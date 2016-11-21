  • Şehit Kaymakam'ımızın Ailesine Taziyelerinizi yazabilirsiniz Şehit Kaymakam\'ımızın Ailesine Taziyelerinizi yazabilirsiniz Bu haber 14 Kasım 2016, Pazartesi 10:03:56 tarihinde eklendi
    Şehit Kaymakam'ımızın Ailesine Taziyelerinizi yazabilirsiniz

    www.sakaryasehitvegazileri.com  İnternet sitesi yönetici ve üyeleri olarak 10 Kasım 2006 tarihinde Mardin Derik’te Hain saldırıda yaralandıktan sonra 11 Kasım 2006’da şehit olan Dün cenazesine katıldığımız Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ve ailesine milli, manevi acıdan ne yapabiliriz düşüncesi ile şehidimiz için Taziye  defteri oluşturduk ve kısa sürede yüzlerce mesaj ve taziye geldi yazılan yazılar uygun bir zamanda çıktı alınarak ailemize milli manevi hatıra kalması anlamında teslim edilecektir.
    Lütfen sizde şehidimize ailesine ve sevenlerine duygu düşünce ve taziyelerinizi yazarmısınız.


    Taziyelerinizi Yazmak İçin Tıklayınhttp://www.sehitkaymakamsafiturk.com/

     

    Şehidimiz ve Tüm Şehitlerimizin
    Ruhun şad mekânları cennet olsun 
    www.sakaryasehitvegazileri.com  

     Erdoğan Erdoğan 
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YORUMLAR

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  • resim Mustafa ERTÜRK Editöre şikayet et 21 Kasım 2016 Pazartesi 11:25 Muhammed Fatih kardeşimiz Hz.Hamza'yla komşu olur inşallah.Ellerinizden öperim. 0 Yanıtla

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