Adanalı Şehit ve Gazi Çocukları Çanakkale'de

Bu haber 19 Ekim 2016, Çarşamba 16:50:30 tarihinde eklendi

14.10.2016 Cuma akşamı saat 18:00 da İstasyon meydanında Şehit ve Gazi çocuklarımız ve aileleri ile buluşarak hazırlandık. Bizleri yolcu etmek üzere ASKİ Genel müdürümüz sayın Rahmi PEKAR ve Adana Büyükşehir Belediyesi Müze müdürü sayın Yusuf DELİKOCA , ASKİ Basın yayın halkla ilişkiler müdürü Bekir UZEL bizleri uğurlamaya geldiler . Şehit ve Gazi çocuklarımıza Çanakkale savaşlarını anlatan birer kitap hediye etti ve yolculuk esnasında çocukların bu kitapları okuyarak gezecekleri Çanakkale ile ilgili önceden bilgi sahibi olmalarını söyleyerek bizleri uğurlayıp, hayırlı yolculuklar diledi. Ardından Aksaray-Ankara-Eskişehir-Bursa üzerinden Çanakkale yolculuğuna başladık. 15.10.2016 sabah saat 07:30 da Susurlukta kahvaltı yaparak Çanakkale'nin Ayvacık ilçesine bağlı Behramkale Köyü'nde bulunan Assos Antik Kentini gezdik. Ardından Çanakkale şehitliğini gezmek üzere Çanakkale merkezden arabalı vapur ile Gelibolu Eceabat’a geçtik. Yol güzergâhında Kilitbahir kalesi, Seyit onbaşının anıt heykeli, Namazgah Tabyası, Hamidiye Tabyası, Mecidiye Tabyası, Soğanlıdere Şehitliği, Altçıtepe köyü, Şehitler Abidesi, Morto koyu, Yahya Çavuş anıtı, Gözetleme tepe şehitliği, Anzak mezarlığı, Arı Burnu, Kanlı Sırt, 57.Alay Şehitliği, ConkBayırı, Kocadere Şehitliğini görüp Gelibolu gezimizi bitirdik.Yine feribotla Çanakkale ye dönüp otele yerleştik.Şehir merkezinde serbest bir gezinti ile dinlenmeye geçtik. 16.10.2016 sabahı saat 07:00 da kahvaltımızı yaparak kısa bir şehir turundan sonra Çanakkale’ye 30 km mesafede şimdiki adı Tevfikiye köyü olan Troya antik şehrini gezdik. Buradan hareket ederek Balıkesir ili Bandırma ilçesine geldik. Bandırma Kaymakamımız sayın Tuncay SONEL bizleri misafir ederek öğle yemeği ikramı ile Şehit ve Gazi çocuklarımıza oyuncaklar hediye ederek Adana’ya gitmek üzere bizleri uğurlayarak hayırlı yolculuklar diledi. Bizlerde sayın Kaymakamımıza Vatanda Eğitim Derneği olarak bir hediye taktim edip teşekkürlerimizi iletip yolumuza devam ettik. Yolculuğumuz Adana ilimize ulaşmamızın ardından sona erdi. Bu gezi programına katkısı olan başta Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız sayın Hüseyin SÖZLÜ YE olmak üzere ASKİ Genel Müdürümüz Sayın Rahmi PEKAR ile birlikte tüm Kurum ve Kuruluşlara Vatanda Eğitim Derneği olarak Şehit ve Gazi çocuklarımız adına teşekkür ederiz. Böyle bir faaliyetin il imizde örnek olmasını dilerim .





Gazi Sebahattin ASLAN

Vatanda Eğitim Derneği Başkanı