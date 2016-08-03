Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında ÖTV muafiyetine ilişkin bölüm aşağıda sunulmuştur. Bu düzenlemeye göre 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar, 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden Şehit olanların ailelerine bu hak tanınmıştır. Dolayısı ile Malul Gazilerimiz ile Harp ve Vazife malulleri kapsam dışında tutulmuştur.
ÖTV muafiyetli araç alım hakkının aşağıda sayılan tüm Gaziler ile Harp ve Vazife Malullerine verilecek şekilde Devlet büyüklerimizce gerekli revizyonun yapılacağına gönülden inanıyoruz;
* Başta 15 Temmuz 2016 tarihinde darbeye karşı adeta kahramanlık destanı yazarak mücadele veren Sivil Şehitlerin Aileleri ile Sivil Gazilerimize,
* 3713 sayılı yasa kapsamında yer alan Malul Gazilere.
* 5434/45-5510/47 kapsamında yer alan vazife malullerine,
* 2330 sayılı yasa kapsamında yer alan vazife malullerine,
* 5434/64 sayılı yasa kapsamında yer alan harp malullerine,
Bunun yanında anne veya babasının bu hakkı kullanmak istememesi durumunda Şehidin kardeşlerinden birinin bu hakkı kullanabilmesi gerektiğini düşünmekteyiz.