Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin’in 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı

Bu haber 29 Ağustos 2016, Pazartesi 21:07:33 tarihinde eklendi

30 Ağustos vatanımızı işgal edenlere karşı, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde verdiği eşsiz kurtuluş destanının adıdır.

Şanlı tarihimizin değerli anlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 94. yıl dönümünü, milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Tarihi, üstün başarılarla dolu Türk Milletinin övünç abidesi olan 30 Ağustos Zafer’ i, milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihsel ispatıdır. Şüphesiz ki bu büyük zafer, tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki; Türk milleti, vatanı ve milletinin varlığı ve birliği söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun canını seve seve verebilmektedir.