  • Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin’in 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin’in 30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlama Mesajı Bu haber 29 Ağustos 2016, Pazartesi 21:07:33 tarihinde eklendi
    Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Sn. Mümine ERSİN'in mesajını sizler için yayımlıyoruz.

    30 Ağustos vatanımızı işgal edenlere karşı, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde verdiği eşsiz kurtuluş destanının adıdır.

     

    Şanlı tarihimizin değerli anlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 94. yıl dönümünü, milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Tarihi, üstün başarılarla dolu Türk Milletinin övünç abidesi olan 30 Ağustos Zafer’ i, milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihsel ispatıdır. Şüphesiz ki bu büyük zafer, tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki; Türk milleti, vatanı ve milletinin varlığı ve birliği söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun  canını seve seve verebilmektedir.

     

    Bu aziz milletin her bireyi; Türk’ün onuru, bağımsızlığı, kutsal toprakları, şanlı bayrağı, vatanı ve milletinin bölünmez bütünlüğü ve huzuru uğrunda, bütün varlığını feda edebilecek yüksek bir karaktere sahiptir. 30 Ağustos zaferimizin 94. Yıldönümünde mensubu olmakla iftihar ettiğimiz asil Türk miletine ve onun gözbebeği  kahraman ordumuz  TSK mensuplarına şehit ve gazi ailelerimize ‘kutlu olsun’ dileklerimizi iletiyor başta zaferin mimarı cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere silah arkadaşlarını vatanımızın bekası uğruna  canlarını feda eden aziz  şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve  saygıyla anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene…

     
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YORUMLAR

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  • resim vedat YILDIRIM Editöre şikayet et 31 Ekim 2016 Pazartesi 15:25 selam ben şehit çocuklarıda biriyım bu durumda bazı sorularım var danişmak isterdım rica etsem bana bir iltıbat numarasın verseniz 0 Yanıtla

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