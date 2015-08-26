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Şehit Polis Oktay Uçar Kabri Başında Dualarla Anıldı Bu haber 29 Ağustos 2016, Pazartesi 10:13:22 tarihinde eklendi



Şehit Polis Memuru Oktay Uçar’ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkan yardımcısı Sebahattin Koçak, derneğin üyeleri, Bafra Ülkü Ocakları başkanı Osman Osma ve şehidin yakınları katıldı. Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi. Etiketler:

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