Hazır Ofis Nedir ? Anlatıyoruz

Bu haber 15 Kasım 2016, Salı 13:38:59 tarihinde eklendi

Günümüz iş hayatında başarıya ulaşabilmeniz çok çalışmanın ve kaliteli işler yapmanın yanı sıra iyi bir imaj da gerektirmektedir. Tabi ki ürün ya da hizmet kalitesi tanıtımı da vardır ancak müşteriler sağlanan ürün ya da hizmetin kalitesine inanmak için onları sunan firmaya inanmak ve güvenmek isterler.

Hedef kitlemize kendi kalitemizi ve gücümüzü doğru yansıtırsak bu bizim tercih edilirliğimizi ve kalıcılığımızı artıracaktır. Bunun içinde gerek kendi bireysel imajınız, gerek ofisimizin sergilediği imaj profesyonel imajı müşterilere güven verecek ve sizinle çalışma isteklerini artırmaktadır.

Hazır ofis nedir sorusuna Mikrofis ile cevap bulacaksınız!

Bu sebeplerden dolayı çalıştığınız ofis, yaptığınız işin başarısına yön verecektir. Ofis düzeni, sizinle çalışacak sekreter, müşterileriniz ağırlayacağınız toplantı odası hatta çay kahve ikramına kadar tüm ofis süreci sizi yansıtmaktadır.

İyi yetişmiş bir sekreter ve sekretarya hizmetleri, özel santral ve telefon hattı, internet bağlantısı yazıcı, tarayıcı gibi ofis gereçleri ve kırtasiye malzemeleri, otopark, temizlik gibi, ofislerin profesyonel çalışabilmesi için organize edilmesi gereken daha birçok konu ayrı bir uğraş ve uzmanlık gerektirmektedir. Girişimcilerin kiralamış oldukları ofislerde, kendileri için fazladan zaman kaybı ve maliyet olduğu için, bu ofisleri yeterince profesyonelleştirmekte güçlük çekmektedirler.

Böyle bir sorundan doğan ihtiyaç doğrultusunda hizmet vermeye başlamış olan mikrofis.com, şirketlere daha önceden hazırlanmış, sistemi tamamen oturtulmuş mikrofis hazır ofis imkânı sunmaktadır. Asistanlık hizmetinden, uzman sekretarya hizmetleri resepsiyonda konuklarınızın karşılanması gibi hizmetler microfis.com tarafından verilmektedir. Girişimcilerin sadece microfis ile iletişime geçip bir ofis tutmaları ve gidip orda sadece kendi profesyonel işleri ile ilgilenmeleri yeterlidir. Girişimcilerin kiralamış oldukları ofisler kendileri için fazladan zaman kaybı ve maliyet olduğu için bu ofisleri yeterince profesyonelleştirmekte güçlük çekmektedirler.