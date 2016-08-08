Sivil ve Asker kelimelerinin karşıt anlamlı kavramlar olarak kullanımı ile Sivilleşme Kavramı

Bu haber 08 Ağustos 2016, Pazartesi 17:56:53 tarihinde eklendi

Dostlarımızla sohbetlerimizde çoğu zaman kişilerin birbirlerine: " siz siviller veya siz askerler..." diye söze başladıkları konuşmalarda, konuşmanın sonunda genellikle konudan sapılmış ve bambaşka yerlere gelinmiş olduğunu fark ettiğimiz olmuştur. Bu sebeple sivil-asker karşıtlığı yaratmak yerine öncelikle kavramların doğru olarak anlaşılması ve kullanılması gerektiğini düşünüyorum. Aslında dilbilimci değilim, sadece alt düzeyde ve basit araştırmalarla edindiğim bazı bilgileri derlemeyi ve bulguları paylaşmayı amaçlıyorum.

Her ne kadar yabancı sözlüklerde de sivil ve asker kavramları zıt anlamlı kavramlar olarak ifade edilmiş olsa da, bu kavramların bilinçli biçimde zıt anlamlı hale dönüştürülmüş olup olmadığı hususunda şahsen fikir beyan etmeyeceğim... Ülkemizde mevcut askerlik hizmeti süresince hemen her erkek vatandaşımız "asker" sıfatını edinir ve hayatının sonuna kadar askerlik anılarının ve arkadaşlarının sohbetini yapar... Demek ki buradan asker denince sadece mesleği askerlik olan kişileri anlamamız gerekiyor...

Asker kelimesinin kökeni ve anlamına bakıldığında; Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre, kelimenin kökeni Arapça olup anlamı: "Orduda görev yapan erden generale kadar herkes1" olarak belirtilmiştir.

Arapça - ˁskr kökünden gelen ˁaskar عسكر - kelimesi "ordu" olarak anlamlandırılmıştır.2

Asker kelimesinin anlamını zenginleştirmesi açısından, aşağıdaki açıklamaların da ifade edilmesinde fayda olabilir:

Askerlik mükellefiyeti altına giren şahıslara, özel kanunlarla Silahlı Kuvvetlere intisabeden (girmiş) ve resmi bir kıyafet taşıyan şahsa 'asker' denir.

Asker kelimesinin kökeni Arapça dan ESKR kelimesinden gelir. ESKR kelimesinde tüm harflerin bir anlamı vardır. Bunlar;

1) Kelimenin ilk harfi olan E; ULUİYET-İ RUHİYE anlamını taşır. Bu anlam; Askerin büyük ve üstün bir ruh yapısına sahip olduğunu ifade eder. Bu ruh ise yoğun düşünce ve duygu ile doyurulmuş bir karakterdir.

2) Kelimenin ikinci harfi ( S ) ise SELAMET-İ FİKRİYE anlamına gelir. Asker, karşılaştırmasını sağlam yaparak doğru fikri ve düşünceyi bulur ve bu fikri savunur. Asker için her zaman doğruluk ve mertlik esastır. 3) Kelimenin üçüncü harfi (K) ise KERAMET-İ TABİYE’DİR. Bu cümle ise taktik olarak buluculuk ve seziş anlamına gelmektedir. Bilim temeline dayanan, buluculuğu ve inisiyatifi esas alan askerlik sanatı en açık ifadesini tabiye (taktik ve strateji) kaidelerini en iyi şekilde bilmek ve uygulamakla kendisini gösterir.

4) Kelimenin son harfi olan ( R ) ise RİYAZAT-i BEDENİYE yani vücut dayanıklılığıdır. Bu kelime askerin bedeninin, her türlü doğa şartlarına karşı yokluk ve zorluklara alışkın olmasıdır.3

Türkçemiz kökenli asker kelimesinin karşılığı olan kelime ise aslında unutulmuş olsa da, kısmen kullanılmaya devam edilen bir kelimedir. "Sü veya sû" kelimeleri bugün kullandığımız asker kelimesini ifade eder4;5 ve Subay kelimesinin anlamını da açıklar.

Aynı şekilde sıkça kullanılan bir atasözümüzü de burada hatırlatmakta fayda olduğunu düşünüyorum: "Sü uyur, düşman uyumaz!". Bu atasözünün anlamını tekrar gözden geçirelim ve uyuyanın içtiğimiz su değil de, asker olduğunu düşünürsek anlamı nasıl değişir ve düşünelim...

Yabancı dillerde asker kelimesinin karşılığında "soldier, soldat" gibi kelimeler kullanılır ve bu kelimelerin 'kökeni' itibariyle karşılığı "orduda para karşılığı hizmet eden kişi"6 iken, günümüzde bu kelimelerin karşılığı, orduda hizmet eden kişi olarak görülmektedir.7

"Sivil hayata veya yasalara ilişkin" olarak anlamı açıklanmış olan 'sivil' kelimesinin kökeni ve anlamına bakıldığında; İngilizceye eski Fransızcadan gelen ve Latince kökenli civilis kelimesinin zamanla civis biçimine dönüşmesiyle dilimize de girmiş olan bu kelimenin karşılığının "vatandaşlık ve toplumsal ilişkiler ile ilgili" olduğu görünmektedir.8 Bu kavramın kökeninde "şehir-city" kavramı yattığı bir çok kaynakta belirtilmektedir.

Buna göre, sivil ve asker zıt anlamlılığı aslında vatandaş olan ve olmayan biçiminde mi anlaşılmalıdır? Ya da siviller şehirlerde kurallara tabi olarak yaşayan topluluklar iken, askerler şehirlerin dışında mı yaşamalıdır? Askerler mesleklerini icra ettikleri süre boyunca vatandaşlık statüsünden ayrılıyor ve toplumsal ilişkilerden ve kurallardan izole mi oluyorlar (ediliyorlar)?

Mesela tarihte, iki farklı askeri gücün -Konfederasyon güçlerine karşı Federasyon güçlerinin - çarpışmaları biçiminde cereyan eden ve bizlere kabaca köleliğin sona erdirilmesi amacıyla çıktığı anlatılmış olan Amerikan İç Savaşına "Civil War" denmesi bu durumda nasıl açıklanabilir? 9

Buna göre, sivil kelimesi ve kavramının dilimize geçişi ve kullanımının, kelimenin kökeni incelendiğinde çok fazla basite indirgenmiş olduğu ve sadece asker kelimesinin karşıt anlamlısı olarak kullanılarak aslında kelimenin anlamının daraltıldığını görebiliriz.

Askerlik; doktorluk, akademisyenlik, öğretmenlik, sanatçılık gibi bir meslek ve uzmanlık alanı mı, yoksa daha geniş ve derin anlamı olan bir kavram mıdır? "Türkler, asker millettir" deyişini bu kapsamda değerlendirebilir miyiz?

Askerlik sadece bir mesleği ifade ediyorsa, "sivillik" diye tarif edilen bir meslek bulunuyor mu? Bu ayrım niçin yapılıyor ve körükleniyor, hiç düşündünüz mü?

Örneğin; polisler, hakimler, savcılar aslında sivil midir? Asker olmadıklarını kesin olarak biliyoruz da, herkesin anladığı biçimde "sivil" olup olmadıklarına çok çabuk ve kolayca yanıt verilebilir mi? Acaba burada tartışılması gereken kavram "iktidar veya güç" sahibi olmak mıdır? Ya da bu kavramların insanlar eliyle nasıl kullanıldığı mıdır?

İyi bir sözlük araştırması yapıldığında sivil kelimesinin anlamının içeriğinde ayrıca incelik ve nezaket kavramlarının yer aldığı da görülmektedir. Bu anlam, bizi "sivil olmak" biçiminde tabir edilen kavrama götürebilir mi?

Sivil kelimesinin aynı kökünden gelen ve sivil olmak ya da 'Sivilleşme' (civilization), asker olmamak ya da asker karşıtı olmak mıdır? Sivilleşmek kavramını, bir bölgeyi askerden arındırma ya da askeri özelliklerinden soyutlama olarak Türkçemize çevirisi yapılabilen "demilitarization: sivilleştirmek" kavramı ile karıştırmamak gerekir.

Civilization kelimesinin bugün dilimizdeki karşılığı medeniyettir10.

Burada durup medeniyet 'civilization' 11 (civilize + -ation biçiminde türemiş) kavramının kökeni ve anlamına bakmak gerektiğine inanıyorum. İnsanlık tarihi süresince anlamı farklılaşmış olsa da12, İngilizceye Fransızcadan girdiği düşünülen bu kelimenin barbarlık kelimesinin karşıtı anlam içerdiğini görüyoruz.

Buradan hareketle ve düz mantıkla, asker olmayanlar medenî, askerler ise medenî olmayan ve barbar insanlar anlamını mı çıkartmalıyız? Bunun doğru olmadığını hepimiz biliyoruz...

Bugün sembolik olsa da bünyesinde halen monarşik unsurlar bulunduran ülkelerde, kral ve prenslerin eski dönemlerde olduğu gibi bazı ortamlarda halen asker üniformalarını 'geleneklere uygun' biçimde giydiklerini görebiliriz. Bunların bir kısmı gerçekten askeri harekatlara da katılırlar.

Dolayısıyla askerlik ve sivil olma kavramlarının, insanlığın ve toplumların yönetim biçimlerinin evrimi süreci içinde - krallıklardan demokrasiye ve kabile toplumlarından kalabalık şehir toplumlarına - değerlendirilmesi ve yargılanması gerektiğini düşünüyorum.

Bugün içinde yaşadığımız çağda 'sivil olmak'; asker olmanın zıttı değil, adalete uymayı, insanlara ve çevreye saygılı olmayı, empati sahibi olabilmeyi, şeffaflığı, hesap verebilirliği ve demokratik olmayı gerektiren bir "değer" olarak görülmelidir.

Dolayısıyla asker veya asker olmayan herkesin bu nitelikleri benimsemesi ve bu niteliklere uygun hareket etmesi halinde toplumca "sivilleşebileceğimize" ve demokrasimizi güçlendirebileceğimize inanıyorum.