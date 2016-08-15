  • Şehit Recep Tokur kabri başında dualarla anıldı Şehit Recep Tokur kabri başında dualarla anıldı Bu haber 15 Ağustos 2016, Pazartesi 08:13:05 tarihinde eklendi
    Şehit Özel Harekat Polis Memuru Recep Tokur şahadetinin 10.yılında Kolay beldesinde kabri başında dualarla anıldı.

    Tunceli Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görevli iken 13.08.2006 tarihinde Tunceli kent merkezinde polis kontrol noktası yakınlarında bölücü terör örgütü mensuplarının yola döşediği mayına içinde bulunduğu zırhlı aracın çarpması sonucu şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Recep Tokur şahadetinin 10.yılında Kolay beldesinde kabri başında dualarla anıldı.

    Şehit Özel Harekat Polis Memuru Recep Tokur’un anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği yönetim kurulu, üyeleri ve şehidin yakınları katıldı.

    Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.
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