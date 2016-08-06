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Şehit Özgün Avcı kabri başında dualarla anıldı Bu haber 06 Ağustos 2016, Cumartesi 09:16:14 tarihinde eklendi



Sivas ili İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 05. Ağustos 2000 tarihinde nöbet değişim esnasında arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan J. Onb. Özgün Avcı şahadetinin 16. yılında Bafra’nın Türk köyü mahallesinde kabri başında dualarla anıldı. Şehit J. Onb. Özgün Avcı’nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu ve şehidin ailesi katıldı. Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi. Etiketler:

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