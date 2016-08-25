İzmir Şubesi Başkanından Açıklama

Bu haber 25 Ağustos 2016, Perşembe 08:35:50 tarihinde eklendi

26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ' ün Büyük taarruzu başlattığı, Cumhuriyetimizin temellerini attığı gündür. Aynı zamanda bu gün 1071 Malazgirt zaferinin yıl dönümü ve derneğimizin 101 nci kuruluş yıldönümüdür.





15 Temmuz 2016 tarihinde Küresel güçlerin uşağı FETÖ terör örgütü ve bu örgüte üye hain askerler , Demokratik Laik, Sosyal Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetini yıkmak istemişlerdir. Bu darbe girişimi sonucu 246 vatansever kardeşimizin Şehit olması ve 2 bin kişiden fazla kahramanımızın Gazi olması bizleri derin acı ve üzüntüye boğmuştur.

Darbe girşimi esnasında Şehit olan silah arkadaşlarıma, Emniyet mensubu kardeşlerime ve Büyük Türk Milletinin kahraman evlatlarına Allah dan rahmet diliyor, Gazilerimize acil şifalar diliyorum.





Yaşanan bu olay nedeniyle, 26 Ağustos Özel Şeref Günü Kutlamaları Genel Merkezimiz tarafından iptal edilmiştir.

Bizler dün olduğu gibi bundan sonrada Ülkemiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. 15 Temmuz darbe girişimine Milletimizle birlikte karşı koyduk ama malesef PKK alçakları saldırmaya devam ediyor, daha dün gelen Şehidimizin acısı dinmeden bir şehit haberi daha geliyor.





ARTIK YETER; Birlik beraberlik ve dayanışma ruhuna sahip olduğumuz bu günlerde, eli kanlı imralı canisi idam edilmeli, bu caniyi idam etmemize kim engel olabilir. Kürt halkını temsil ettiğini düşünen , pkk ağzıyla konuşan ırkçı milletvekillerimi engel olacak. Zaten bir ırkı, bir cemaatı, belli bir zümreyi temsil ettiğini söylemleriyle beyan eden bir parti Türkiye nin partisi olamaz ona mensup Milletvekilleride Türk Milletinin Milletvekili olamaz boşuna yemin etmesinler zaten sadık değiller yeminlerine. Tüm Miletvekillerimizin yeminlerini hatırlayarak taşın altına elini koymalarını bu caninin idamı için gerekeni yapmalarını bekliyoruz. Aynı zamanda halkının silahıyla halkına kurşun sıkan hain askerler tespit edilerek , (özellikle kurşun sıkanların) idamını talep ediyoruz ve elbette bu hain askerlerin başı ve birilerinin uşağı Fetullah Güleninde Türkiyeye getirilerek idam edilmesini istiyoruz.





Recep DOĞRU

İzmir Şube Başkanı