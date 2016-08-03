  • İşte Yasa Tasarısında ÖTV Düzenlemesi İşte Yasa Tasarısında ÖTV Düzenlemesi Bu haber 03 Ağustos 2016, Çarşamba 17:39:56 tarihinde eklendi
    Türkiye Varlık Fonu Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısında ÖTV muafiyetine ilişkin bölüm aşağıda sunulmuştur. Bu düzenlemeye göre 5434 sayılı Kanunun mülga 64 üncü maddesi, 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin sekizinci fıkrası, bu Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi kapsamına girenler hariç olmak üzere 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanuna göre veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak aylık bağlanmasını gerektiren kanunlara göre harp veya vazife malulü sayılanlar, 5434 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 47 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen haller kapsamında vazife malulü sayılan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erbaş ve erler dahil askeri personeli ile Emniyet Teşkilatından Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personelinden Şehit olanların ailelerine bu hak tanınmıştır. Dolayısı ile Malul Gazilerimiz ile Harp ve Vazife malulleri kapsam dışında tutulmuştur.

    ÖTV muafiyetli araç alım hakkının aşağıda sayılan tüm Gaziler ile Harp ve Vazife  Malullerine verilecek şekilde Devlet büyüklerimizce gerekli revizyonun yapılacağına gönülden inanıyoruz;

     

    * Başta 15 Temmuz 2016 tarihinde darbeye karşı adeta kahramanlık destanı yazarak mücadele veren Sivil Şehitlerin Aileleri ile Sivil Gazilerimize,

    * 3713 sayılı yasa kapsamında yer alan Malul Gazilere.

    * 5434/45-5510/47 kapsamında yer alan vazife malullerine,

    * 2330 sayılı yasa kapsamında yer alan vazife malullerine,

    * 5434/64 sayılı yasa kapsamında yer alan harp malullerine,

     

    Bunun yanında anne veya babasının bu hakkı kullanmak istememesi durumunda Şehidin kardeşlerinden birinin bu hakkı kullanabilmesi gerektiğini düşünmekteyiz. 

     

     
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YORUMLAR

32 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

  • resim ersin dag Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 23:49 5434/45 ordu vazife malülü er başlara varmı yukarda var diyor aşagıda yok diyor anlayan varsa yazarsa memnun olur. bide yarım olmasada her kesime verseler ne kaybederler inşallah düzeltilir 55 Yanıtla
  • resim İsmail Koçyiğit Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 10:15 1 defaya mahsus kısmını anlayan varmı?
    5.yıl sonunda yeniden ötv muafiyeti araç alınamayacak sanırım.benim anladığım bu.
    Bir şehit kardeşi olarak gazilerimizin de bu haktan faydalanması gereklidır diye düşünüyorum!
    Taksiciye veriyorsun da gazı nin boynunu neden büküyorsun.bir de ne zaman alabileceğiz bunun tarihi,şartları nedir?     47 Yanıtla
  • resim Abdullah ÖZBÜBER Editöre şikayet et 03 Ağustos 2016 Çarşamba 23:43 Bizler neden hep dışlanıyoruz arkadaşım anlamış değilim bizlerde bu vatan için kanımızı akıtarak gazi,olduk bugün yine seve seve kanımın son damlasına kadar canımı vermeye hazırım tabiki şehitlerimizin ailelerine ne versek az illaki verilecek ama bizlerde devlet büyüklerimizin söyleşilerine göre yaşayan şehit gazileriz bizlerde ölebilirdik ama bizim kaderimizdede gazi olarak sakat kalmak varmış devlet büyüklerimizden rica ediyorum lütfen artık bu ayrımcılığı aramızdan kaldırsın yapmayın birsürü gazi. Arkadaşımız var yazık günah 33 Yanıtla
  • resim cihan keskin Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 13:57 inşallah bütün vazife malülü gazileride kapsar 33 Yanıtla
  • resim okan gazi Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 12:13 Umarım devlet büyüklerimiz gazilerimize de unutmaz. 30 Yanıtla
  • resim gazi ayaz Editöre şikayet et 05 Ağustos 2016 Cuma 13:31 ÖTV Muafiyeti ile ilgili Gazilerin de eklenmesiyle ilgili dernek neden bir çalışma yapmıyor. Örneğin Başbakanlığa iletilmek üzere bir imza kampanyası gibi. Lütfen bu konuyla ilgilenelim. Teşekkürler 28 Yanıtla
  • resim Sehit kardesi Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 11:12 Otv sehit kardeşlerini kapsarmi veya anne baba falekaleten devredebilir mi 21 Yanıtla
  • resim mahmut Editöre şikayet et 31 Ağustos 2016 Çarşamba 13:50 ötv indiriminden ne zaman ve kimler faydalanacak bilgisi olan varmı???? 20 Yanıtla
  • resim müslüm DEMİR Editöre şikayet et 09 Ağustos 2016 Salı 09:50 ARKADAŞLAR ŞEHİTAİLELERİNİN %90 I BEKAR VE ANNE BABA HAYATA OLMAYAN %50 CİVARI ŞEHİT KARDEŞLERİNİNDE BİRBİRLERİNE FERARGATNAME VERMEK ŞARTIYLA FAYLANMASI LAZIM AMA KUSURA BAKMAYIN DEVLET GAZİLERE VE ŞEHİTAİLELERİNE VERDİKÇE VERİN DİYOR ŞÜKÜR KANAAT YOK BİR EMEKLİNİN ALDIĞIMAAŞ ŞUANDA 1500 TL BİR GAZİNİN ALDIĞI MAAŞ2500 TL. ÇALIŞAN BİR GAZİNİN ALDIĞI MAAŞ 7500 TL DEVLET NE YAPSIN DAHA BİZE VER BİZE VER BİZE VER BİZ DOYMUYORUZ ARKADAŞLAR ? 19 Yanıtla
  • resim ilhan Editöre şikayet et 06 Ağustos 2016 Cumartesi 09:39 1 Defaya mahsus kısmını çok mantıksız degilmi.Engelli vatandaşlarımızda 5 yıl sonra yeniden ötv indirimi alabiliyor.

    Arkdaşlar bence herkez Bimer , Cumhurbaşkanlıgına , Aile ve sosyal bakanlıgı sehit ve gazi bürosuna interneten başvuru yapıp sorunu dile getirmek lazım.

    Gazi olduğumu yasadan bütün gazilerin kapsamasını ve 1 defaya mahsus yazan ibarenin kalkması ile ilgili başvuru yaptım.

    Bimer,
    http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgMain.aspx

    Cumhurbaşkanlıgı,
    http://bilgiedinme.tccb.gov.tr/Forms/pgDefault.aspx

    ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,
    sehitgazi@aile.gov.tr
     18 Yanıtla
  • resim gazi bülent Editöre şikayet et 10 Ağustos 2016 Çarşamba 22:49 arkadaşlar 5434 /45 sayılı maddesi ile emekli edildim ötv muaffiyeti bizlere geçerlimi bilgisi olan varsa sevinirim 13 Yanıtla
  • resim vasfi gencer Editöre şikayet et 05 Ağustos 2016 Cuma 18:55 gazilere ikici iş hakı nerede ben bir gaziyim günde 4 defa poruıtezi,mi çıkarıp ayağımın dinlendiriyorum bunada yaşamak denir an allaha şükür ediyorum bir gazi olarak ancak yasal haklara gelince gaziler için hep söylentide kalıyor şehitlere allah rahmet eylesin biz gaaziler olarak unların haklarına karşı değiliz inşallah daha fazlasını verirler ama biraz gazileride sözde bırakmasalar iyi oılur 12 Yanıtla
  • resim Fatih Taştekin Editöre şikayet et 30 Ağustos 2016 Salı 14:25 Sayın editörüm tam olarak ne Zaman araç alacağız ne Zaman yürürlüğü giriyor ... 12 Yanıtla
  • resim yusuf kısa Editöre şikayet et 08 Ağustos 2016 Pazartesi 15:18 böyle ayrım yaparak verdikten sonra hiç gereği yok ben şahsen istemiyorum.sanki sadaka veriyorlar bizim canımızı kanımızı verdiğimiz vatanın imkanlarını ceplerinden veriyor gibi ayrım yaparak vermesinler bize.bedel ödeyen bizler memleketin hertürlü imkanlarını kullananlar yöneticiler ne ala memleket.lafa gelince şehitler ve gaziler baştacı.ama sadece lafta 11 Yanıtla
  • resim Yetkin saglam Editöre şikayet et 01 Eylül 2016 Perşembe 16:56 Bu otv siz araç alımı yasası ne zaman yürürlüğe girer 10 Yanıtla
  • resim gazi @ersin dag Editöre şikayet et 09 Ağustos 2016 Salı 13:53 kanunda şuan 45 md kullanamayacak fakat gaziler 45 md konusunda ötvsizden yararlanması için fikir beyan ediyorlar 9 Yanıtla
  • resim Turgut Buğra Akdogan Editöre şikayet et 24 Ağustos 2016 Çarşamba 14:26 Devletimiz önce yasayı çıkarttı fakat bu böyle kalacağı anlamına gelmiyor güncellemeleri gelecektir. Mesela iş konusunda; önce tek kişiye verdiler zaman ilerledikçe iki kişi oldu, öğrenimine göre oldu yani oldu da oldu. Kısaca bu konuda biraz sabırlı olmamız gerekiyor.

    Bu haktan mahrum kalanlar bence endişe etmemeli inş devletimiz bize her konuda sahip çıktığı gibi bu konuda da sahip çıkacaktır.
     9 Yanıtla
  • resim MÜSLÜMDEMİR @İsmail Koçyiğit Editöre şikayet et 09 Ağustos 2016 Salı 09:54 ŞEHİT ÇOCUKLARI YOKSA VE ANNE BABA HAYATA DEYİLSE ŞEHİT KARDEŞLERİNİNDE FAYDALANMASILAZIM 8 Yanıtla
  • resim Ali Akyol Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 14:34 Sanki herkese bu hak verilmiş bir tek şehit yakınları kalmıştı onlarda bu haktan mahrum kalmasınlar diye sadece onlara hitaben düzenleme yapılmış araba almak isteyen gazi arkadaşlarım var hatta 3713'lü onlardan bile tekrar heyet raporu almalarını istediler. ha almadımı ? aldı ama önce bi süründürdüler yazık... 7 Yanıtla
  • resim sinan çelik Editöre şikayet et 09 Ağustos 2016 Salı 16:27 s.a. şükür verilenlere fazlasında da gözüm yok ben 2012 de 3713 ile 6 derece gaziyim. arkadaslar tamam da şehit ailelerine verilmiş bana da verilsin demiyorum ama arkadas bu kimliğin bu rütbenin hiç hükmü yok o halde ne yapalım şimdi kimliklerimizi verip şöförler odasına kayıt yaptıralım o zaman. her meslek kutsaldır da bizi neden o zaman esnafın altına koyuyorlar insanın bu zoruna gidiyor. bide biz de şu var olayın üstünden biraz zaman gecince her sey unutuluyor. hiç kimse kusura bakmasın da bu dernekler hiçbir işe yaramıyor bence varsa yoksa fotograf cekilmek gittikleri yerlerde 7 Yanıtla
  • resim abdullahözbüber Editöre şikayet et 11 Ağustos 2016 Perşembe 01:02 Bugün birkez daha şunu iyi anladım yıkıldım cok üzüldüm hükümetimiz asla Gaziye hak ettiği değeri vermiyor sadece ilk vurulduğun zaman yanınızdayız diyorlar dahada asla arayıp sormuyorlar bile arkadaslar hiç bir mevcut hükümetimizden millet vekillerimiz gazilere ötv siz araç verme taraftarı değil sanki para ceplerinden cıkıyor arkadaş yazıklar olsun diyorum bugünkü plan bütçe komisyonunda bile bizle ilgili ötv indirimi vermemişler sakat olan bizleriz ulaşım sorunu ceken bizleriz ama kaymağını yiyen sağlam taksiciler taksiciler kadar bile değerimiz yok ben daha diyecek birşey bulamıyorum sadece yazıklar olsun hakkımı helal etmiyorum.... 7 Yanıtla
  • resim Gazi Naci AYADENK Editöre şikayet et 12 Ağustos 2016 Cuma 00:55 Değerli Gazi kardeşlerim ben bimer üzerinden konuyla ilgili düşünce ve beklentilerimizi dile getiren bir yazı yazdım aldığım cevap çalışmaların devam ettiği içeriğin görüşüldüğü yönünde idi ama bugün yasanın içeriğine baktığımda görüyorumki biz Gazileri yok saymışlar buda gösteriyoki baştaki yöneticilerin yanında sadece sözde değerimiz var özde hiç bir değerimizin olmadığını günümüzde yaşıyoruz çünkü ama bizim güvendiğimiz ve her şeyin hayırlısını nasip etmesini beklediğimiz Yüce Allâh c.c var 7 Yanıtla
  • resim Davut baksi Editöre şikayet et 05 Ağustos 2016 Cuma 22:57 Sayin gazi haber size mesaj yollarken amaç sizi rencide etmek değil asla .sadece size bir sitemizde babam amcam pkk terör örgütü katledilen abim korucu başı idi vatana bağlılığımiz herseyin üstündedir. Sitemize gelince vazife sehitkeri demokrasi Şehitlerine verilen hakların bizlerinde faydalanmasını sizlerin yardimci olmanızı dua. suçu lisan ettiysem af ola selam ve dua ile kalın diğer mesaj siteden kaldırılması sevinirim 5 Yanıtla
  • resim Fatih YILDIRIM Editöre şikayet et 14 Ağustos 2016 Pazar 12:57 Neden sivil vazife malulerine verilmiyor . 5 Yanıtla
  • resim DÜŞÜNCE Editöre şikayet et 20 Ağustos 2016 Cumartesi 13:09 Engelli olan, hayat standardı normalden aşağıda olan gaziler her haktan fazlasıyla Faydalanmalı.. Fakat halı sahada MAÇ yapan Gazilerin hakları geri Alınmalı.. Bakalım kaç gazi ister bu durumu merak ediyorum.. hep şikayet hep şikayett... bide buradan bakın bakalım arkadaşlar... 5 Yanıtla
  • resim Davut baksi Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 21:32 Evet sevgili gazi haber site Yöneticileri çok çok çok ama adaletsizsizsiniz adeletii sadece kendine istiyorsunuz .cunku ben Elazığ bir köyünden pkk ocagimizi sondururken babam amcam ve diğer akrabaları öldürürken pkk terör une direnen biz ölen biz .Devlet 2012 kanun çıkarırken bile hazmedemidiz şimdi demokrat kesildiği ona olsun suna olsun ama pkk terör mağduru na olmasın vay adalet sen batasin kalbi ve gönlü yaralı bile yapıyorsa söze ne hacet hem öl hem pkk li gibi bir virüs gibi goster 4 Yanıtla
  • resim Yadigar ocak Editöre şikayet et 02 Kasım 2016 Çarşamba 11:46 Benim babam 1974 Kıbrıs'ta şehit oldu...iş hakkı için 40 yıl bekledik.soruyorum sizlere bu haktan yararlanmak için bir 40 yıl daha beklermiyiz...biz beklemek isteriz ama ömür bizi bekletir mi bilemem neden bizi bütün haklardan mahrum ediyorsunuz.benim babam da 20 yaşında kanını bu toprakları korumak için döktüannem karnında 3 aylık bebekle dul kaldı....bizimkiler şehit sayılmıyor mu acaba...... 4 Yanıtla
  • resim sait özdemir Editöre şikayet et 08 Ağustos 2016 Pazartesi 13:37 Bizler korede kibrista savaşan ve sağ dönen kahraman muharip gazilerin evlatlariyiz...sizlerden ricamiz bizlere olumlu veya olumsuz bir cvp vermeniz...bizlerin babaları koreye kampa gitmedi Kıbrısa tatile gitmedi gittikleri bölgelere barışı ve huzuru getirmek için gittiler vede getirdiler...kazandıkları savaşla ülkemizin göğsünü kabarttılar...ölmediler yaralanmadilar sağ saglim döndüler ama yıllardır bu savaş kazanmış kahraman gazilere devlet sadece bugün asgeri ucretin de altında cüzi bir maaş baglamis...Son yıllarda çıkan terörle mücadele kanunu kapsamında sen ölmedin yaralanmadin diye hiç bi hak verilmemistir...halbuki anayasamızın 61.ve 10.maddeleri eşitlik ilkesi...bu yapılan gazilik ayrımı kahraman babalarimizi ve bizler evlatlarını çok derinden uzmustur.devletimizin bu ayrımı biranonce sona erdirmesini kanunu genişleterek mevzuati değiştirerek 1005 sayılı kanuna tabii olan muharip gazilerin cocuklarina da kamuda istihdam hakkı tanınmasıni talep ediyoruz...devletimizin bir avuç gazi ve evlatinin bu ricasini ve isteğini kirmayacagini dusunuyor ve yıllardır hep ertelenen hep ikinci plana atilan muharip gazisine ve evlatlarına sahip çıkacağını dusunuyoruz...Ayrica muharip gaziler kendi aralarında da ayrımcıliga ugramis sosyal guvencesi olan ve olmayan diye ayrilmistir... bu maaş eşitsizliğinin de cozulmesini istiyoruz...43 yıldır verilmeyen madalyalarininda verilmesini evi olmayan muharip gazilerin de malul gazilerin faydalandığı faizsiz konut kredisinden faydalanmasini talep ediyor ve hakkimiz olanı devletimizden istiyoruz... suda bir gerçektir ki muharip gazi olunmadan malul gazi olunmaz... eğer muharip gaziler olmasaydı malul gaziler şehit olurdu...son olarak muharip gazi ve çocukları olarak hep devletimizin yanında olduğumuzu belirtir saygılarımızı sunariz 3 Yanıtla
  • resim Mehmet solmaz Editöre şikayet et 01 Eylül 2016 Perşembe 11:30 Değerli arkadaşlar şu konuştuğumuz sorun çok büyük bir konuaslında neden mi devlet büyüğü dediğimiz insanlar gazi ve şehit ailelerini biraraya gelmesini istemiyor amaç böl parçala yönet özün de yatan bu saygılar 3 Yanıtla
  • resim İsmail Koçyiğit Editöre şikayet et 26 Eylül 2016 Pazartesi 09:26 Sizin yaptığınız kanun yerin dibine batsın.bizim şehidin eşi evlendi gitti,çocuğu da yok !
    Anne veya babası bu haktan yinede yararlanamıyormuş! Kanuna bak be helal olsun! (vazife malulünün hayatını kaybettiği tarih itibariyle eşi ve/veya çocuğu
    bulunması halinde, bu haktan münhasıran eş veya çocuk yararlanabilir. Eş veya çocuğun bu
    haktan herhangi bir nedenden dolayı yararlanmaması, anne veya babanın istisnadan
    yararlanma hakkını sağlamaz.)
    Ünvan göre atama yapıyorsunuz yine aynı sorun! Orada da 2014 den sonra atananlar diye madde koyuyorsunuz!!!
    Böyle saçmalık olmaz.Allaha havale ediyorum.başka da gücümüz yetmez.     3 Yanıtla
  • resim MUSTAFA ERTÜRK Editöre şikayet et 21 Kasım 2016 Pazartesi 11:22 Teşekkür ediyoruz ve uygulamanın Gazilerimiz için de genişletilmesini talep ediyoruz.Saygılar 1 Yanıtla
  • resim Mustafa yüce @MÜSLÜMDEMİR Editöre şikayet et 29 Kasım 2016 Salı 20:39 Kardeş sana katılıyorum düzenleme yaparlar inşAllah. 0 Yanıtla

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