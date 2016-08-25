Gaziler Zirve Tırmanışı

Bu haber 25 Ağustos 2016, Perşembe 08:38:42 tarihinde eklendi

'YAŞARKEN ONURLANDIRILMIŞ ASKERLER'' ADINA



‘’ TÜRKİYE MUHARİP GAZİLER DERNEĞİ EREĞLİ ŞUBE BAŞKANLIĞI 3. AYDOS (3430m) GAZİLER ZİRVE TIRMANIŞI FAALİYET PROGRAMI’’



17 EYLÜL 2016 CUMARTESİ



08.00 – 12.00 Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube binasında toplanma karşılama ve kayıtların yapılması (OĞUZ ATA SOSYAL TESİSLERİ)

13.00 Araçlar ile İvriz üzerinden kamp alanına hareket

Kamp yeri: Halkapınar-Kayasaray köyü-Almauşağı mevki

16.00 Kamp alanına varış ve çadırların kurulması

17.30 Teknik toplantı

18.00 Akşam yemeği ikramı

19.00 Serbest zaman

22.00 Sessizlik ve yatış



18 EYLÜL 2016 PAZAR



03.00 Kalkış ve çorba ikramı

04.00 Zirve Tırmanışına başlanması

11.00 Aydos zirveye varış (tahmini olarak)

Saygı Duruşu, İstiklal Marşı,Günün anlam ve önemini belirten konuşma, Toplu fotoğraf çekimi Zirve defterinin imzalanması

12.00 Zirveden kamp alanına hareket

15.00 Kamp alanına varış ve çadırların toplanması

16.30 Kamp alanından Ereğli'ye hareket

18.00 Ereğli'ye varış ve misafirlerin uğurlanması.



Rehber: Ali ÖZER

Not: Türk Bayrağı, Ulaşım, Akşam yemeği, Sabah kahvaltısı ve Su ihtiyaçları Ereğli Belediyesi tarafından karşılanacaktır.



GEREKLİ MALZEMELER:



--Çadır, uyku tulumu, mat, mevsimine uygun giysi, bot. yağmurluk, kafa lambası, polar, şapka, bere, eldiven, güneş kremi, güneş gözlüğü vb.

--Kamp alanında su mevcuttur

--Zirve yürüyüşü için en az iki(2) litre su alınmalıdır.

--Atıştırmalık (kuru kayısı, badem, hurma vb.)

--Zirvede öğle yemeğini katılımcılar kendileri karşılayacaktır. ( konserve, sandviç vb.)

''--- Etkinlik süresince alkollü içecek içilmeyecek.

--- Çöplerimizi kesinlikle doğada bırakmıyor en yakın çöp kutusuna kadar geri taşıyoruz...

--- Kulüp flamaları haricinde flama açılmayacak ve herhangi bir siyasi parti ya da düşüncenin sancaktarlığını yapılmayacak...

--- Siyasi içerikli konuşmalarla fanatizme varan spor konuşmalarından uzak duruyoruz...

--- Faaliyet sorumlusunun müsaade etmediği hiç bir şey yapmıyor ve fevri davranışlardan uzak duruyoruz...



Katılım ücreti alınmayacaktır. Dağcılık Sporunu Geniş Halk Kitlelerine Yaymayı Hedeflediğimiz, Sosyal, Kültürel ve Spor Amaçlı Bir Etkinliktir. Ticari Bir Amaca Hizmet Etmemektedir.



ARAÇ ve YEMEK TEMİNİNDE KATILIMCI SAYISI GEREKLİLİGİNDEN DOLAYI; ETKİNLİĞE KATILMAK İSTEYENLERİN TELEFONLA KAYIT YAPTIRMALARI RİCA OLUNUR.



MEHMET EMİN ÖZYURT : 0 541 958 41 42 -Türkiye Muharip Gaziler Derneği Ereğli Şube Başk.



ALİ ÖZER: 0 505 398 66 96