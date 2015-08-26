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Şehit Polis Oktay Uçar Kabri Başında Dualarla Anıldı
Bu haber 29 Ağustos 2016, Pazartesi 10:13:22 tarihinde eklendi
Mardin Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesinde görev yaparken 26.08.2015 tarihinde operasyona hazırlık aşamasında içinde bulunduğu zırhlı polis aracına yakıt ikmali için akaryakıt istasyonuna giderlerken aracın lastiğinin patlaması sonucu meydana gelen trafik kazasında şehit olan Özel Harekat Polis Memuru Oktay Uçar şahadetinin 1.yılında Bafra Asri Mezarlıkta kabri başında dualarla anıldı.
Şehit Polis Memuru Oktay Uçar’ın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği başkan yardımcısı Sebahattin Koçak, derneğin üyeleri, Bafra Ülkü Ocakları başkanı Osman Osma ve şehidin yakınları katıldı.
Tahirağa mescidi imamı Necattin Boyun (Bülbül hoca) hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.
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