30 Ağustos vatanımızı işgal edenlere karşı, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde verdiği eşsiz kurtuluş destanının adıdır.
Şanlı tarihimizin değerli anlarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 94. yıl dönümünü, milletçe idrak etmenin mutluluk ve gururunu yaşıyoruz. Tarihi, üstün başarılarla dolu Türk Milletinin övünç abidesi olan 30 Ağustos Zafer’ i, milli değerlerini ve birliğini muhafaza eden bir milletin en zor şartlarda bile esaret altına alınamayacağının tarihsel ispatıdır. Şüphesiz ki bu büyük zafer, tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir ki; Türk milleti, vatanı ve milletinin varlığı ve birliği söz konusu olduğunda, şartlar ne olursa olsun canını seve seve verebilmektedir.
Bu aziz milletin her bireyi; Türk’ün onuru, bağımsızlığı, kutsal toprakları, şanlı bayrağı, vatanı ve milletinin bölünmez bütünlüğü ve huzuru uğrunda, bütün varlığını feda edebilecek yüksek bir karaktere sahiptir. 30 Ağustos zaferimizin 94. Yıldönümünde mensubu olmakla iftihar ettiğimiz asil Türk miletine ve onun gözbebeği kahraman ordumuz TSK mensuplarına şehit ve gazi ailelerimize ‘kutlu olsun’ dileklerimizi iletiyor başta zaferin mimarı cumhuriyetimizin kurucusu Başkomutan Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere silah arkadaşlarını vatanımızın bekası uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi kahraman gazilerimizi rahmet minnet ve saygıyla anıyoruz. Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ne mutlu Türk’üm diyene…
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