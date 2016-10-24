Şahika Ercümen'den Örnek Davranış

Bu haber 24 Ekim 2016, Pazartesi 19:40:21 tarihinde eklendi

Şehitlere Adadı





Zaferini kutladığı ekip arkadaşlarıyla denizde Türk bayrağı ve üzerinde “Şehitlerimiz için tek nefes, tek yürek” yazan bir döviz açan Şahika Ercümen, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Geçtiğimiz yıl hedefim 100 metreydi fakat rekorda küçük bir sorun yaşamıştık. Bu yıl ülkemize Dünya Şampiyonası’nda madalyalar kazandırdım hem de dünyanın en derin dalışını gerçekleştirerek dünya rekoru kırdım. Nefesimi şehitlerimiz için tuttum ve şehit çocuklarımız da bugün burada benimleydi. Arkamda ise tüm Türkiye vardı. Ülkemizin adını terör, darbe ile değil, böyle uluslararası başarılarla duyurmak istiyoruz.”