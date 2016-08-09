  • Hamido Yöresel Yeni Sezon Ürünlerimiz Çıktı Hamido Yöresel Yeni Sezon Ürünlerimiz Çıktı Bu haber 09 Ağustos 2016, Salı 15:36:26 tarihinde eklendi
    Birbirinden güzel ve özel yeni sezon Hamido Gaziantep Yöresel Ürünlerimizi tüm Türkiye'ye gönderiyoruz. Tüm Şehit aileleri ve Gazilere özel indirimler...

    Meşhur İslahiye pul biberinden, acı biber salçasına, antep fıstığından, nar ekşisine kadar 50'e yakın üründen siz de sipariş verebilirsiniz. 1. sınıf ürünleri, Hamido kalitesi ile siz de test etmelisiniz. 250 gr.'a kadar istediğiniz gramajlarda sizin için hazırlayarak ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun, kargo ile gönderiyoruz.


    BAŞLICA ÜRÜNLERİMİZ:

    Pul Biber

    İpek Pul Biber

    Kımızı Acı Toz Biber

    Kırmızı Tatlı Toz Biber

    Karabiber

    Kekik

    Nane

    Kimyon

    Sumak

    İsot

    Biber Salçası (Tatlı veya Acı)

    Domates salçası

    Tarhana

    Kuru Üzüm

    Nar Ekşisi

    Badem İçi (Kavrulmamış, Pastane için)

    File Badem (Pastane)

    File Fıstık (Pastane)

    Susam

    Çörek Otu

    Boz Tane Antep Fıstığı (Pastane)

    Yer Fıstığı

    Kavrulmuş Sarı Leblebi

    Kabuklu Ceviz

    Üzüm Pekmezi

    Kurutmalıklar (Biber/PaTL.ıcan)

    Fındık

    Badem

    Kabak Çekirdeği

    Kuş Üzümü

    Lüx File Fıstık (Pastane)

    Fındık Toz

    Kırma Ceviz İçi

    Antep Fıstığı

    Toz Antep Fıstığı

    Kaju

    Atom Karışık Çerez

    Golden Mısır

    Kavrulmuş Fıstık İçi

    Köfte Baharatı (7 Türlü) 

    Pasta Süsü (Granir Şeker)

    Tarçın Toz

    Kakao

    Kori (Tavuk Baharatı)

    Mısır Nişastası

    Dolmalık Yer Fıstığı

    Nescafe Gold

    Süt Tozu (Kahve Kreması)

    Türk Kahvesi

    Limon Tuzu

    Zerdeçal

    Beyaz Karabiber

    Doğal Salamura Zeytin

    Kırma Pirinç Antep Fıstğı

    Kelebek Ceviz İçi

    Yenibahar

    Hindistan Cevizi

    Zeytinyağı - Kg.- Asit Oranı 1

    Gemlik Siyah Zeytin - Jumbo - 231-260

     

     

    SİPARİŞ TELEFON NUMARASI:

    0 505 987 00 27

     


     

     

    HAMİDO GAZİANTEP YÖRESEL ÜRÜNLERİ SATIŞ TEMSİLCİSİ OLMAK İSTER MİSİNİZ?

     

     

    50'e yakın birbirinden güzel Hamido Gaziantep Yöresel Ürünlerinin bulunduğunuz il ya da ilçede satış temsilcisi olmak ister misiniz?

     

    - Ürünlerimiz tamamen iade ve müşteri memnuniyeti garantilidir.

    - Biz de kalitesiz ürün bulunmaz.

    - Temsilcilerimiz ürünleri sattıktan sonra ikinci siparişi geçerken ilk siparişin bedelini eft ya da havale ile gönderirler.

    - Çeşitli nedenlerle satılmayan ya da kalan ürün bizimdir. % 100 iade garantiliyiz.

    - Stok maliyetiniz yoktur. Siparişi verdiğiniz gün kargoya verilir.

    - Talep etmeleri halinde temsilcilerimize internet sitesi de dizayn edilmektedir. Örneğin; adana.hamido.com.tr gibi. Sipariş aldığınızda cep telefonunuza sms bildirimi gelir. Sürekli siteyi takip etmek zorunda kalmazsınız.

     

    Sonuç olarak yaklaşık 1 ay sonra sezonumuz yoğun olarak başlayacak. Özellikle önümüzdeki 4-5 aylık periyotta evinize ciddi katkılarda bulunmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.

     

    Bize info@hamido.com.tr mail adresimizden ya da 0 505 987 00 27 no'lu irtibat numaramızdan ulaşabilirsiniz.

     

     

    ONLİNE SİPARİŞ:


    www.hamido.com.tr

     

    Şehit aileleri ve Gaziler % 10 indirim kodu: sehitgazi )


     

    Sipariş Telefon Numarası:

     

    0 505 987 00 27
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