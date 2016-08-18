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Şehit Kamil Kitapçı kabri başında dualarla anıldı
Bu haber 18 Ağustos 2016, Perşembe 10:20:42 tarihinde eklendi
Diyarbakır Ergani 1. Jan. Kom. Tb. Komutanlığında vatani görevini ifa ederken 17.08.1993 tarihinde Dicle ilçesi yöresinde arazi arama tarama faaliyeti için bölge emniyeti alınırken bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan ilk ateş sonucu şehit olan J. Kom. Er Kamil Kitapçı şahadetinin 23.yılında Bafra Garnizon Şehitliğinde kabri başında dualarla anıldı.
Şehit J. Kom. Er Kamil Kitapçı’nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkanı Mümine Ersin ve derneğin üyeleri katıldı.
Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.
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