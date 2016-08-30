  • İzmir Şehit Ailelerinden 30 Ağustos Mesajı İzmir Şehit Ailelerinden 30 Ağustos Mesajı Bu haber 30 Ağustos 2016, Salı 10:58:09 tarihinde eklendi
    İzmir Şehit Aileleri Derneğinin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajını sizler için yayımlıyoruz.

    30 Ağustos’un Türkiye’nin geleceği için binlerce şehidin, milli birlik ve beraberlik ruhu içinde canları pahasına, özgürlük ve bağımsızlık meşalesinin sonsuza dek sönmemek üzere yakıldığı büyük bir zaferdir

    Bu zaferle Türkiye Cumhuriyetinin temeli sağlamlaştırılmış ve ebedi hayatı bu zaferle şeref tacını giymiştir. Yine çok iyi bilinmelidir ki, dünya var oldukça Türk milleti varlığından, birliğinden, dirliğinden ve bağımsızlığından asla taviz vermeyecektir, şanlı ay yıldızlı bayrağımız bağımsızlığımızın timsali olarak göklerde dalgalanacaktır

    Milletimizin, Tarihi Zaferlerle Dolu Şanlı Ordumuzun Mensuplarının, Dünya Barışının Sağlanmasına Katkıda Bulunmak İçin Yurt Dışında Üstün Başarıyla Görev Yapan Birliklerimizin ve Türk Milletimizin  Zafer Bayramı’nı En İçten Duygularla Kutluyor,. Vatanımızın birliği ve Milletimizin bağımsızlığı uğruna verilen mücadelenin kazanıldığı bu anlamlı zaferin yıldönümünde, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Atatürk’ü, silah arkadaşlarını, Kurtuluş Savaşı’nın tüm kahramanlarını, kanlarıyla, canlarıyla bu toprakları vatan yapan Aziz Şehitlerimizi, ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmet, saygı ve minnetle anıyoruz.

     

    İZMİR ŞEHİT AİLELERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ YÖNETİM KURULU
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