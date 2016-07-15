Gençlerden Şehitlerimize Mevlid Programı.

Bu haber 03 Ağustos 2016, Çarşamba 15:38:07 tarihinde eklendi

Program ile ilgili açıklama yapan İpekyol Gençlik Merkezi Müdür v. Müslüm AKTABUR; 15 Temmuz 2016 tarihinde ülkede yaşanan ve Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen darbe girişimini İpekyol Gençlik Merkezi personelleri ve vatandaşlar olarak şiddetle kınıyoruz. Ülke olarak zor günlerden zor süreçlerden geçmekteyiz.”. Bugün ülkemizin ve coğrafyamızın birliği, dirliği, bütünlüğü ve kardeşliği için yaşanan çok önemli bir süreç bu süreç gösterdi ki siyasi görüşün, rengin, dilin, ırkın, kökenin önemli olmadığı konunun vatan sevgisi olması gerektiği, konu vatansa gerisinin teferruat olduğu bir süreç. Milletin tasarrufu, emeği, vergisi, parası ve alın teriyle alınan tankların, silahların yine milletin üzerine ateş edilerek millete çevrilmesi tam bir vatan hainliğidir.

Şanlıurfa İpekyol Gençlik Merkezinde gençlerimizin serbest zamanlarını sosyal, kültürel, sportif ve sanatsal faaliyelerle geçirselerde ( Bağlama, gitar, resim, arapça, kuranı kerim, masa tenisi, satranç, halk oyunları vs.) gibi çalışmalar olsa da en önemli vizyonumuz gençlerimizin vatanına, milletine, devletine ve bayrağına bağlı, şuurlu, manevi yönü güçlü faydalı bir gençlik yetiştirmektir. İpekyol gençlik merkezi olarak sahip çıkılamayan her gencin potansiyel bir tehlike olduğunu biliyoruz. Bu amaçla sizleri önemsiyor ve seviyoruz. Burada yapılan tüm çalışmalarımız sizler içindir. Biz bugün siz sevgili gençlere sahip çıkamazsak yarın yine buna benzer vatan hainliklerinin olacağını biliyoruz. Bunların bir daha olmaması için çok çalışmamız gerekiyor. Allah bu millete bir daha bu darbe girişimi ve diğer hainlikleri yaşatmasın. Şehitlerimizin ailelerine sahip çıkmamız gerekiyor. Şehitlerimizin ruhları şad mekanları cennet olsun. Gazilerimize de Allahtan acil şifalar dilerim.

Ayrıca Programın hazırlanmasında her zaman bizlere destek veren başta Şanlıurfa Valisi Güngör Azim TUNA, Vali Yardımcısı Ufuk AKIL ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür v. Hakan KEŞKÜŞ’ e teşekkür ederim. Dedi.