Şehidimizin eşi evlendi,çocukları da yok! Bu şartlarda şehidin anne veya babası bu haktan yararlanamıyormuş!!!! Böyle saçmalık olurmu allah aşkına? Sonrada şehit ailesine ötv müjdesi diye haber yapılıyor. Şehit ailelerinin % 80 i bu haktan saçma sapan kanunlarla yararlanamıyor!!! Şehidin kardeşlerini 1. Derece yakını olarak hiçbir kanunda kabul etmiyorlar ( istihdam hakkı hariç) Şehit ailelerini her kanun da ayırarak neyi hedefledikleri de ayrı bir muamma! Devletin imkanlarını sanki kendi cebinden veriyor gibi ayrımcılık yapmak ne kadar etik! Sen (şehittir) ünvanını ver sonra,sen bu şehidisin sen bu şehidisin diye ayrım yap. Oysa devletin her imkanı sizlere sınırsız. Ben buradan soruyorum? Bedelli askerlikten toplanan para ne oldu? Hani şehid ailelerine harcanacak tı o para nerede ve nasıl kullanıldı bilen varmı? Mavi Marmara şehitleri için ödenen 20 milyon dolar paranın ne kadarını Şehid ailelerine vereceksiniz? 15 temmuz şehitleri için trilyonlar toplandı bu geliri kime,ne kadar,nasıl ödeyeceksiniz? Devlet şehit ailerini marjinal fayda olarak kullanmak ta ve bunları hiçbir dernek yöneticisi,hiçbir siyasi sormamak ve araştırma maktarır! Ünvan a göre şehit yakınlarının ataması kanunu getirdiler; Nedendir bilinmez 2014 tarihinden itibaren göreve başlayanları kapsıyor dendi ! O tarihten önce atanan şehit yakınlarına siz şehit ailesi değilsiniz demek değil de nedir bu? Gazilerimizin hakkı aransın!!! Ötv taksiciye dolmuşçu ya hak ise Gazilerimizin anasının ak sütüdür. Allah yar ve yardımcımız olsun.

Ekrem beştaş

06 Ekim 2016 Perşembe 08:34

Ya nasıl bi yasa boyle, ötv indirimi şehit yakınlarına veriyorsunuz gazilere Yok 15 temmuz sivil şehit yakınları normal her haka sahip, ama diyer 15 temmuz dan önceki sivil şehit yakınları bu haklardan yararlanamıyor. Ben bir buçuk yıldır sivil şehit yakını olarak işe başlamışım ama bu yanlış düzenleme ben, hem 15 temmuzdan önceki sivil şehit yakınlarına haksızlık oluyor , vede gazilerimize, Tabiki 15 temmuz daki sivil şehitlerimiz gazilerimiz her şeyi hakediyorlar ama diyer sivil şeihit yakınlarıda o yasa kapsamına alın , onlarda bu vatan için can verdiler gazi oldular, İnşallah bu sorunları ortadan kaldırırsınız.