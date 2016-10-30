Şerife ALDEVİR

21 Kasım 2016 Pazartesi 16:10









19 Şubat 2014 ve 28918 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6518 sayılı Kanunun 40. maddesi ile 3713 s.k. EK-1 maddesinde değişikliğe gidilerek aşağıdaki cümlenin eklenmesi sağlanmıştır.



“Bu madde kapsamında atama teklifi yapılarak göreve başlayanlar, niteliklerini taşıdıkları veya eğitim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara ilişkin kadro ve pozisyonlara, görev yaptıkları kamu kurum ve kuruluşlarınca atanabilir.”



Bu kapsamda mezkur yasal düzenlemeye istinaden, niteliğini taşıdığım ve eğitim durumum ile mevcut ünvanım dikkate alınmak sureti ile unvan sınavına katılmaksızın atama işlemimin, eğitimini aldığım unvan ve pozisyona yapılması gerekmektedir.



Ancak üstte yazılan eklediğiniz maddedeki atanabilir ifadesi, idareye karar hakkı doğurmakta ve bu durumda başvurular geri çevrilmekte ayrıca kişiye göre muamele ortamı doğmasına neden olmaktadır, bu durumdan Şehit Yakınları olarak hakkımızı savunan siz olmanız gerekirken bizler mağdur olmaktayız.



Gereğince, bu konuda düzenleme yapılmasını ve bu hak mahrumiyetinden Şehit Yakınlarının kurtarılmasını talep etmekteyim.



