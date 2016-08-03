YORUMLAR 32 Yorum

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ersin dag Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 23:49 5434/45 ordu vazife malülü er başlara varmı yukarda var diyor aşagıda yok diyor anlayan varsa yazarsa memnun olur. bide yarım olmasada her kesime verseler ne kaybederler inşallah düzeltilir 55 Yanıtla

İsmail Koçyiğit Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 10:15 1 defaya mahsus kısmını anlayan varmı?

5.yıl sonunda yeniden ötv muafiyeti araç alınamayacak sanırım.benim anladığım bu.

Bir şehit kardeşi olarak gazilerimizin de bu haktan faydalanması gereklidır diye düşünüyorum!

Taksiciye veriyorsun da gazı nin boynunu neden büküyorsun.bir de ne zaman alabileceğiz bunun tarihi,şartları nedir? 47 Yanıtla

Abdullah ÖZBÜBER Editöre şikayet et 03 Ağustos 2016 Çarşamba 23:43 Bizler neden hep dışlanıyoruz arkadaşım anlamış değilim bizlerde bu vatan için kanımızı akıtarak gazi,olduk bugün yine seve seve kanımın son damlasına kadar canımı vermeye hazırım tabiki şehitlerimizin ailelerine ne versek az illaki verilecek ama bizlerde devlet büyüklerimizin söyleşilerine göre yaşayan şehit gazileriz bizlerde ölebilirdik ama bizim kaderimizdede gazi olarak sakat kalmak varmış devlet büyüklerimizden rica ediyorum lütfen artık bu ayrımcılığı aramızdan kaldırsın yapmayın birsürü gazi. Arkadaşımız var yazık günah 33 Yanıtla

cihan keskin Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 13:57 inşallah bütün vazife malülü gazileride kapsar 33 Yanıtla

okan gazi Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 12:13 Umarım devlet büyüklerimiz gazilerimize de unutmaz. 30 Yanıtla

gazi ayaz Editöre şikayet et 05 Ağustos 2016 Cuma 13:31 ÖTV Muafiyeti ile ilgili Gazilerin de eklenmesiyle ilgili dernek neden bir çalışma yapmıyor. Örneğin Başbakanlığa iletilmek üzere bir imza kampanyası gibi. Lütfen bu konuyla ilgilenelim. Teşekkürler 28 Yanıtla

Sehit kardesi Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 11:12 Otv sehit kardeşlerini kapsarmi veya anne baba falekaleten devredebilir mi 21 Yanıtla

mahmut Editöre şikayet et 31 Ağustos 2016 Çarşamba 13:50 ötv indiriminden ne zaman ve kimler faydalanacak bilgisi olan varmı???? 20 Yanıtla

müslüm DEMİR Editöre şikayet et 09 Ağustos 2016 Salı 09:50 ARKADAŞLAR ŞEHİTAİLELERİNİN %90 I BEKAR VE ANNE BABA HAYATA OLMAYAN %50 CİVARI ŞEHİT KARDEŞLERİNİNDE BİRBİRLERİNE FERARGATNAME VERMEK ŞARTIYLA FAYLANMASI LAZIM AMA KUSURA BAKMAYIN DEVLET GAZİLERE VE ŞEHİTAİLELERİNE VERDİKÇE VERİN DİYOR ŞÜKÜR KANAAT YOK BİR EMEKLİNİN ALDIĞIMAAŞ ŞUANDA 1500 TL BİR GAZİNİN ALDIĞI MAAŞ2500 TL. ÇALIŞAN BİR GAZİNİN ALDIĞI MAAŞ 7500 TL DEVLET NE YAPSIN DAHA BİZE VER BİZE VER BİZE VER BİZ DOYMUYORUZ ARKADAŞLAR ? 19 Yanıtla

ilhan Editöre şikayet et 06 Ağustos 2016 Cumartesi 09:39 1 Defaya mahsus kısmını çok mantıksız degilmi.Engelli vatandaşlarımızda 5 yıl sonra yeniden ötv indirimi alabiliyor.



Arkdaşlar bence herkez Bimer , Cumhurbaşkanlıgına , Aile ve sosyal bakanlıgı sehit ve gazi bürosuna interneten başvuru yapıp sorunu dile getirmek lazım.



Gazi olduğumu yasadan bütün gazilerin kapsamasını ve 1 defaya mahsus yazan ibarenin kalkması ile ilgili başvuru yaptım.



Bimer,

http://www.bimer.gov.tr/Forms/pgMain.aspx



Cumhurbaşkanlıgı,

http://bilgiedinme.tccb.gov.tr/Forms/pgDefault.aspx



ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI,

sehitgazi@aile.gov.tr

18 Yanıtla

gazi bülent Editöre şikayet et 10 Ağustos 2016 Çarşamba 22:49 arkadaşlar 5434 /45 sayılı maddesi ile emekli edildim ötv muaffiyeti bizlere geçerlimi bilgisi olan varsa sevinirim 13 Yanıtla

vasfi gencer Editöre şikayet et 05 Ağustos 2016 Cuma 18:55 gazilere ikici iş hakı nerede ben bir gaziyim günde 4 defa poruıtezi,mi çıkarıp ayağımın dinlendiriyorum bunada yaşamak denir an allaha şükür ediyorum bir gazi olarak ancak yasal haklara gelince gaziler için hep söylentide kalıyor şehitlere allah rahmet eylesin biz gaaziler olarak unların haklarına karşı değiliz inşallah daha fazlasını verirler ama biraz gazileride sözde bırakmasalar iyi oılur 12 Yanıtla

Fatih Taştekin Editöre şikayet et 30 Ağustos 2016 Salı 14:25 Sayın editörüm tam olarak ne Zaman araç alacağız ne Zaman yürürlüğü giriyor ... 12 Yanıtla

yusuf kısa Editöre şikayet et 08 Ağustos 2016 Pazartesi 15:18 böyle ayrım yaparak verdikten sonra hiç gereği yok ben şahsen istemiyorum.sanki sadaka veriyorlar bizim canımızı kanımızı verdiğimiz vatanın imkanlarını ceplerinden veriyor gibi ayrım yaparak vermesinler bize.bedel ödeyen bizler memleketin hertürlü imkanlarını kullananlar yöneticiler ne ala memleket.lafa gelince şehitler ve gaziler baştacı.ama sadece lafta 11 Yanıtla

Yetkin saglam Editöre şikayet et 01 Eylül 2016 Perşembe 16:56 Bu otv siz araç alımı yasası ne zaman yürürlüğe girer 10 Yanıtla

gazi @ersin dag Editöre şikayet et 09 Ağustos 2016 Salı 13:53 kanunda şuan 45 md kullanamayacak fakat gaziler 45 md konusunda ötvsizden yararlanması için fikir beyan ediyorlar 9 Yanıtla

Turgut Buğra Akdogan Editöre şikayet et 24 Ağustos 2016 Çarşamba 14:26 Devletimiz önce yasayı çıkarttı fakat bu böyle kalacağı anlamına gelmiyor güncellemeleri gelecektir. Mesela iş konusunda; önce tek kişiye verdiler zaman ilerledikçe iki kişi oldu, öğrenimine göre oldu yani oldu da oldu. Kısaca bu konuda biraz sabırlı olmamız gerekiyor.



Bu haktan mahrum kalanlar bence endişe etmemeli inş devletimiz bize her konuda sahip çıktığı gibi bu konuda da sahip çıkacaktır.

9 Yanıtla

MÜSLÜMDEMİR @İsmail Koçyiğit Editöre şikayet et 09 Ağustos 2016 Salı 09:54 ŞEHİT ÇOCUKLARI YOKSA VE ANNE BABA HAYATA DEYİLSE ŞEHİT KARDEŞLERİNİNDE FAYDALANMASILAZIM 8 Yanıtla

Ali Akyol Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 14:34 Sanki herkese bu hak verilmiş bir tek şehit yakınları kalmıştı onlarda bu haktan mahrum kalmasınlar diye sadece onlara hitaben düzenleme yapılmış araba almak isteyen gazi arkadaşlarım var hatta 3713'lü onlardan bile tekrar heyet raporu almalarını istediler. ha almadımı ? aldı ama önce bi süründürdüler yazık... 7 Yanıtla

sinan çelik Editöre şikayet et 09 Ağustos 2016 Salı 16:27 s.a. şükür verilenlere fazlasında da gözüm yok ben 2012 de 3713 ile 6 derece gaziyim. arkadaslar tamam da şehit ailelerine verilmiş bana da verilsin demiyorum ama arkadas bu kimliğin bu rütbenin hiç hükmü yok o halde ne yapalım şimdi kimliklerimizi verip şöförler odasına kayıt yaptıralım o zaman. her meslek kutsaldır da bizi neden o zaman esnafın altına koyuyorlar insanın bu zoruna gidiyor. bide biz de şu var olayın üstünden biraz zaman gecince her sey unutuluyor. hiç kimse kusura bakmasın da bu dernekler hiçbir işe yaramıyor bence varsa yoksa fotograf cekilmek gittikleri yerlerde 7 Yanıtla

abdullahözbüber Editöre şikayet et 11 Ağustos 2016 Perşembe 01:02 Bugün birkez daha şunu iyi anladım yıkıldım cok üzüldüm hükümetimiz asla Gaziye hak ettiği değeri vermiyor sadece ilk vurulduğun zaman yanınızdayız diyorlar dahada asla arayıp sormuyorlar bile arkadaslar hiç bir mevcut hükümetimizden millet vekillerimiz gazilere ötv siz araç verme taraftarı değil sanki para ceplerinden cıkıyor arkadaş yazıklar olsun diyorum bugünkü plan bütçe komisyonunda bile bizle ilgili ötv indirimi vermemişler sakat olan bizleriz ulaşım sorunu ceken bizleriz ama kaymağını yiyen sağlam taksiciler taksiciler kadar bile değerimiz yok ben daha diyecek birşey bulamıyorum sadece yazıklar olsun hakkımı helal etmiyorum.... 7 Yanıtla

Gazi Naci AYADENK Editöre şikayet et 12 Ağustos 2016 Cuma 00:55 Değerli Gazi kardeşlerim ben bimer üzerinden konuyla ilgili düşünce ve beklentilerimizi dile getiren bir yazı yazdım aldığım cevap çalışmaların devam ettiği içeriğin görüşüldüğü yönünde idi ama bugün yasanın içeriğine baktığımda görüyorumki biz Gazileri yok saymışlar buda gösteriyoki baştaki yöneticilerin yanında sadece sözde değerimiz var özde hiç bir değerimizin olmadığını günümüzde yaşıyoruz çünkü ama bizim güvendiğimiz ve her şeyin hayırlısını nasip etmesini beklediğimiz Yüce Allâh c.c var 7 Yanıtla

Davut baksi Editöre şikayet et 05 Ağustos 2016 Cuma 22:57 Sayin gazi haber size mesaj yollarken amaç sizi rencide etmek değil asla .sadece size bir sitemizde babam amcam pkk terör örgütü katledilen abim korucu başı idi vatana bağlılığımiz herseyin üstündedir. Sitemize gelince vazife sehitkeri demokrasi Şehitlerine verilen hakların bizlerinde faydalanmasını sizlerin yardimci olmanızı dua. suçu lisan ettiysem af ola selam ve dua ile kalın diğer mesaj siteden kaldırılması sevinirim 5 Yanıtla

Fatih YILDIRIM Editöre şikayet et 14 Ağustos 2016 Pazar 12:57 Neden sivil vazife malulerine verilmiyor . 5 Yanıtla

DÜŞÜNCE Editöre şikayet et 20 Ağustos 2016 Cumartesi 13:09 Engelli olan, hayat standardı normalden aşağıda olan gaziler her haktan fazlasıyla Faydalanmalı.. Fakat halı sahada MAÇ yapan Gazilerin hakları geri Alınmalı.. Bakalım kaç gazi ister bu durumu merak ediyorum.. hep şikayet hep şikayett... bide buradan bakın bakalım arkadaşlar... 5 Yanıtla

Davut baksi Editöre şikayet et 04 Ağustos 2016 Perşembe 21:32 Evet sevgili gazi haber site Yöneticileri çok çok çok ama adaletsizsizsiniz adeletii sadece kendine istiyorsunuz .cunku ben Elazığ bir köyünden pkk ocagimizi sondururken babam amcam ve diğer akrabaları öldürürken pkk terör une direnen biz ölen biz .Devlet 2012 kanun çıkarırken bile hazmedemidiz şimdi demokrat kesildiği ona olsun suna olsun ama pkk terör mağduru na olmasın vay adalet sen batasin kalbi ve gönlü yaralı bile yapıyorsa söze ne hacet hem öl hem pkk li gibi bir virüs gibi goster 4 Yanıtla

Yadigar ocak Editöre şikayet et 02 Kasım 2016 Çarşamba 11:46 Benim babam 1974 Kıbrıs'ta şehit oldu...iş hakkı için 40 yıl bekledik.soruyorum sizlere bu haktan yararlanmak için bir 40 yıl daha beklermiyiz...biz beklemek isteriz ama ömür bizi bekletir mi bilemem neden bizi bütün haklardan mahrum ediyorsunuz.benim babam da 20 yaşında kanını bu toprakları korumak için döktüannem karnında 3 aylık bebekle dul kaldı....bizimkiler şehit sayılmıyor mu acaba...... 4 Yanıtla

sait özdemir Editöre şikayet et 08 Ağustos 2016 Pazartesi 13:37 Bizler korede kibrista savaşan ve sağ dönen kahraman muharip gazilerin evlatlariyiz...sizlerden ricamiz bizlere olumlu veya olumsuz bir cvp vermeniz...bizlerin babaları koreye kampa gitmedi Kıbrısa tatile gitmedi gittikleri bölgelere barışı ve huzuru getirmek için gittiler vede getirdiler...kazandıkları savaşla ülkemizin göğsünü kabarttılar...ölmediler yaralanmadilar sağ saglim döndüler ama yıllardır bu savaş kazanmış kahraman gazilere devlet sadece bugün asgeri ucretin de altında cüzi bir maaş baglamis...Son yıllarda çıkan terörle mücadele kanunu kapsamında sen ölmedin yaralanmadin diye hiç bi hak verilmemistir...halbuki anayasamızın 61.ve 10.maddeleri eşitlik ilkesi...bu yapılan gazilik ayrımı kahraman babalarimizi ve bizler evlatlarını çok derinden uzmustur.devletimizin bu ayrımı biranonce sona erdirmesini kanunu genişleterek mevzuati değiştirerek 1005 sayılı kanuna tabii olan muharip gazilerin cocuklarina da kamuda istihdam hakkı tanınmasıni talep ediyoruz...devletimizin bir avuç gazi ve evlatinin bu ricasini ve isteğini kirmayacagini dusunuyor ve yıllardır hep ertelenen hep ikinci plana atilan muharip gazisine ve evlatlarına sahip çıkacağını dusunuyoruz...Ayrica muharip gaziler kendi aralarında da ayrımcıliga ugramis sosyal guvencesi olan ve olmayan diye ayrilmistir... bu maaş eşitsizliğinin de cozulmesini istiyoruz...43 yıldır verilmeyen madalyalarininda verilmesini evi olmayan muharip gazilerin de malul gazilerin faydalandığı faizsiz konut kredisinden faydalanmasini talep ediyor ve hakkimiz olanı devletimizden istiyoruz... suda bir gerçektir ki muharip gazi olunmadan malul gazi olunmaz... eğer muharip gaziler olmasaydı malul gaziler şehit olurdu...son olarak muharip gazi ve çocukları olarak hep devletimizin yanında olduğumuzu belirtir saygılarımızı sunariz 3 Yanıtla

Mehmet solmaz Editöre şikayet et 01 Eylül 2016 Perşembe 11:30 Değerli arkadaşlar şu konuştuğumuz sorun çok büyük bir konuaslında neden mi devlet büyüğü dediğimiz insanlar gazi ve şehit ailelerini biraraya gelmesini istemiyor amaç böl parçala yönet özün de yatan bu saygılar 3 Yanıtla

İsmail Koçyiğit Editöre şikayet et 26 Eylül 2016 Pazartesi 09:26 Sizin yaptığınız kanun yerin dibine batsın.bizim şehidin eşi evlendi gitti,çocuğu da yok !

Anne veya babası bu haktan yinede yararlanamıyormuş! Kanuna bak be helal olsun! (vazife malulünün hayatını kaybettiği tarih itibariyle eşi ve/veya çocuğu

bulunması halinde, bu haktan münhasıran eş veya çocuk yararlanabilir. Eş veya çocuğun bu

haktan herhangi bir nedenden dolayı yararlanmaması, anne veya babanın istisnadan

yararlanma hakkını sağlamaz.)

Ünvan göre atama yapıyorsunuz yine aynı sorun! Orada da 2014 den sonra atananlar diye madde koyuyorsunuz!!!

Böyle saçmalık olmaz.Allaha havale ediyorum.başka da gücümüz yetmez. 3 Yanıtla

MUSTAFA ERTÜRK Editöre şikayet et 21 Kasım 2016 Pazartesi 11:22 Teşekkür ediyoruz ve uygulamanın Gazilerimiz için de genişletilmesini talep ediyoruz.Saygılar 1 Yanıtla