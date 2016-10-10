Haber Türk Gazetesi yazarına tepki suç duyurusunda bulundu

Bu haber 13 Ekim 2016, Perşembe 11:59:35 tarihinde eklendi

İnternet sitesi sahibi Erdoğan ERDOGAN basın açıklaması yaptı. Açıklamasında;

"10 Ekim 2016 tarihinde Haber TürkTv Kanalında “Türkiye’nin Nabzı” adlı programında ve ayrıca Habertürk Gazetesinde köşe yazarlığıda yapan Muhsin kızılkaya programda Güvenlik güçlerimizi(Asker, Polis, Korucuları) kastederek “Onun için o maaş alıyor O insanların görevi hayatını vermek. Onun için maaş alıyor. Ekstra bana iyilik yapmıyor” skandal ifadelerini kullanmıştır.

Muhsin kızılkaya’nın bu sözleri toplumda infial yaratmış şehitlerimize, gazilerimize, Ailelerine ve bu mesleği yapan güvenlik güçlerimize hakaret aşağılama ve vatandaşı askerlik mesleğinden soğutma suçlarını işlemiştir. Bizde terörle mücadele eden asker, polis, korucular, şehitler, gaziler ve ailelerine yapılan bu ağır hakarete boyun eğemezdik. İnternet sitemize ve sosyal medya hesaplarımıza ailelerden gelen yoğun tepki nedeniyle kızılkaya’nın söylediği sözlerden dolayı hukukun içinde cezalandırılması için İstanbul Cumhuriyet savcılığına gönderilmek üzere Sakarya Cumhuriyet savcılığına 12.10.2016 tarih 2016/8046 evrak nolu dilekçemizle başvuruda bulunduk

Umuyoruz ki İstanbul Cumhuriyet savcılığında bu dilekçe ile görevlendirilecek savcımız kızılkaya’nın bu sözlerinin Türk Ceza Kanununun 301 ve 216’ıncı maddelerinde ve sair kanunlarda belirtilen suçlar nedeni ile soruşturma açsın ve gereğini yapsın. Son olarak kimse korkusuzca Ailelerinden, eşlerinden, çocuklarından vaz geçerek bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne ve varlığına karşı hain plan ve eylemler yapanlara karşı mücadele eden kahramanlarımızı aşağılama cesaretinde bulunamaz. Hiçbir güvenlik gücü personelimiz bu mesleği para için yapmaz bu mesleği Vatan’Bayrak ve dinimiz için yapmaktadırlar. Bulunanlar hukukun içinde en ağır cezayı almasını temenni ediyoruz." dedi.