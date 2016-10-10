Sadece 19 Eylül’de Hatırlanan Gazilerin Gazi’ler Günü Kutlandı

Bu haber 28 Eylül 2016, Çarşamba 12:14:01 tarihinde eklendi

İnancımıza göre Şehitlik ve Gazilik, dünya hayatında Peygamberlik makamından sonra elde edilebilecek en şerefli, en ulvi makamlardır.

Ancak çok şey borçlu olduğumuz Gazilerimize gerekli saygıyı gösteriyor muyuz acaba? Lafta hepsi baş tacı, hepsi kahraman gazi ama gerçek hayatta öyle mi? işte gazilerimizin hemen her gün yaşadıkları olaylardan birer kesit:

HAYVAN OĞLU HAYVAN GAZİ!

İki kolunu, sağ ayağını ve bir gözünü Şırnak’ta çatışmada kaybeden Gazi arkadaşım Ankara’da belediye otobüsüne 3 yaşındaki kızıyla bindikten bir süre sonra TSK Rehabilitasyon Merkezi önünde inerken,

Şoför, gaziye “Sizin kartınız var mıydı?” diye sorar.

Gazi arkadaşım protez kolunu uzatarak “Bakar mısınız?” der!

Şoför: “Uğraştırma hemşerim, hadi in!”

Gazi: “Ne uğraştırması? Ne demek istiyorsunuz?”

Şoför: “Ben söylemeden kartını göstereceksin! Hayret bi şey yav!”

Gazi: “Ben nasıl göstereyim? Elimin protez olduğunu gösteriyorum ya!”

Şoför: “Ne demek elim yok? Ben senin cebine elimi mi sokayım?”

Gazi: “Kartımı soracaksan tabii elini de cebime sokacaksın, ben gaziyim!”

Şoför ayağa kalkıyor, gaziyi itiyor!

Gazi: “Çek lan elini!”

Şoför: “Hayvan oğlu hayvan!”

Gazi: “Şerefsiz! Sen nasıl konuşuyorsun?”

Şoför: “Şerefsiz sensin! Hayvan oğlu hayvan, enayi, terbiyesiz!”

Gazi iniyor, şoför peşinden bağırıyor: “Şerefsizsin! Allah görmüş de iki elini almış işte!” diyor…

Bu olayın yaşandığı dönem açılım-saçılım dönemiydi. Apo’nun nasıl güzel namaz kıldığı falan anlatılıyordu yandaş medyada. Doğal olarak yandaş Beyaz TV de konuyu çarpıtmayı kendine vazife görüyordu. Dinamit adlı programında Rasim Ozan Kütahyalı ve Latif Şimşek; otobüsteki kamerayla çekilen 35 dakikalık ham görüntülerin içinden “12 saniyelik” bir kısmını göstere göstere “Gazinin nasıl haksız” olduğunu anlatıyorlardı! Program boyunca Gazi’nin paralelci ve provokatör olduğunu söyleyip olayı da bilerek çıkardığını ima ediyordu. Tabi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Gazilere hakaret etmekten, yalan söylemekten ve iftira atmaktan çekinmiyordu. Dedik ya devir açılım dönemiydi. Yandaşların milli olan her şeyi düşman gördüğü dönemdi. İki kolu olmayan bir Gazi’nin belediye şoförüne yumruk attığını iddia edebilecek kadar gözleri kararmıştı.

GAZİYE TUVALET TEMİZLEME CEZASI

Hakkâri’nin Çukurca İlçesi’nde bulunan Üzümlü Karakolu’nda vatani görevini yaparken PKK’lı teröristlerle girilen çatışmada sol bacağını kaybeden bir Gazi’ye çalıştığı Tekirdağ’ın Saray İlçesi’ndeki Karayolları Bakım Şantiyesinde “iş yerine geç kaldığı için” amirleri tarafından “Tuvalet Temizleme Cezası” verildi.

AYAĞA GEÇ KALKTIĞI İÇİN HAKARETE UĞRAYAN GAZİ

21 Haziran 2012’de, Diyarbakır/Sur’da teröristlerin kurduğu pusuya düştü. 12 kurşunla yaralanarak Gazi olan polis memuru, tedavisinin bitimine müteakip Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğünde göreve başladı. Fakat Gazi arkadaşım bacaklarından çıkarılamayan kurşun ve şarapnel parçaları nedeniyle yürümekte, ayakta durmakta ve oturup kalkmakta zorluklar yaşıyordu.

Bir gün İlçe Emniyet Müdürü, gazi polis memurunun odasına girer. Gazi, zorlukla ayağa kalmaya çalışırken Emniyet Müdürü geç ayağa kalktığı için gazi polis memuru arkadaşıma kızarak “Müdürünün karşısında nasıl böyle durursun?” diye bağırıp, hakaret eder.

"ÖZÜR DİLERİZ, HATA OLMUŞ!"

Mardin Kızıltepe'de, 2002 yılında PKK’yla girdiği çatışmada yaralanarak felç olan ve yürüyemeyen Gazi arkadaşımın aracı Beykoz'da polisler tarafından kimlik kontrolü için durdurulur. Polisler araçta arama yapılacağı gerekçesiyle “felçli Gazinin” araçtan indirilmesini isterler. Gazinin felçli ve araçtan inmesinin zor olacağını söylemesine rağmen polisler gazinin araçtan indirilmesinde ısrarcıdır. Gazinin kardeşleri buna itiraz edince polisler tarafından kardeşlerin elleri kelepçelenerek dövülür. Birinin kolu kırılır, diğerinin alnına 12 dikiş atılır.

Olay yerine gelen Emniyet Amiri, polislerden şikâyetçi olmaması için Gazi’ye "Özür dileriz, hata olmuş!" der!

GAZİLER GÜNÜ

Gaziler Günü’nde hemen her köşede konuşmalar yapanlar, gazetelerde boy boy fotoğraflar yayınlatanlar “Gaziler Başımızın Tacıdır!” diye söylev çekenler ertesi gün her şeyi unutmasın diye hatırlattım bu olayları. Oysa hayatının baharında bedenini kurşunlara siper eden Gazilerin istediği çok fazla bir şey de yok. Biraz saygı, biraz da ilgi… Hepsi bu işte…

Kaynak: Aydınlık Gazete