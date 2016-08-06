  • Şehit Özgün Avcı kabri başında dualarla anıldı Şehit Özgün Avcı kabri başında dualarla anıldı Bu haber 06 Ağustos 2016, Cumartesi 09:16:14 tarihinde eklendi
    Şehit J.Onb.Özgün Avcı şahadetinin 16.yılında Türk köyü mahallesinde kabri başında dualarla anıldı.

    Sivas ili İmranlı İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 05. Ağustos 2000 tarihinde nöbet değişim esnasında arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan J. Onb. Özgün Avcı şahadetinin 16. yılında Bafra’nın Türk köyü mahallesinde kabri başında dualarla anıldı.

    Şehit J. Onb. Özgün Avcı’nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu ve şehidin ailesi katıldı.

    Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.
  • Etiketler:
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
0 0
1,228 kez okundu
0
0
  • resim
  • resim
resimYorum Yaz Facebook'ta Paylaş

YORUMLAR

0 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
BİZİ TAKİP EDİN
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2016 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -