Şırnak Çakırsöğüt J. Kom. Tb. Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 02. Ağustos 1998 tarihinde Kato dağında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan J. Kom. Er Fehmi Sevinç şahadetinin 18. yılında Bafra’nın Düzköy mahallesinde kabri başında dualarla anıldı.
Şehit J. Kom. Er Fehmi Sevinç’in anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu ve şehidin ailesi katıldı.
Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.