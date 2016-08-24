Yüce Rabbim Büyük Türk Milletinin Yanında Olsun

Bu haber 24 Ağustos 2016, Çarşamba 15:20:55 tarihinde eklendi

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Büyük Türk Milletinin istikbali ve istiklali için içeriden ve dışarıdan yapılan hain saldırılara karşı uluslararası hukuktan kaynaklı haklarımızı sonuna kadar kullanmalıyız.

Suriye'nin kuzeyindeki Türkiye Cumhuriyetinin düşmanlarına karşı yapılan Fırat Kalkanı operasyonu yerinde ve malesef çok geç kalınmış bir operasyondur.

Büyük Türk Milleti, Devleti ve Kahraman Ordusu ile bu küresel emperyalist uşağı çetelere haddini bildirecektir.

FETÖ,İŞİD,PKK,PYD hepsi uluslararası emperyalizmin Türklüğe karşı açtıkları savaşta birer taşerondur.

Bunların arkasındaki derin güçler ile ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmenin zamanı gelmiştir.

Türk Milleti 15 Temmuz hain terör örgütü FETÖ'nün darbe girişiminden sonra Fırat Kalkanı operasyonunda da bir bütündür.

Bu vesile ile Mercidabık’ın 500.yıldönümünde gerçekleştirilen Fırat Kalkanı harekatında Yüce Rabbim Büyük Türk Milletinin yanında olsun, güç_kuvvet versin ve şanlı ordumuzu muzaffer kılsın.

​Kamuoyuna saygıyla duyurulur.