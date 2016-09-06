Meşhur İslahiye pul biberinden, acı biber salçasına, antep fıstığından, nar ekşisine kadar 50'e yakın üründen siz de sipariş verebilirsiniz. 1. sınıf ürünleri, Hamido kalitesi ile siz de test etmelisiniz. 250 gr.'a kadar istediğiniz gramajlarda sizin için hazırlayarak ve Türkiye'nin neresinde olursanız olun, kargo ile gönderiyoruz.
BAŞLICA ÜRÜNLERİMİZ:
Pul Biber
İpek Pul Biber
Kımızı Acı Toz Biber
Kırmızı Tatlı Toz Biber
Karabiber
Kekik
Nane
Kimyon
Sumak
İsot
Biber Salçası (Tatlı veya Acı)
Domates salçası
Tarhana
Kuru Üzüm
Nar Ekşisi
Badem İçi (Kavrulmamış, Pastane için)
File Badem (Pastane)
File Fıstık (Pastane)
Susam
Çörek Otu
Boz Tane Antep Fıstığı (Pastane)
Yer Fıstığı
Kavrulmuş Sarı Leblebi
Kabuklu Ceviz
Üzüm Pekmezi
Kurutmalıklar (Biber/PaTL.ıcan)
Fındık
Badem
Kabak Çekirdeği
Kuş Üzümü
Lüx File Fıstık (Pastane)
Fındık Toz
Kırma Ceviz İçi
Antep Fıstığı
Toz Antep Fıstığı
Kaju
Atom Karışık Çerez
Golden Mısır
Kavrulmuş Fıstık İçi
Köfte Baharatı (7 Türlü)
Pasta Süsü (Granir Şeker)
Tarçın Toz
Kakao
Kori (Tavuk Baharatı)
Mısır Nişastası
Dolmalık Yer Fıstığı
Nescafe Gold
Süt Tozu (Kahve Kreması)
Türk Kahvesi
Limon Tuzu
Zerdeçal
Beyaz Karabiber
Doğal Salamura Zeytin
Kırma Pirinç Antep Fıstğı
Kelebek Ceviz İçi
Yenibahar
Hindistan Cevizi
Zeytinyağı - Kg.- Asit Oranı 1
Gemlik Siyah Zeytin - Jumbo - 231-260
SİPARİŞ TELEFON NUMARASI:
0 505 987 00 27
HAMİDO GAZİANTEP YÖRESEL ÜRÜNLERİ SATIŞ TEMSİLCİSİ OLMAK İSTER MİSİNİZ?
ŞEHİT AİLELERİ VE GAZİLERE EK İŞ İMKANI
50'e yakın birbirinden güzel Hamido Gaziantep Yöresel Ürünlerinin bulunduğunuz il ya da ilçede satış temsilcisi olmak ister misiniz?
- Ürünlerimiz tamamen iade ve müşteri memnuniyeti garantilidir.
- Biz de kalitesiz ürün bulunmaz.
- Temsilcilerimiz ürünleri sattıktan sonra ikinci siparişi geçerken ilk siparişin bedelini eft ya da havale ile gönderirler.
- Çeşitli nedenlerle satılmayan ya da kalan ürün bizimdir. % 100 iade garantiliyiz.
- Stok maliyetiniz yoktur. Siparişi verdiğiniz gün kargoya verilir.
- Talep etmeleri halinde temsilcilerimize internet sitesi de dizayn edilmektedir. Örneğin; adana.hamido.com.tr gibi. Sipariş aldığınızda cep telefonunuza sms bildirimi gelir. Sürekli siteyi takip etmek zorunda kalmazsınız.
Sonuç olarak evinize düzenli olarak ciddi katkılarda bulunmak isterseniz bizimle irtibata geçebilirsiniz.
Bize info@hamido.com.tr mail adresimizden ya da 0 505 987 00 27 no'lu irtibat numaramızdan ulaşabilirsiniz.
ONLİNE SİPARİŞ:
( Şehit aileleri ve Gaziler % 10 indirim kodu: sehitgazi )
Sipariş Telefon Numarası:
0 505 987 00 27