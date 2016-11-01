Kurumlar Arası Ve Kurum İçi Naklen 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu Kapsamında Öğretmen Kadrolarına Atanacaklara İlişkin Duyuru MEB resmi internet sitesinden yayımlandı.
KURUMLAR ARASI VE KURUM İÇİ NAKLEN 3713 SAYILI TERÖRLE MÜCADELE
KANUNU KAPSAMINDA ÖĞRETMEN KADROLARINA ATANACAKLARA İLİŞKİN
DUYURU
Bakanlığımız öğretmen kadrolarına 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununu ile
17/04/2015 tarihli ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı
Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre ilk atama kapsamında
Kurumlar arası ve Kurum içi naklen öğretmen ataması yapılacaktır.
Bu kapsamda yapılacak atamalar için 27 Ekim 2016-2 Kasım 2016 tarihleri arasında ön
başvuru alınacaktır.
Başvuruda bulunacak adaylardan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci
maddesinde belirtilen genel şartların yanında;
1- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek-1 inci maddesi kapsamında herhangi bir
kamu kurum ve kuruluşuna Temmuz 2014 ve daha sonraki bir tarihte atanmış ve halen görev
yapıyor olmak,
2- Başvuruların son günü itibarıyla devlet memurluğunda adaylığı kaldırılmış olmak,
3- 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek-1 inci maddesi kapsamında Temmuz
2014 ve daha sonraki bir tarihte atama teklifinin yapıldığı tarih itibarıyla öğrenim durumu
bakımından öğretmen unvanlı kadrolara atanabilme şartını taşıyor olmak,
4- Lisans mezuniyeti, Talim ve Terbiye Kurulunun öğretmenliğe atanacakların tespitine
ilişkin kararına uygun olmak,
5- Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon
Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birini başarıyla tamamlamış
olmak,
6- Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığınca, yükseköğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki
yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
7- Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza
almamış olmak,
özel şartları aranacaktır.
Adaylar, başvurularını http://mebbis.meb.gov.tr veya http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinde
yer alan Elektronik Başvuru Formunu doldurmak suretiyle 27 Ekim 2016-2 Kasım 2016 tarihleri
arasında yapacak; başvuru formunun çıktısını, istenen belgelerle birlikte il millî eğitim
müdürlüklerine onaylattıracaktır.
Başvuruda adaylardan, lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi, pedagojik
formasyon belgesi, kamu kurum ve kuruluşlarına Temmuz 2014 tarihinden sonra 3713 sayılı
Kanun kapsamında atandıkları ve halen asıl Devlet memuru olarak görev yaptıklarına ilişkin
belge istenecektir.
Ancak, ataması yapılan öğretmen adaylarının göreve başlama işlemleri esnasında
öğretmenlik yapıp yapamayacaklarına ilişkin sağlık kurulu raporunu ibraz etmeleri
gerekmektedir.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan adaylardan başvuru esnasında
muvafakat belgesi istenmeyecek; ancak ataması yapılanlar, göreve başlama işlemleri esnasında
bu belgeyi ibraz edecektir.
Atamalar, Bakanlığın öğretmen ihtiyacı öncelikli olan illere adayların tercihleri ve hizmet
süresi üstünlüğüne göre kontenjan sınırlılığında il millî eğitim müdürlükleri emrine yapılacaktır.
Ataması yapılan öğretmenlerin görev yerleri valiliklerce belirlenecektir.
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü