Hakkari Şemdinli 3. Dağ ve Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 07.Ağustos 1991 tarihinde Irak sınırında bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan silahlı çatışma sonucu şehit olan P. Kom. Er AdemYıldız şahadetinin 25. yılında Bafra Garnizon Şehitliğinde kabri başında dualarla anıldı.
Şehit P. Kom. Er Adem Yıldız’ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.
Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.