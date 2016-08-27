Dernek binasında düzenlenen programa Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin, Bafra Müftüsü İsmail Çiçek, şehit aileleri, gaziler ve yakınları katıldı.
Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun(Bülbül hoca), Emirefendi mah. Ensar mescidi imamı Mustafa Pekdemir, Türk köyü mah. İmamı Musa Özçelik, Eynegazi mah. İmamı Mustafa Ak hocalarca okunan Kur’an-ı Kerim ve ilahilerin ardından Bafra İlçe Müftüsü İsmail Çiçek şehitlikle ilgili sohbette bulundu Bafra İlçe Vaizi Abdullah Demircan hoca tarafından okunan duanın ardından program ikramla sona erdi.