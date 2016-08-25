  • Şehit Fehmi Sevinç kabri başında dualarla anıldı Şehit Fehmi Sevinç kabri başında dualarla anıldı Bu haber 03 Ağustos 2016, Çarşamba 09:27:15 tarihinde eklendi
    Şehit J. Kom. Er Fehmi Sevinç şahadetinin 18. yılında Düzköy mahallesinde kabri başında dualarla anıldı.

    Şırnak Çakırsöğüt J. Kom. Tb. Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 02. Ağustos 1998 tarihinde Kato dağında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan J. Kom. Er Fehmi Sevinç şahadetinin 18. yılında Bafra’nın Düzköy mahallesinde kabri başında dualarla anıldı.

    Şehit J. Kom. Er Fehmi Sevinç’in anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu ve şehidin ailesi katıldı.

    Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.
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YORUMLAR

1 Yorum

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  • resim Fatih demir Editöre şikayet et 25 Ağustos 2016 Perşembe 15:32 Bende vardım bu çatışmada.tanırdım fehmiyi .allah mekanını cennet eylesin. 0 Yanıtla

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