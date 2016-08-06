İzmir Valisine Hayırlı Olsun Ziyareti

Bu haber 05 Ağustos 2016, Cuma 07:44:52 tarihinde eklendi

İzmire yeni atanan Sn. Valimiz Erol AYYILDIZ'ı 15 Temmuz 2016 günü saat 11.30 da ziyaret ettik. Yeni görevinin İzmirimize hayırlı olmasını dileyerek kendisine başarı diledik. Yönetim Kurulumuzu çok samimi karşıladılar.

Ziyaretimizin amacı nezaket ziyareti, yeni görevinde başarı dilekleri idi ancak; Sn. Valimiz sorunlarımızla da hemen ilgilendi. Ekonomik açıdan rahat olmamız için yapacağımız her etkinliğimizi destekleyeceğini ifade ettiler. Ayrıca bir sorununuz varmı yapacağım ne varsa söyleyin dedi,

Çocuklarımızı özel okullara yerleştirirken zorluk çektiğimizi , birçok özel okul yöneticilerinin kontenjanlarının dolduğunu beyan ederek Şehit ve Gazilerimizi geri çevirdiklerini bu konuda her yıl sıkıntı yaşadığımızı ifade ettim. Sn. Valim sağolsunlar Çocuklarını özel okulda okutmak isteyen Hiçbir Şehit ve Gazi çocuğu dışarda kalmayacak, sorun yaşayan Şehit çocuğunu ve Gazi çocuğunu bana getir bizzat ilgileneceğim dedi.

Bizlerle çok yakından ilgilenen Valimizle biraraya gelmekden çok mutlu olduk. Kendilerine şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum.

Recep DOĞRU

İzmir Şubesi Başkan