YORUMLAR 17 Yorum

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ŞEHİT KARDEŞİ Editöre şikayet et 02 Kasım 2016 Çarşamba 09:32 SAYIN YETKİLİLER BEN TEKNİK OKULU MEZUNUYUM KADROM HİZMETLİ .BENİM DURUMUMDA OLAN BİR ÇOK ARKADAŞIMIZ VAR BİZİM İÇİN HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK. BİZLER DE SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINA ALINMAK İSTİYORUZ YETKİLİLERDEN MAĞDURİYETİMİZ BİRAN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ .. SAYGILAR 21 Yanıtla

Kenan73 Editöre şikayet et 02 Kasım 2016 Çarşamba 20:50 Mrb arkadaşlar hayırlı olsun sizin adınıza çok sevindim.16.04.2016 den önceki 3713 sayılı yasanın 7. Fıkrası 1. Bendine göre sonradan mezun olanlarda sınavsız ünvan yukseltebiliyorlardi fakat 16.04.2016 yeni bir düzenleme ile biz hizmetli olarak atanan şehit ve gazi yakinlari mağdur olduk inşallah yakın bir zamanda bizim içinde tekrardan bir düzenleme ile bu magduriyetimizi giderirler saygilar 11 Yanıtla

gazi yakını Editöre şikayet et 15 Kasım 2016 Salı 15:55 şehit ve gazilerimizin ve yakınlarının sorunlarından sadece bu bir tanesi ya diğer sorunlar ne olacak bu sorun çözüme ulaşınca tüm sıkıntılar bitecekmi? Neden lise mezunu yada üniversite mezunu olan hizmetli arkadaşlarımız bir üst kadroya geçemiyor hala neden her bi yenilik çıkmasında eşitlik sağlanamıyor. Bence vatan uğruna şehit düşmüş din kardeşlerimizin emanetine yada canından bir parça vermişlerimizin emanetine verilen değer bu kadar azmı açık açık söylüyorum kamuda temizlik yapıyoruz, tuvalet temizliyoruz, amirimizin rencide edici sert tavırlarını çekiyoruz,sınavsız bu işe girdiğimiz için farklı gözlerle bakılıyor bizlere, hiç bi konuda çalıştığımız yerden destek veya yardım alamıyoruz, velhasılkelam biz 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında bu işe yerleşenleriz ve bize diyolar ki '' sen yat kalk dua et sınavsız işe yerleştin '' diyorlar onlarda yatsınlar kalksınlar dua etsinler balarının eksiklikleriyle büyümediler. 11 Yanıtla

Mehmet Latif Baysal Editöre şikayet et 10 Kasım 2016 Perşembe 13:59 Selam arkadaşlar ben makine bölümü mezunu sivil şehit yakınıyım 09/2014 te maliye bakanlığına memur olarak atandım ama şimdi kurumlar arası geçiş yapmak istiyorum.Şehit yakını olduğumdan dolayı,başka kuruma geçiş hakım varmı yokmu ?lütfen biri yardımcı olsun 9 Yanıtla

Şerife ALDEVİR Editöre şikayet et 11 Kasım 2016 Cuma 15:14 SAYIN YETKİLİLER BEN 1997 YILINDA İLKOKUL MEZUNU OLDUĞUM İÇİN HİZMETLİ KADROSUNA ATANDIM ŞU AN LİSE MEZUNUYUM. ÇALIŞMAYA BAŞLADIĞIMDAN GÜNDEN BU YANA MASABAŞINDA ÇALIŞIYORUM. FAKAT KADROM YÜZÜNDEN SÜREKLİ SIKINTI YAŞIYORUM. BENİM DURUMUMDA OLAN BİR ÇOK ARKADAŞIMIZ VAR BİZİM İÇİN HERHANGİ BİR ÇALIŞMA YOK. BİZLER DE SINAVSIZ UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ KAPSAMINA ALINMAK İSTİYORUZ YETKİLİLERDEN MAĞDURİYETİMİZİ BİRAN ÖNCE ÇÖZÜLMESİNİ BEKLİYORUZ .. SAYGILAR 6 Yanıtla

Semra bülbül Editöre şikayet et 01 Kasım 2016 Salı 18:58 Merhabalar şehit çocuğum 2014 temmuz sonrası lisans mezunu olarak memurluğa atandım fakat pedegojik formasyon belgemi atandıktan sonra ki bir tarihte aldım.Milli Eğitim Bakanlığında atama birimi başvuru şartlarında ki 3. Maddeye dayanarak başvurumu onaylamayacağını söylüyor,fakat yoruma açık bir madde bu konuda zor durumdayım.Bu konuda bana yardımcı olabilirmisiniz? 4 Yanıtla

zeynep gümüşsoy Editöre şikayet et 01 Kasım 2016 Salı 20:04 3713 sayılı kanuna göre gazi yakını olarak düz memur olarak 14.4.2016 tarihinde çalışmaya başladım.Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden formasyon alıp 2012 yıında mezun oldum.Gazi yakını olan bizlere öğretmenlik hakkı verildi ama MEB başvuru alırken il tercih etme hakkı verilmemiş bakmakla yükümlü ailem var ikamet ettiğim yere yakın illeri yazmayı isterdim ama hangi illerde okuduğum bölüme ihtiyaç olduğunu göremediğim için tercih yapamadım hakkım olan öğretmenlik mesleğimi yapabilmeyi isterdim. Bir hak verildiyse kolaylık tanınmasını isterdim.Bu konuda yapabileceğim bir şey varsa bilgilendirirseniz sevinirim. 3 Yanıtla

ahmet Editöre şikayet et 08 Kasım 2016 Salı 19:05 Arkadaşlar tercihler tam olarak nasıl olacak herhangi bir bilgi alan var mı? acaba şu an çalıştığımız il valiliğine mi direk atayacaklar yoksa bize il seçme imkanı sağlayacaklar mı? 3 Yanıtla

Zeynep Gümüşsoy @Suphannuri kaya Editöre şikayet et 10 Kasım 2016 Perşembe 12:24 Ben 14.04.2015 tarihinde gazi yakını olarak memurluğa başladım yazarken dikkatimden kaçmış:) 3 Yanıtla

Suphannuri kaya @zeynep gümüşsoy Editöre şikayet et 07 Kasım 2016 Pazartesi 19:07 Zeynep hanım asaletiniz tastik olmadan naklen kurum değiştirebiliyormusunuz. 2 Yanıtla

Cemal @Semra bülbül Editöre şikayet et 13 Kasım 2016 Pazar 23:48 Bende 2015 nisan da memur olarak atandim. Haziran 2015 de okulu bitirdim.sorun olacagini zannetmiyorum.yoruma acik bir tarafi yok .en azindan oyle dusunuyorum 2 Yanıtla

murat özkan Editöre şikayet et 28 Kasım 2016 Pazartesi 13:25 2.başvuru için açılan sayfada başvuru işlemleri açılmıyor. mail attm telefon ettim fakat kimseye ulaşamadım. aynı sorunu yaşayan arkadaş var mı? ya da konu ile ilgili bilgiye ulaşan? 2 Yanıtla

Suphannuri kaya Editöre şikayet et 07 Kasım 2016 Pazartesi 19:02 2014 den sonra atandım 1.5 yıl oldu kurum asaletimi tastik etmedi asil memurluga geçemediğim içinde baş vuramadım. Asaletim tastik olduktan sonra öğretmenliğe baş vurabilirmiyim arkadaşlar bilgidi olan varmı.? 1 Yanıtla

ahmet t. Editöre şikayet et 10 Kasım 2016 Perşembe 22:52 Bende başvurumu yapmadım çünkü net bir şey yok. nereye atayacaklar o konuda herhangi bir açıklama yapmamışlar. 1 Yanıtla

Tamer ERKER Editöre şikayet et 07 Kasım 2016 Pazartesi 22:46 Arkadaşlar ben kızımın durumu hakkında yazıyorum ve bilgisi olanlardan aydınlatılmak istiyorum.Kızım çektiği kura neticesinde şu anda aday memur olarak göreve devam ediyor .Asaleten atanmasına az kaldığını sanıyorum çünkü bir yıla yakın oldu.Bu durumda müracaat ettiği MEB.lığına atanması önünde aday memurluğu engel görülüyor.Asaleten ataması geldiğinde de son müracaat tarihi geçmiş olacak.Bu atamalar yılda kaç kez yapılacak? Kura çekerek(3 şehir isteğiyle) bu göreve atanmışlardı,şimdi öğretmen olurlarsa tekrar kuramı çekecekler yoksa atandıkları şehirdemi atanacaklar? Bilen varsa lütfen bizi aydınlatsın...Saygılarımla Gazi Tamer Erker 0 Yanıtla

ceylo Editöre şikayet et 30 Kasım 2016 Çarşamba 16:27 BU ATAMALARDA DOĞUYA ATAMA OLURMU TERCİHLERDE DOĞU VE G. DOĞU DA VAR 0 Yanıtla