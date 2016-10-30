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YORUMLAR
3 Yorum
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Dilek
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08 Kasım 2016 Salı 09:45
Gazilerimize sözü verilen ikinci iş hakkını bekliyoruz.Sayın Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haberi duymak istiyoruz.Ülkemiz zor günler geçiriyor farkındayız.Devletimizin millet olarak gaziler olarak her daim yanındayız.Sesimizin duyulmasını istiyoruz
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Şerife ALDEVİR
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21 Kasım 2016 Pazartesi 16:10
19 Şubat 2014 ve 28918 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6518 sayılı Kanunun 40. maddesi ile 3713 s.k. EK-1 maddesinde değişikliğe gidilerek aşağıdaki cümlenin eklenmesi sağlanmıştır.
“Bu madde kapsamında atama teklifi yapılarak göreve başlayanlar, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca atanabilir.”
Bu kapsamda mezkur yasal düzenlemeye istinaden, niteliğini taşıdığım ve eğitim durumum ile mevcut ünvanım dikkate alınmak sureti ile unvan sınavına katılmaksızın atama işlemimin, eğitimini aldığım unvan ve pozisyona yapılması gerekmektedir.
Ancak üstte yazılan eklediğiniz maddedeki atanabilir ifadesi, idareye karar hakkı doğurmakta ve bu durumda başvurular geri çevrilmekte ayrıca kişiye göre muamele ortamı doğmasına neden olmaktadır, bu durumdan Şehit Yakınları olarak hakkımızı savunan siz olmanız gerekirken bizler mağdur olmaktayız.
Gereğince, bu konuda düzenleme yapılmasını ve bu hak mahrumiyetinden Şehit Yakınlarının kurtarılmasını talep etmekteyim.
7
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Kahraman akpınar
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30 Ekim 2016 Pazar 17:18
2330 sayilı kanunla emekli gazi polis oğluyum iş istihdamı için 26 nisan 2016 torba yasada ailede 45 yaşını geçmemiş varsa is hakki onun diyor ve benim kardeşim 44 yaşında ben 46 feragtname vereyim sen başvur abi diyor aile polt.müd.lüğü feragat olmaaz yaşınin 45i dolmasini bekle diyor bir yıl var bu engeli asmamızin bir yolu varmıdır.saygılarımla
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