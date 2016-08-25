  • İzmir Şubesi Başkanından Açıklama İzmir Şubesi Başkanından Açıklama Bu haber 25 Ağustos 2016, Perşembe 08:35:50 tarihinde eklendi
    Derneğimiz; Çanakkale ve diğer cephelerden gelen Gazilere yardım etmek için, dönemin Harbiye Nazırı Enver Paşanın talimatıyla 1915 de kurulan , 1983 de 2847 sayılı kanunla da Asker kökenli 4 dernek den biri olan ve "26 Ağustos Özel Şeref Günü" verilen TÜRKİYE HARP MALULÜ GAZİLER ŞEHİT DUL VE YETİMLERİ derneğidir.

    26 Ağustos 1922 Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ' ün Büyük taarruzu başlattığı, Cumhuriyetimizin temellerini attığı gündür.  Aynı zamanda bu gün 1071 Malazgirt zaferinin yıl dönümü ve derneğimizin 101 nci kuruluş yıldönümüdür.


    15 Temmuz 2016 tarihinde Küresel güçlerin uşağı FETÖ terör örgütü ve bu örgüte üye hain askerler , Demokratik Laik, Sosyal Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetini yıkmak istemişlerdir. Bu darbe girişimi sonucu 246 vatansever kardeşimizin Şehit olması ve  2 bin kişiden fazla kahramanımızın Gazi olması bizleri derin acı ve üzüntüye boğmuştur.

    Darbe girşimi esnasında Şehit olan silah arkadaşlarıma, Emniyet mensubu kardeşlerime ve Büyük Türk Milletinin kahraman evlatlarına Allah dan rahmet diliyor, Gazilerimize acil şifalar diliyorum.


    Yaşanan bu olay nedeniyle,  26 Ağustos Özel Şeref Günü Kutlamaları Genel Merkezimiz tarafından iptal edilmiştir.

    Bizler dün olduğu gibi bundan sonrada Ülkemiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız.  15 Temmuz darbe girişimine Milletimizle birlikte karşı koyduk ama malesef PKK alçakları saldırmaya devam ediyor, daha dün gelen Şehidimizin acısı dinmeden bir şehit haberi daha geliyor.


    ARTIK YETER;  Birlik beraberlik ve dayanışma  ruhuna sahip olduğumuz bu günlerde, eli kanlı imralı canisi idam edilmeli, bu caniyi idam etmemize kim engel olabilir.  Kürt halkını temsil ettiğini düşünen , pkk ağzıyla konuşan ırkçı milletvekillerimi engel olacak.  Zaten bir ırkı, bir cemaatı, belli bir zümreyi temsil ettiğini söylemleriyle beyan eden bir parti Türkiye nin partisi olamaz ona mensup Milletvekilleride Türk Milletinin Milletvekili olamaz boşuna yemin etmesinler zaten sadık değiller yeminlerine. Tüm Miletvekillerimizin yeminlerini hatırlayarak  taşın altına elini koymalarını bu caninin idamı için gerekeni yapmalarını bekliyoruz.  Aynı zamanda halkının silahıyla halkına kurşun sıkan hain askerler tespit edilerek , (özellikle kurşun sıkanların) idamını talep ediyoruz ve elbette bu hain askerlerin başı ve birilerinin uşağı Fetullah Güleninde Türkiyeye getirilerek idam edilmesini istiyoruz.

     


    Recep DOĞRU

    İzmir Şube Başkanı
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YORUMLAR

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  • resim Erdogan Çaylak Editöre şikayet et 25 Ağustos 2016 Perşembe 16:34 Allah türk milletinin birlik beraberliğini bozmasın devletimiz milletimiz vatanımız daim olsun bu cennet vatanımız için canıncanını seve seve veren aziz şehitlerimize elini ayağını kolunu bacağını ve ya her hangi bir vuzvunu kaybetmiş olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunarım allah hepsin den razı olsun Gazi Erdogan Çaylak. 0 Yanıtla

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