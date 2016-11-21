Şehit Kaymakam'ımızın Ailesine Taziyelerinizi yazabilirsiniz

Bu haber 14 Kasım 2016, Pazartesi 10:03:56 tarihinde eklendi

www.sakaryasehitvegazileri.com İnternet sitesi yönetici ve üyeleri olarak 10 Kasım 2006 tarihinde Mardin Derik’te Hain saldırıda yaralandıktan sonra 11 Kasım 2006’da şehit olan Dün cenazesine katıldığımız Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk ve ailesine milli, manevi acıdan ne yapabiliriz düşüncesi ile şehidimiz için Taziye defteri oluşturduk ve kısa sürede yüzlerce mesaj ve taziye geldi yazılan yazılar uygun bir zamanda çıktı alınarak ailemize milli manevi hatıra kalması anlamında teslim edilecektir.

Lütfen sizde şehidimize ailesine ve sevenlerine duygu düşünce ve taziyelerinizi yazarmısınız.



Taziyelerinizi Yazmak İçin Tıklayın : http://www.sehitkaymakamsafiturk.com/

Şehidimiz ve Tüm Şehitlerimizin

Ruhun şad mekânları cennet olsun

www.sakaryasehitvegazileri.com

Erdoğan Erdoğan