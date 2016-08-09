Hamido Yöresel Yeni Sezon Ürünlerimiz Çıktı

Bu haber 09 Ağustos 2016, Salı 15:36:26 tarihinde eklendi

Meşhur İslahiye pul biberinden, acı biber salçasına, antep fıstığından, nar ekşisine kadar 50'e yakın üründen siz de sipariş verebilirsiniz. 1. sınıf ürünleri, Hamido kalitesi ile siz de test etmelisiniz. 250 gr.'a kadar istediğiniz gramajlarda sizin için hazırlayarak ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun, kargo ile gönderiyoruz.





BAŞLICA ÜRÜNLERİMİZ:

Pul Biber

İpek Pul Biber

Kımızı Acı Toz Biber

Kırmızı Tatlı Toz Biber

Karabiber

Kekik

Nane

Kimyon

Sumak

İsot

Biber Salçası (Tatlı veya Acı)

Domates salçası

Tarhana

Kuru Üzüm

Nar Ekşisi

Badem İçi (Kavrulmamış, Pastane için)

File Badem (Pastane)

File Fıstık (Pastane)

Susam

Çörek Otu

Boz Tane Antep Fıstığı (Pastane)

Yer Fıstığı

Kavrulmuş Sarı Leblebi

Kabuklu Ceviz

Üzüm Pekmezi

Kurutmalıklar (Biber/PaTL.ıcan)

Fındık

Badem

Kabak Çekirdeği

Kuş Üzümü

Lüx File Fıstık (Pastane)

Fındık Toz

Kırma Ceviz İçi

Antep Fıstığı

Toz Antep Fıstığı

Kaju

Atom Karışık Çerez

Golden Mısır

Kavrulmuş Fıstık İçi

Köfte Baharatı (7 Türlü)

Pasta Süsü (Granir Şeker)

Tarçın Toz

Kakao

Kori (Tavuk Baharatı)

Mısır Nişastası

Dolmalık Yer Fıstığı

Nescafe Gold

Süt Tozu (Kahve Kreması)

Türk Kahvesi

Limon Tuzu

Zerdeçal

Beyaz Karabiber

Doğal Salamura Zeytin

Kırma Pirinç Antep Fıstğı

Kelebek Ceviz İçi

Yenibahar

Hindistan Cevizi

Zeytinyağı - Kg.- Asit Oranı 1

Gemlik Siyah Zeytin - Jumbo - 231-260

SİPARİŞ TELEFON NUMARASI:

0 505 987 00 27





HAMİDO GAZİANTEP YÖRESEL ÜRÜNLERİ SATIŞ TEMSİLCİSİ OLMAK İSTER MİSİNİZ?

50'e yakın birbirinden güzel Hamido Gaziantep Yöresel Ürünlerinin bulunduğunuz il ya da ilçede satış temsilcisi olmak ister misiniz?

- Ürünlerimiz tamamen iade ve müşteri memnuniyeti garantilidir.

- Biz de kalitesiz ürün bulunmaz.