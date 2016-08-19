  • Ümit Özdağ'dan Açıklama Ümit Özdağ\'dan Açıklama Bu haber 19 Ağustos 2016, Cuma 08:34:14 tarihinde eklendi
    MHP Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ'ın Gazilerimizle birlikte yaptığı basın açıklaması aşağıda sunulmuştur.
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YORUMLAR

2 Yorum

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  • resim Tarkan Yılgün Editöre şikayet et 19 Ağustos 2016 Cuma 11:38 Gazilere olan desteğinden ötürü sayın vekile teşekkürler. 1 Yanıtla
  • resim ayhabn metin Editöre şikayet et 22 Ağustos 2016 Pazartesi 13:12 sayın vekilimizs vr gazi arkadaşlarıma teşekkür ederim önemli konulara degindiler binşallah yetkililer duyarlı olurlar bu konuda genel merkazimizinde çalışma yapacagını ümit ediyorum 0 Yanıtla

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