  • İzmir Valisine Hayırlı Olsun Ziyareti İzmir Valisine Hayırlı Olsun Ziyareti Bu haber 05 Ağustos 2016, Cuma 07:44:52 tarihinde eklendi
    Türkiye Harp Malulu Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği İzmir Şubesi Başkanı Recep Doğru ve beraberindeki heyet İzmir Valisi Erol Ayyıldız'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Başkan Doğru'nun konuya ilişkin sitemize iletmiş olduğu mesajı aşağıda sunulmuştur.

    İzmire yeni atanan Sn. Valimiz Erol AYYILDIZ'ı  15 Temmuz 2016 günü saat 11.30 da ziyaret ettik. Yeni görevinin İzmirimize hayırlı olmasını dileyerek kendisine  başarı diledik.   Yönetim Kurulumuzu çok samimi karşıladılar.

    Ziyaretimizin amacı nezaket ziyareti, yeni görevinde başarı dilekleri idi ancak; Sn. Valimiz sorunlarımızla da hemen ilgilendi. Ekonomik açıdan rahat olmamız için yapacağımız her etkinliğimizi  destekleyeceğini ifade ettiler. Ayrıca bir sorununuz varmı yapacağım ne varsa söyleyin dedi, 

    Çocuklarımızı özel okullara yerleştirirken zorluk çektiğimizi , birçok özel okul yöneticilerinin kontenjanlarının dolduğunu beyan ederek Şehit ve Gazilerimizi geri çevirdiklerini bu konuda her yıl sıkıntı yaşadığımızı ifade ettim. Sn. Valim sağolsunlar Çocuklarını özel okulda okutmak isteyen Hiçbir Şehit ve Gazi çocuğu dışarda kalmayacak,  sorun yaşayan Şehit çocuğunu ve Gazi çocuğunu bana getir bizzat ilgileneceğim dedi.

    Bizlerle çok yakından ilgilenen Valimizle biraraya gelmekden çok mutlu olduk. Kendilerine şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.

    Recep DOĞRU

    İzmir Şubesi Başkan
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YORUMLAR

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  • resim ERDOĞAN ÇAYLAK Editöre şikayet et 06 Ağustos 2016 Cumartesi 00:46 Sayın Başkanım size ve yönetim kurulundaki Zeynel abim ve Oğuzhan kardeşime çok teşekkür ederim rahmetli Rafet Değerli albayım dan önce ve sonraki en iyi yönetim sizler di canı gönülden tebrik ediyorum İzmir Derneğimizin şansına hem değerli hem de doğru insanlarla birlikte olduk




    Sağ ol Recep Doğru Başkanım bir soy isim de insana bu kadar güzel yakışır Allah yar ve yardımcınız olsun yolunuz açık olsun ayağınıza taş gözlerinize yaş değmesin saygılarımla Gazi Erdoğan Çaylak.


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