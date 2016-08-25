  • Gaziler Zirve Tırmanışı Gaziler Zirve Tırmanışı Bu haber 25 Ağustos 2016, Perşembe 08:38:42 tarihinde eklendi
    Gazilerimizin onurlandırması dileklerimle Zirve düşünmeyen gazilerimiz kamp alanında kalabilir.

    'YAŞARKEN ONURLANDIRILMIŞ ASKERLER'' ADINA


    ‘’ TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ EREĞLİ ŞUBE BAŞKANLIĞI 3. AYDOS (3430m) GAZİLER ZİRVE TIRMANIŞI FAALİYET PROGRAMI’’

    17 EYLÜL 2016 CUMARTESİ 

    08.00 – 12.00 Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube binasında toplanma karşılama ve kayıtların yapılması (OĞUZ ATA SOSYAL TESİSLERİ)
    13.00 Araçlar ile İvriz üzerinden kamp alanına hareket
    Kamp yeri: Halkapınar-Kayasaray köyü-Almauşağı mevki
    16.00 Kamp alanına varış ve çadırların kurulması
    17.30 Teknik toplantı
    18.00 Akşam yemeği ikramı
    19.00 Serbest zaman
    22.00 Sessizlik ve yatış

    18 EYLÜL 2016 PAZAR

    03.00 Kalkış ve çorba ikramı
    04.00 Zirve Tırmanışına başlanması
    11.00 Aydos zirveye varış (tahmini olarak)
    Saygı Duruşu, İstiklal Marşı,Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Toplu fotoğraf çekimi Zirve defterinin imzalanması
    12.00 Zirveden kamp alanına hareket
    15.00 Kamp alanına varış ve çadırların toplanması
    16.30 Kamp alanından Ereğli'ye hareket
    18.00 Ereğli'ye varış ve misafirlerin uğurlanması.

    Rehber: Ali ÖZER
    Not: Türk Bayrağı, Ulaşım, Akşam yemeği, Sabah kahvaltısı ve Su ihtiyaçları Ereğli Belediyesi tarafından karşılanacaktır.

    GEREKLİ MALZEMELER:

    --Çadır, uyku tulumu, mat, mevsimine uygun giysi, bot. yağmurluk, kafa lambası, polar, şapka, bere, eldiven, güneş kremi, güneş gözlüğü vb.
    --Kamp alanında su mevcuttur
    --Zirve yürüyüşü için en az iki(2) litre su alınmalıdır.
    --Atıştırmalık (kuru kayısı, badem, hurma vb.)
    --Zirvede öğle yemeğini katılımcılar kendileri karşılayacaktır. ( konserve, sandviç vb.)
    ''--- Etkinlik süresince alkollü içecek içilmeyecek.
    --- Çöplerimizi kesinlikle doğada bırakmıyor en yakın çöp kutusuna kadar geri taşıyoruz...
    --- Kulüp flamaları haricinde flama açılmayacak ve herhangi bir siyasi parti ya da düşüncenin sancaktarlığını yapılmayacak...
    --- Siyasi içerikli konuşmalarla fanatizme varan spor konuşmalarından uzak duruyoruz...
    --- Faaliyet sorumlusunun müsaade etmediği hiç bir şey yapmıyor ve fevri davranışlardan uzak duruyoruz...

    Katılım ücreti alınmayacaktır. Dağcılık Sporunu Geniş Halk Kitlelerine Yaymayı Hedeflediğimiz, Sosyal, Kültürel ve Spor Amaçlı Bir Etkinliktir. Ticari Bir Amaca Hizmet Etmemektedir. 

    ARAÇ ve YEMEK TEMİNİNDE KATILIMCI SAYISI GEREKLİLİGİNDEN DOLAYI; ETKİNLİĞE KATILMAK İSTEYENLERİN TELEFONLA KAYIT YAPTIRMALARI RİCA OLUNUR. 

    MEHMET EMİN ÖZYURT : 0 541 958 41 42 -Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube Başk.

    ALİ ÖZER: 0 505 398 66 96
  • Etiketler:
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
0 0
3,644 kez okundu
0
0
  • resim
  • resim
resimYorum Yaz Facebook'ta Paylaş

YORUMLAR

0 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
BİZİ TAKİP EDİN
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2016 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -