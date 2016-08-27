  • Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğinden 65. Mevlit Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneğinden 65. Mevlit Bu haber 29 Ağustos 2016, Pazartesi 10:11:36 tarihinde eklendi
    Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği şehitlerin ve ebediyete intikal etmiş olan gazilerin ruhuna derneğin kuruluşundan bu yana her ay düzenlediği Kur’an-ı Kerim ve Mevlidi şerif programının 65.ncisi 27.08.2016 cumartesi günü gerçekleştirdi.

    Dernek binasında düzenlenen programa Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Müftüsü İsmail Çiçek, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.

     

    Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun(Bülbül hoca), Emirefendi mah. Ensar mescidi  imamı Mustafa Pekdemir, Türk köyü mah. İmamı Musa Özçelik, Eynegazi mah. İmamı Mustafa Ak  hocalarca okunan  Kur’an-ı Kerim  ve  ilahilerin ardından  Bafra İlçe Müftüsü İsmail Çiçek  şehitlikle ilgili sohbette bulundu  Bafra İlçe Vaizi Abdullah Demircan hoca tarafından  okunan  duanın ardından program ikramla sona erdi.
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