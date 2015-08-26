  • Şehit Polis Oktay Uçar Kabri Başında Dualarla Anıldı Şehit Polis Oktay Uçar Kabri Başında Dualarla Anıldı Bu haber 29 Ağustos 2016, Pazartesi 10:13:22 tarihinde eklendi
    Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yaparken 26.08.2015 tarihinde operasyona hazırlık aşamasında içinde bulunduğu zırhlı polis aracına yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna giderlerken aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Oktay Uçar şahadetinin 1.yılında Bafra Asri Mezarlıkta kabri başında dualarla anıldı.

    Şehit Polis Memuru Oktay Uçar’ın  anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkan yardımcısı Sebahattin Koçak, derneğin üyeleri, Bafra Ülkü Ocakları başkanı Osman Osma  ve şehidin yakınları katıldı.

    Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun  (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.

     

     
  • Etiketler:
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
1 0
1,285 kez okundu
1
0
  • resim
  • resim
resimYorum Yaz Facebook'ta Paylaş

YORUMLAR

0 Yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
BİZİ TAKİP EDİN
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2016 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -