılarımla. 4 Yanıtla

Mert can Editöre şikayet et 12 Ağustos 2016 Cuma 01:00 Merhaba arkadaşlar. Ben de sivil şehit yakınıyım ve öğretmenlik mezunuyum. Ve kendi mesleğimi yapmak istiyorum. İlk sorum biz de faydalanabiliriz sanırım. Bi ayrım yok umarım. Bu ünvanlarla ilgili bir KHK çıktı ama nasıl ne şekil başvuru olacağı yazmıyor. Bu konuda elinizde son bilgileri benimle ( sonunakadar21@gmail.com ) adresime paylaşırsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim herkese şimdiden. İyi günler dilerim. 4 Yanıtla

Rahmi meşe Editöre şikayet et 27 Ağustos 2016 Cumartesi 21:57 Arkadaşlar benim yanımda çalışan 4 ay önce başvuru yaptı unvan değişikliği oldu onlarda sonradan liseyi bitirdigi tarih 14.09 2015 mezun oldu bende şehit kardeşiyim bende başvuru yaptım ilk işe başladığınızda ilkokul mezunusunuz deyip unvan değişikliği yapmadılar nerde bu adalet buna bi çözüm bulmaları lazım herkese selam 4 Yanıtla

şehit oğlu Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 09:46 Ben 2014 yılı EKİM ayında ortaokul mezunu iken hizmetli olarak atanmıştım ve şu anda lise mezunuyum dilekçemide vermişim ALLAH RIZASI İÇİN BİLEN BİRİSİ CVB VERSİN BİR ÜST KADROYA GEÇEBİLECEKMİYİM. 3 Yanıtla

Hüseyin Balkaş Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 10:34 Arkadaşlar ben EML si Motor bölümüyüm.Benim çalıştığım kurumda bu bölüm yok.Ne yapmamız gerekiyor.Nereye nasıl müracaat edeceğiz.Sayın ediyorum Allah rızası için yardımcı olursanız sevinirim.Bilgisi olan arkadaşlar varsa lütfen yardımcı olurlarsa sevinirim. 3 Yanıtla

HÜSEYİN OĞUZ @Mustafa göçer Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 11:39 mustafa bey merhaba özelden görüşebilmemiz mümkünmüdür 3 Yanıtla

dilek Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 14:22 @ahmet,evet kardeşim devlet personel başkanlığı atandığınız kuurumda ünvanınız yoksa hangi kuruma müracat edecekseniz orayla görüşün diye bilgilendirdi. Ben öğretmenim Milli Eğitim i aradım emin olmak için hem de iki farklı il Müdürlüğü nü. Yalnız kimsenin haberi yok henüz bu konudan bize böyle bir yazı gelmedi dediler sadece. Hamit Komutanım bu noktatada sizden ve MEB e öğretmen kadrosunda geçmek isteyen diğer arkadaşlardan rican MEB e geçişlerle ilgili herhangi bir bilgi edinen var mı, varsa paylaşabilir mi?

teşekkürler şimdiden. 3 Yanıtla

Mustafa göçer Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 15:07

Arkadaşlar sizlere numaramı veriyorum ünvan değişikliği ile ilgili herşeyi sora bilirsiniz diğer konularda sormayın bilmiyorum mgocer988@gmail.com

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HÜSEYİN OĞUZ Editöre şikayet et 08 Ağustos 2016 Pazartesi 14:59 Arkadaşlar merhaba

sizi en son aldığım bilgiyi paylaşmak istiyorum.dbp ile bugün görüşmeme istinaden aldğım bilgide çalıştığınız kurumunuzda öğrenim durumunuza istinaden çalışabileceğiniz bir pozisyon,ünvan ve kadro yoksa şayet (ki bunu belge ile belgelemek zorundasınız bu belgeyi personelden alıcaksınız).aldığınız bu belge ile ünvanınıza ve kadronuza uygun bir kurum bulup o kurumun il müdürlüğüne gidip şahsi olarak başvuracaksınız.denildi.



bilginize.... 3 Yanıtla

mehmet Editöre şikayet et 12 Ağustos 2016 Cuma 14:11 iyi hoş ama adaylık durumu oluyor özellikle 2015 -2016 yıllarında atananların. Bu durum ne olacak ? lütfen daha ayrıntılı bilgi verin şimdiden çok teşekkürler. 3 Yanıtla

TURGAY Editöre şikayet et 12 Ağustos 2016 Cuma 14:18 2014 YILINDA GAZİ KADROSUNLA ATANDIM MESLEK LİSESİ ELEKTRİK BÖLÜMÜ MEZUNUYUM ÇALIŞTIĞIM KURUMA DURUMUMU BELİRTEN DİLEKÇEMİ VERDİM GELEN CEVAPTA UYGUN MÜNHAL KADRO YOK İPTAL VEYA İHDAS OLDUĞUNDA VERİLECEKTİR DENDİ AMA İKİ YILDAN BERİ HERHANGİ BİR ŞEY YOK NE YAPMAM LAZIM ACABA.TŞK 3 Yanıtla

S.o Editöre şikayet et 17 Ağustos 2016 Çarşamba 10:07 Maalesef gunlerdir.Diger Sehit ve gazi yakinlari ile haberlestigimiz dikkatle ve merakla okudugumuz yorumlari onaylayan siteden bir editor yok.Bu cok mu zor.bazi onaylar 1 hafta suruyor.Cok mu zor. 3 Yanıtla

Selim devrim Editöre şikayet et 24 Ağustos 2016 Çarşamba 10:18 İlk önce bütün ŞEHİT VE GAZİMİZE saygılarım sunarım. Arkadaşlarım işte bizim DEVLET büyüklerimizini ADALETİN bu kader. artık kime güveneceğiz lütfen beni yanlış anlamayan hepimiz 3713 sayılı kanunu gereğince iş yerleştik ve bazı arkadaşlarımın kurumlar kendi personeli göreve yükselme tabi tutulmaksızın atama yapılmışlar bazıda olmuyor cevap verilmektedir yeter artık DAYISI OLAN oluyor dayısı olmayan olmuyor işte şehit ve gazi ailelerine boyla sahip çıkıyorlar Allah yardımcımız olsun 3 Yanıtla

Hüseyin Düşünceli Editöre şikayet et 05 Ağustos 2016 Cuma 02:32 Sayın editörüm Edüstri Meslek Lisesi Motor bölümü mezunuyum.2014 yılında düz memur olarak atandım.Çalıştığım kurumda teknisyen kadrosu var.Ama bölümümle ilgili bir birim yok.Acaba kurumdaki teknisyen kadrolardan birine atanabilirmiyim.Bunun için ne yapmalıyım bilgi verirseniz sevinirim. 2 Yanıtla

Mustafa göçer Editöre şikayet et 05 Ağustos 2016 Cuma 22:03 Arkadaşlar numaramı vermiştim ama editör düzelme yapmış siz mail adresimden de yaza bilirsiniz arkadaşlar ben msb de çalışıyorum benimde bulunduğum kurumda kadrom yok dpb nin santralinden uzmanın numarasını verdiler p.tesiydi aradığımda uzman banda kurumunda yoksa bulunan kuruma başvur dedi bidaha hiç ulaşamadım.

Kendi kurumumun Ankara'daki insan kaynaklarını aradım onlarda bana haberimiz yok yarın ara dedi salı günü onları aradığımda bana dilekçe yazıp onlara göndermemi söylediler arkasına diploma fotokopisinide bırak dediler dilekçeyi yazdıktan sonra tekrar arayıp dilekçeyi okudum onlara başka bişeye gerek varmı doğrumu dedim evet dediler

Dilekçede kurumunuzda mezuniyet durumuma göre bir kadro bulunuyorsa oraya bulunmuyorsa bulunduğum gitmek istediğim kurumun adını hangi ilse onu yazdım

Sonra gönderdim insan kaynakları biz e uygulamadan sizin talebinizi bildirecek sizin dilekçeyi bize yazmanız yeterli dedi ama dpb ye ulaşa bilirseniz tekrar bi sorun ben böyle yaptım dpb nin kendi sitesindeki açıklamada gitmek istediğin kuruma dilekçe yaz demiyor bulunduğun kuruma yaz diyor diye anladım 2 Yanıtla

dilek Editöre şikayet et 08 Ağustos 2016 Pazartesi 10:59 @sinan ocak, teşekkürler bilgilendirme için yorumunuzdan önce bakanlık atama şefliğini aradım söylediğiniz gibi personel başkanlığına(insan kaynakları) yönlendirdiler, oraya da ulaşamadım malesef. Rica etsem

herhangi bir bilgi edindiğinizde mavisu533@hotmail.com adresinden beni de bilgilendirebilir misiniz. teşekkürler.iyi çalışmalar dilerim. 2 Yanıtla

Yusuf BİNGÖL Editöre şikayet et 10 Ağustos 2016 Çarşamba 09:16 Arkadaşlar benim anladığım durum şunda ibaret; atandığımız zaman hangi diploma ile atandıysak ona göre kadro verilecek yani örnek verecek olursak mesela iki yıllık elektrik bölümü bitirmiş biri atandığında normal memur olarak atanıyordu şimdi ise atandığı kuruma dilekçe yazıp durumunu anlattığında eğer ki kurumunda uygun kadro var ise teknik kadroya geçebilir eğer yok ise boş teknik kadro olan her hangi bir kuruma naklen atanma talebinde bulunabilir. Yani atandığınızda ilkokul diploması ile atama yapıldı ama bir yıl sonra lise diploması aldınız ve bu kanundan yararlanarak memur kadrosuna geçme isteğiniz değerlendirilmeyecektir çünkü atandığınız diplomaya göre değerlendirme yapılacak. 2 Yanıtla

MURAT AYDIN Editöre şikayet et 16 Ağustos 2016 Salı 11:16 Arkadaşlar özelleşecek kurumlardaki şehit yakınları ve gazilerin durumu ne olacak acaba onla ilgili bi bilgisi olan varmı 100 e yakın kurum özelleşecek

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SELMA KIYAK Editöre şikayet et 24 Ağustos 2016 Çarşamba 08:32 Ben başvurumu kurumun insan kaynaklarına yaptım onlarda Ankara İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına Yazdılar 22 gün geçti hala bi cevap gelmedi en fazla kaç ay içinde dönüş yapılır bilgisi olan var mı? yardımcı olabilir mi? 2 Yanıtla

CEYLAN Editöre şikayet et 29 Ağustos 2016 Pazartesi 13:02 meb le görüşen var mı arkadaşlar meb kabul etmiyor galiba 2 Yanıtla

selim devrim Editöre şikayet et 01 Eylül 2016 Perşembe 14:37 Arkadaşlar ben şehit çocuğuyum ve 2008 yılında iş müracaatım yaptım ve içişleri bakanlığına bağlı kuruma yardımcı hizmetli yerleştim şuan yüksek okulu mezunuyum çalıştığım kurum caldırıcı işten başka

iş yaptırmıyorlar oysa ben 20 Defa Yakın dilekçe Valiliğine içişleri bakanlığına unvan değiştirme müracaatım yaptığım halde bana verdiği cevap olumsuz oysa ben yüksek okul mezunuyum ELEKTRİK Bölümü.oysa içişleri bakanlığı dişinde diğer kurumlar benim durumda olan arkadaşlarım hiç bir sorunla karşılamadan unvan değiştirme yapmışlar bu durumda şehit ve gazi ailelerine burdan sesleniyorum çoğumuz hak etmediği iş yaptırıyorlar bu durumda. şehit ve gazi derneklere çağırım bu eşitsizliği dur demeli 2 Yanıtla

ceylan Editöre şikayet et 05 Ağustos 2016 Cuma 19:11 Arkadaslar ben bugun dpb yi aradim ve atanmak istedigim kurumun ve calistigim kurumun haberi yok bilgi gelmedi diyorlar dedim bana khk lar yayinlandigi gun uygulamaya girer kimseye bilgi gonderilmez o hal durumu var dedi ve bulundugum ildeki il mudurlugune dilekce ver bir de gormeleri acisindan resmi gazete nin ciktisini ekle gotur dedi ben de p tesi dilekce diploma fotokopisi ve kanunu alip atanmak istedigim milli egitim mudurlugune gidecegim hakkimizdqn hayirlisi insallah 1 Yanıtla

hasan demir Editöre şikayet et 08 Ağustos 2016 Pazartesi 09:23 Ben terörle mücadele kanunun 5233 yasa kapsamiyla ise atandim bende bundan yarar lanabiliyor muyim 3713-5233 sivil şehit 1 Yanıtla

Mustafa göçer Editöre şikayet et 09 Ağustos 2016 Salı 23:34 Arkadaşlar dpb ile görüştüm şuan çalıştığınız kurumda ünvanınız ilişkin bir birim varsa kendi insankaynaklarınıza dilekçe ile talepte bulunup direk geçiş yapa bilirsiniz ama sizin çalıştığınız kurumda diplomanıza ilişkin bir birin yok ise başka bir kuruma geçmeniz için önce asaletinizin onaylanması gerekiyor. Asalet onaylanmadan geçiş yapamazsınız sizden ricam ben cumhurbaşkanına e devletten şikayette bulundum bu konu hakkında sizlerinde şikayette bulunması hatta TBMM ye bu konu hakkında mektuplar yazmanızdır lütfen herkes bu konuda gerekli hassasiyeti göstersin nekadar çok kişi bu konuda şikayette bulunursa sesimiz okadar çabuk duyulur. Asalet denen olay her kurumda 1 yılda illa verilecek diye birşey yok bazen iki yılda da verebilir. Lütfen gerekli hassasiyeti gösterin 1 Yanıtla

Remzi kılıç Editöre şikayet et 13 Ağustos 2016 Cumartesi 23:24 Ben meb e öğretmenlik için 4 ağustosta başvurdum ve 10 ağustosta red cevabı geldi.Öğrermen atamaları Nasıl yapılacağı yönetmelikle belirlenmiş olup MEB'in öğretmen atama duyurular kısmında başvuruyla olur. Yanı kpss sonucuna göre demek istemiş. Ve bugün itibariyle talebinizle ilgili herhangi bir işlem yapılamayacaktır denmiş bana. 1 Yanıtla

dilek Editöre şikayet et 14 Ağustos 2016 Pazar 09:23 Gectigimiz cuma günü meb insan kaynaklari ile gorustum soz konusu yasanin ogretmenler icin gecerli olmadigini soylediler. Yasada su meslekler kapsam disidir diye bir ibare gecmiyor, herhangi bir ayrim yapilmamiski diye belirttim..bana cevaben aramizda muteala ettik ve böyle karar verdik dediler. 1 Yanıtla

S.ocak Editöre şikayet et 11 Ağustos 2016 Perşembe 14:56 Arkadaslar dedigim gibi benim asaletim onaylanmadı ancak ben gercekten su asaletim onaylanmis olsaydi direkt olarak bakanliga gidip dilekceyi veriyor olacaktim.Meb Bazi aarkadaşlara su an sozlesmeli alimlarindan dolayi yogunuz ancak 1 aya kadar durum netlesir demişler ben dedigim gibi dilekceler verilirse kapida acilir insallah diyorum.Saygilar 1 Yanıtla

S.ocak Editöre şikayet et 11 Ağustos 2016 Perşembe 14:56 Arkadaslar dedigim gibi benim asaletim onaylanmadı ancak ben gercekten su asaletim onaylanmis olsaydi direkt olarak bakanliga gidip dilekceyi veriyor olacaktim.Meb Bazi aarkadaşlara su an sozlesmeli alimlarindan dolayi yogunuz ancak 1 aya kadar durum netlesir demişler ben dedigim gibi dilekceler verilirse kapida acilir insallah diyorum.Saygilar 1 Yanıtla

gazi @masum mişe Editöre şikayet et 12 Ağustos 2016 Cuma 11:11 Sanki Sayın Başbakan 15 Temmuz şehitlerinden bahsetti o konuşmasında Güneydoğu şehitleri değil. 1 Yanıtla

satılmış ecylan @tamer61 Editöre şikayet et 17 Ağustos 2016 Çarşamba 13:58 atandığın tarıhdeki mezuniyet durumun geçerli olacaktır. 1 Yanıtla

mehmet Editöre şikayet et 18 Ağustos 2016 Perşembe 16:59 Temmuz 2014-Temmuz 2016 dönemleri dendiği için sadece ve sadece Ocak-Temmuz 2014, Ocak-Temmuz 2015 ve Ocak-Temmuz 2016 atama dönemlerinde atananlar için verilmiş bir hak gibi duruyor. Yani bu atama dönemleri haricinde atanan arkadaşlara ünvanları yine verilmeyecek ve verilmiyor. 30 aralık 2015 te kura sonucuyla aile ve sosyal politikalar bakanlığına atandım ve 1 şubat 2016 da görevime başladım. asıl mesleğim öğretmenlik olduğu halde sırf aday memurum diye 2 gün önce başvurduğum dilekçe yine rededildi. Mağduriyet giderilecekse kapsayıcı olmalı. Ona var buna yok denilirse olmaz öyle şey. Ama yinede çok büyük bir yanlışın giderilmesi sağlandı. İşin özünü sürekli bu tip detaylarda saklıyorlar. Tekrar ve tekrar. Bu dönemler haricinde atanan ve halen aday olan arkadaşlar özellikle bu kurumda görev yapıyorlarsa fazla umut bağlamasınlar. Bakanlıkla da görüşüldü bizzat şehit gazi biriminden. Bakanlığın açıklaması da bu yönde; adayları kapsamıyor ve adaylık kalksa bile tekrar kurum insiyatifine bağlanıyor.

Sağlıcakla 1 Yanıtla

AYHAN ÖZTÜRK Editöre şikayet et 24 Ağustos 2016 Çarşamba 11:28 2014.08.28 tarihinde şehit yakını olarak işe başladım. MESLEK LİSESİ MEZUNUYUM. MEMUR OLARAK GÖREVİME DEVAM ETMEKTEYİM. TEKNİSYEN KADROM HALEN VERİLMEDİ NE YAPMAM GEREKİYOR SAYGILARIMLA

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Salih sarın Editöre şikayet et 21 Ekim 2016 Cuma 16:09 Slm mrhb 1 Yanıtla

Selim devrim Editöre şikayet et 15 Kasım 2016 Salı 21:20 Arkadaşlar merhaba ben, 10.11.2008 yılında 3713 sayılı Kanunu kapsamda iş yerleşim yardımcı Hizmetli Olarak 18.18.2016 yılında yüksek okulu elektrik mezunuyum şehit ve gazi ailelerin görevde yükselme sınavı tabi tutulmaksının atana bilir bu durumda ben İçişleri Bakanlığı bağlı kurumda çalışmaktayım butun müracaatımı olumsuz gelmektedir bu durumda şehit çocuğu olarak karışmayan caydırıcı iş yaptırıyorla yetmediği gunde ÇÜ befa tuvalet ve koridorda yetmiyor ve hukmet kulağı bahçesinde temizlik yaptırıyorla. Türkiye Cumhuriyeti bir şehit çocuğunu yakışırda.benda seve seve yardımcı. Saygilarimla 1 Yanıtla

n.kaykic @sinan ocak Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 13:38 hocam slm, başvurular nasıl olacak bilginiz var mı. 0 Yanıtla

Sinanocak Editöre şikayet et 11 Ağustos 2016 Perşembe 13:48 Saygideger 2014 2016 yillari arasinda unvani ogretmen oldugu halde memur olarak atanan arkadaslarim.SAYET ASALETINIZ TASDIK OLDU İSE ONCE KURUMUNUZA OGRETMEN KADROSU ICIN BASVURUNUZ KURUMUNUZDA OGRETMENLIK YOKSA BUNA DAIR KURUMUNUZDAN BELGE ALARAK, Milli egitim insan kaynaklarina bir dilekce ile basvurunuz. Ek olarak kanun ek 15 ve personel baskanligi internet sitesinde ki ilanen duyuru ve kurumunuzdan aldığınız unvani kurumumuzda yoktur yazisi ile basvurunuz.INSALLAH HAYIRLI OLUR. 0 Yanıtla

Mehmet yeşilçam Editöre şikayet et 10 Aralık 2016 Cumartesi 01:30 Merhaba ben 2006 da ilkokul mezunu olarak Adana İl Emniyet Müdürlüğüne teknisyen yardımcısı olarak atandım.Meğer temizlikçi olarak atanmışız her türlü temizlik angarya işler çay aklınıza ne geliyorsa herşey yaptırıyorlar.Liseyi bitirdim dilekçe yazdım olumsuz cevap geldi şimdide 2014 te ataması yapılan için ünvan değişikliği yapılır diyor peki biz neciyiz bunu anlamaya çalışıyorum bizlen ilgili herhangi bir çalışma varmı veya olacakmı bilgilendirirseniz memnun olurum teşekkür ederim 0 Yanıtla