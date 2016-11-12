ÖĞRETMENLER GÜNÜ YAKLAŞIYOR, HEDİYENİZ HAZIR MI?

Bu haber 12 Kasım 2016, Cumartesi 11:42:25 tarihinde eklendi

Onları özel kılan bir başka durumda; ailemizin bizi güvenle teslim edebildikleri tek kişi olmalarıdır. Ülkemizde öğretmenler günü, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Millet Mektepleri tarafından başöğretmen olarak kabul edildiği tarih olan 24 Kasım 1928' e dayanarak her yılın kasım ayının 24 'ünde kutlanmaktadır.



Öğretmenler gününü her ülke kendi tarih, gelenek ve değerlerine göre farklı zamanlarda kutlamaktadır. Dünyanın birçok ülkesinde 1994'ten beri 5 Ekim günü Unesco'nun tavsiyesi ile öğretmenler günü olarak kutlanırken, 12 Arap ülkesinde de 28 Şubat, Öğretmenler günü olarak kutlanmaktadır.

Eskiden çocuklar öğretmenlerine bir çiçek alırlardı ve bu yeterli bir hediye olurdu. Ama artık 2016 yılındayız. Kültürel etkileşimlerin gelişen teknolojiye paralel olarak artması sebebiyle hediyeleşme konusu da oldukça farklı boyutlara taşındı. Öğretmenlere ne hediye alınır sorusunun cevabı artık bir çiçekten çok daha fazla. Hem seçenekler çoğaldı hem de algı değişti. Bu değişimin diğer bir ayağı da artık alışverişler için dükkandükkan gezmek zorunda olmayışımızdır. Şimdi bir tıklamayla herşey kapımıza geliyor.

Öğretmenler günü yaklaşıyor. Bu günlerde tüm öğrencilerin kafasında şu soru dolaşıyor:Öğretmenler günü hediyesine olabilir? Bu değerli insanlar için ne yapılsa azdır. Onlar her ne kadar bizden bir şey beklemeseler de, küçük bir hediyeyle gönüllerini almak hem bize hem de sevgili öğretmenlerimize iyi gelecektir. Hediye seçiminde kararsız iseniz hediyesepeti.com tam size göre bir yer. Kişiye özel ürünler, saatler, kalemler, kartvizitlikler ve hatta kol düğmeleri. Bir köstekli saate hangi öğretmen sevinmez ki. Aklınıza gelebilecek bir sürü ürünün yanında aklınıza gelmeyen bir çok ürünü de burada bulabilirsiniz.Hediye sepeti, hediye arayanlar, acaba nasıl bir hediye alsam diye düşünüp duranlar için çok doğru bir site. Siteden alış veriş yapmak son derece konforlu ve güvenli. Bu öğretmenler gününde %40Öğretmenler günü indirimi ve 100 tl üzeri kargo bedava fırsatlarıyla, Hediye Sepeti mutlaka ziyaret edilmesi gereken bir alışveriş sitesi. Ayrıca kapıda ödeme ve aynıgün kargo avantajlarıyla tercih ettiğinize pişman olmayacağınız bir site.