TSK Rehabilitasyon Merkezi Sağlık Bakanlığına Devredildi

Bu haber 02 Eylül 2016, Cuma 11:30:48 tarihinde eklendi

Dışarıdan baktığınızda aynı gibi görünen bazı şeyler, biraz yakından incelerseniz bambaşka özellikleriyle sizi şaşkına çevirebilir. Gaziler için kurulan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi de onlardan biri. “Hastane işte!”deyip geçmeye çalışsanız da olmaz. Çünkü orası sadece bir hastane değil. Rehabilitasyon Merkezi; Gazilerin hayata tutunduğu, birbirlerinden güç aldığı, sosyalleştiği ama hepsinden öte “yuva” olarak gördüğü bir “ütopya ülkesi”.

NASIL YAPILDI?

PKK terör örgütünün 90’lı yılların başında, doğuda birçok köyümüzü basarak çoluk-çocuk demeden yüzlerce masumu katlettiği dönemlerdi. Büyük acılar arka arkaya geliyordu. Yaşı uygun olanlar hatırlayacaktır; idealist, gencecik öğretmenler öldürülüp bayrak direklerine asılmıştı, Elazığ’da 11 mühendislerimiz kurşuna dizilmişti, Bingöl’de 33 silahsız askerimiz hunharca şehit edilmişti. Zor günlerdi; kapkaranlık günlerdi. Halkımız her gün gelen şehit haberlerine kan ağlıyordu. Bıçak kemiğe dayanmıştı ve farklı bir şeyler yapmak gerekiyordu.

Nihayet TSK, terörü bitirmek amacıyla, 21 Mart 1995 tarihinde terörün kaynağı olan Kuzey Irak’a, 35 bin personelle birlikte “Çelik Harekâtı” adlı bir operasyon gerçekleştirdi.

Kıbrıs Barış Harekâtından sonraki en büyük sınır ötesi operasyonlarımızdan biri olan bu operasyon 43 gün sürdü. Maalesef bu operasyonda pek çok Mehmetçiğimiz şehit oldu, daha fazlası da yaralanarak Gazilerin arasına katıldı.

Bir ara o kadar çok yaralı geliyordu ki Askeri Hastanelerde yer bulunmuyordu. İşte böyle bir ortamda fedakâr Türk halkı, doğudan gelen Gazi Mehmetçiklerine destek olmak ve modern bir Rehabilitasyon Merkezi inşa etmek için, Ankara Gazeteciler Cemiyeti ve TRT’nin de desteğiyle “Haydi Türkiye Mehmetçikle El Ele” kampanyasını düzenledi. Büyük milletimizin gösterdiği inanılmaz duyarlılık sonrasında 56 saat gibi kısa bir sürede toplanan parayla “TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi” inşaatı başladı. 2000 yılında da hizmete girdi. Rehabilitasyon Merkezi sadece askerlere hizmet vermiyordu elbette. Sivillerin de yararlanabileceği bir yapı kurulmuştu.

DÜNYADA İKİNCİ…

Rehabilitasyon Merkezi, gerek yayıldığı alan gerekse de hizmet birimleri ve kapasitesi bağlamında dünyada da haklı bir üne sahip. Gaziler için yapılan Rehabilitasyon Merkezleriyle kıyaslandığında Amerika’daki muadilinin ardından dünyanın en büyük ikinci Rehabilitasyon Merkezi bizimki.

Gördüğü işleve ve biz Gazilerin hayatına kattıklarına baktığımızdaysa eşi benzeri bile yok. Çünkü mayına basıp bir uzvunu kaybettikten sonra ya da patlayan bir bombaya, atılan bir kurşuna maruz kaldıktan sonra psikolojik olarak büyük yıkıma uğruyor insan. Bu yüzden sadece hizmet binası olarak değerlendirilmemiş, bir Gazinin kendini iyi hissetmesi için her şey düşünülmüş. Bir “yaşam köyü” gibi planlanmış her şey. Alışveriş birimi, amfi tiyatro, sera ve botanik bahçeleri, göletler, voleybol sahaları, basketbol sahaları, futbol sahası, meşguliyet üniteleri… Hastaları, hastane ortamından uzaklaştıracak ve çevreyle baş başa bırakacak değişik alanlar var. Ve sayamadığım onlarca ayrıntı daha…

Çalışanlar da çok farklı insanlar bana sorarsanız. Müthiş bir titizlikle ve ilgiyle yaklaşıyorlar olaylara. Mesela ne kadar fazla ve anlamsız soru sorarsanız sorun kimse sizi soru sorduğunuz için pişman etmez; bıkmadan, usanmadan, bir çocuğa gösterilen sabrı göstererek dört dörtlük cevaplarlar her şeyi. Çünkü buradaki Doktorların ve Hemşirelerin savaş cerrahisi ve psikolojisi konusundaki tecrübesi, bilgi ve birikimi en az 30 yıllık...

GAZİLER İÇİN REHABİLİTASYON MERKEZİNİN ANLAMI

Her Gazi gibi ben de Rehabilitasyon Merkezine tedavi için, arkadaşlarımı ziyaret etmek için ya da sadece orada olmak için giderim. Ziyaret için gittiğim bir gün, 1996 yılında, Hakkâri-Şemdinli kırsalında teröristlerle girilen çatışmada yaralanarak %98 engelli hale gelen ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Gazi dostuma uğradım. 20 yıldır hastanede yattığını, 47 ameliyat geçirdiğini ve ömrünün sonuna kadar kasılmaları azaltmak için karnının içine yerleştirilmiş bir aletle yaşamak zorunda olduğunu hatırlayınca aklıma Virginia Starr'ın bir sözü geldi:

"Hayat olması gerektiği gibi değil, olduğu gibidir. Onu değiştiren, onunla başa çıkma biçimimizdir..."

Gerçekten de, hayat çoğu zaman planladığımız gibi olmuyor. İstesek de, istemesek de rüzgâr nereye götürürse biz de oraya gidiyoruz.

Bazen bu rüzgâr başkalarının hissettiğinden çok daha ağır esiyor. İnsanın hayal gücünü zorlayacak kadar zor deneyimler yaşayınca hayatla baş edebilmek için en kestirme yol; benzer deneyimler yaşamış insanlarla bir arada olmak gibi görünüyor. Damdan düşenin halini başka damdan düşenler anlar misali, aynı durumda olan insanların birbirlerine daha kolay destek olduğunu ve kendilerini anlayabilecek birilerinin varlığıyla acıların çok daha tahammül edilebilir hale geldiğini düşünüyorum. İşte “GATA ve TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi” böyle bir yer. Yani ikinci hayatın adresi... Yani Gazilerin birbirine baka baka iyileştiği bir yaşam pınarı.

Arkadaşımı ziyaretime geri dönersek; kısa hoşbeşten sonra şunları söylemişti:

“Aklımın ucundan bile geçmezdi! Kimin geçer ki zaten? Kendime yıllarca bu hale gelmeyi hak edecek ne yapmış olabilirim acaba diye sordum. Keşke kötü bir adam olsaydım diyorum bazen. Eğer öyle olsaydım yaptığım kötülüklerin bedelini ödüyorum derdim kendime. Ama kötü olabilecek yaşta bile değildim askerdeyken. Bıyıklarım terlememişti denir ya öyleydim işte.

Şimdi bir bebekten daha fazla bakıma muhtacım ve acılar içinde yatakta hareketsiz bir şekilde eriyorum.

Rahmetli annem, bana bakmaktan değil kahrından hastalanarak vefat etti. Bir ara güzel annem, rahat ederim diye beni eve götürmüştü. Evin bir odasını hastane odasına dönüştürmüşlerdi. Havalı yatak, aspirasyon aleti, sondalar, yatak pedleri, yetişkin bezleri… Bir de ücret karşılığında bir fizik tedavi uzmanı tutmuşlardı. Bir iki hafta gelmişti ama hazıra dağ dayanmaz! Kısa sürede hemşirem de fizyoterapistim de annem olmuştu.

Aradan zaman geçti. Söylenen ve söylenmeyen her söz batmaya, verilen her teselli umutsuzluk vermeye, her bakış canımı yakmaya başladı.

Günler depara kalkmış bir şekilde geçerken sağdan soldan gelen ‘şöyle süper, böyle müthiş bir hoca var, falan yerde bitkisel ürün yapan bir adam var çok övüyorlar, bir gidin isterseniz’ şeklindeki cümleler eksik olmamaya başlar. Böylece aile fertlerini tekrar tekrar umut kaplar. Ama herkes bilir ki o umutlar sabun köpüğüdür. Görünmesiyle yok olması birdir.

Açıkçası benim de umutlarım sönüyordu. Bir an geldi, dayanamadım ve tekrar Rehabilitasyon Merkezine döndüm.

Burada bir bardağı kaldırabilmek, kendi kendine bir hırkayı giyebilmek gibi küçücük şeylerle mutlu olmayı öğrendim. Bu halime rağmen bir süre okçuluk ve eskrim sporlarıyla uğraştım. Milli takıma seçildim ve uluslararası yarışmalarda dereceler aldım. Milli takımın ilk sporcularından biri oldum. Çeşitli illerde folklor gösterilerine katıldım.

Şimdi tek tesellim benim ikinci hayatım olan bu merkezde, aynı amaç uğruna savaşmış Gazi arkadaşlarımla ve beni anlayan insanlarla birlikte olmak. Benim için buranın dışında bir yaşam yok! Hayallerim de, geleceğim de, mutluluğum da, huzurum da bu merkezin sınırları içinde.”

O güzel insanı dinleyince Rehabilitasyon Merkezinin önemini bir kez daha anladığımı hatırlıyorum. Şimdi düşünüyorum da galiba Gazilerin sürekli güldüğü, sürekli şaka yaptığı tek yer Rehabilitasyon Merkezi. Eksik uzuvlarımızı unuttuğumuz ve hem bedenen hem de ruhen tamamlandığımız yer orası.

SAĞLIK BAKANLIĞINA DEVREDİLDİ

Tabi bunlar bizim düşüncelerimiz. Biz böyle düşünürken GATA ve TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezindeki yönetim sistemi ve hizmet kalitesi tüm hastanelere örnek olmalı diye hayal ederken 26.08.2016 tarihinde bu kurumlar Sağlık Bakanlığına devredildi.

Sağlık Bakanlığının daha önceden Gazilerin ihtiyacı olan Protez ve Ortezlere getirdiğini kısıtlamaları defalarca yazmıştım. Hala o sorunlar devam ediyor. 15 Temmuz demokrasi Gazilerine ödenen tazminat ve maaşlardaki farklılıklar da başka meseleler. Hayat normale dönünce elbet bu konulara da gireriz. O konularda söyleyecek sözlerimiz baki. Ama hem içerde hem de yurt dışında terör örgütleriyle mücadele edildiği düşünülürse gelecekte Gazilerin rehabilitasyon anlamında büyük sıkıntılara düşeceği kesin. Çünkü Gazi sayısı hızla artıyor.

Fakat garip olan şu ki ihtiyaç artarken kurumun kendisi kökten değiştiriliyor. Hem de bir gecede. Oysa Türkiye’nin on yıllardır devam eden kötü örneklerinin yanında tertemiz bir başarı hikâyesi Rehabilitasyon Merkezi. Şampiyonlar liginde kupayı almanın futbol standardı neyse Rehabilitasyon Merkezinin Gazilere sağladığı huzurun standardı da oydu.

Üstelik o tesisin her bir santimetresinde Anadolu’nun fedakâr insanlarının emeği, alın teri var. Belki de bereketi de ondandır. Milletimizin dişinden tırnağından biriktirdiği helal paralarla yapıldığı için bu kadar özel ve güzel belki…

O halde bir an için tekrar düşünelim. Bu güzel tesisi ve geleneği yok etmenin kime ne faydası var? Gazilerin yaşam pınarını yok etmek hangi sorunu çözer? Yurttaşlarımızın bağışlarıyla kurulan bu tesis onlara sorulmadan nasıl bu hale getirilir?

Umarım cevabı birileri biliyordur.





Kaynak: Aydınlık Gazetesi