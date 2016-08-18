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Şehit Kamil Kitapçı kabri başında dualarla anıldı Bu haber 18 Ağustos 2016, Perşembe 10:20:42 tarihinde eklendi



Şehit J. Kom. Er Kamil Kitapçı’nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkanı Mümine Ersin ve derneğin üyeleri katıldı. Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi. Etiketler:

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