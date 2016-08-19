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YORUMLAR
2 Yorum
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Tarkan Yılgün
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19 Ağustos 2016 Cuma 11:38
Gazilere olan desteğinden ötürü sayın vekile teşekkürler.
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ayhabn metin
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22 Ağustos 2016 Pazartesi 13:12
sayın vekilimizs vr gazi arkadaşlarıma teşekkür ederim önemli konulara degindiler binşallah yetkililer duyarlı olurlar bu konuda genel merkazimizinde çalışma yapacagını ümit ediyorum
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