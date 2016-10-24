  • Şahika Ercümen'den Örnek Davranış Şahika Ercümen\'den Örnek Davranış Bu haber 24 Ekim 2016, Pazartesi 19:40:21 tarihinde eklendi
    Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Antalya’nın Kaş ilçesinde şehitler için yaptığı dalışta, 110 metrelik yeni bir dünya rekoru kırdı. Hidayet koyundaki rekor denemesinde Şahika Ercümen, tüpsüz olarak “değişken ağırlık paletli” kategorisinde daldı. Tek nefeste 110 metreye dalmayı başaran Ercümen, serbest dalış dünya rekorunun sahibi oldu. 110 metreye inip çıkması 2 dakika 40 saniye süren Şahika Ercümen’ün rekorunun dalışı izleyen yetkililerce tescil edilmesi bekleniyor.

    Şehitlere Adadı


    Zaferini kutladığı ekip arkadaşlarıyla denizde Türk bayrağı ve üzerinde “Şehitlerimiz için tek nefes, tek yürek” yazan bir döviz açan Şahika Ercümen, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

     

     

    “Geçtiğimiz yıl hedefim 100 metreydi fakat rekorda küçük bir sorun yaşamıştık. Bu yıl ülkemize Dünya Şampiyonası’nda madalyalar kazandırdım hem de dünyanın en derin dalışını gerçekleştirerek dünya rekoru kırdım. Nefesimi şehitlerimiz için tuttum ve şehit çocuklarımız da bugün burada benimleydi. Arkamda ise tüm Türkiye vardı. Ülkemizin adını terör, darbe ile değil, böyle uluslararası başarılarla duyurmak istiyoruz.”

     

     

     

     

    İzmir Şehit Aileleri Yardımlaşma Ve Dayanışma  Derneği

    Telefon : 0 232 446 23 07
                  0 232 441 56 90
     Faks    : 0 232 483 23 63
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