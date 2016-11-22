  • PKK'nın Sivil Ayağı İle Mücadele ve Yasak Olan Andımız PKK\'nın Sivil Ayağı İle Mücadele ve Yasak Olan Andımız Bu haber 18 Kasım 2016, Cuma 05:42:48 tarihinde eklendi
    Son zamanlarda olup bitenlere baktığımız da durup düşünüyor,

    İnsan kendi kendine sormadan edemiyor;

    On binlerce insanın kanına giren ülkenin yıllarca geri kalmasına, kan gölüne dönmesine sebep olan, kafalarının arkasında hep ülkeyi bölüp ayrı bir devlet kurmak olan.

    Pervasızca yasa kanun takmadan devlete meydan okuyan 

    Türkiye’nin önünü açıyorlar diye övüp CİCİLEYİP BİCİLEDİĞİMİZ, 

    Çözüm süreci safsatası ile şımartıp SARAYLARDA AĞIRLADIĞIMIZ,

    Akıl fikirden yoksun bölücünün daniskası akil adamlar aracılığı ile nerede ise AZİZ İLAN ETTİĞİMİZ,

    Kin nefretle sokak ortasında komisere tokat attığında GÖRMEZDEN GELDİĞİMİZ

    Sırtında çantası silahı ile karakolun önünden geçerken nöbetçi askere, gazetecilere el sallayan teröriste şefkat abidesi MUAMELESİ YAPTIĞIMIZ.

    Diyarbakır’da 2013 Nevruz’un da yüzbinlerce paçavra içinde tek bir al bayrağın olmamasını ANLAYIŞLA KARŞILADIĞIMIZ.

    Bebek katilinin ucube yüzünü kitap reklamı bahanesiyel bilbordlarda GÖRMEYE ALIŞTIĞIMIZ

    “Benim kızım her sabah Ne mutlu Türküm demek zorunda mı ? “ dediler diye ANDIMIZI YASAKLADIĞIMIZ,

    Tahrik olup dağlara taşlara, Ne mutlu Kürdüm yazarlar diye askerin polisin yazdığı YAZILARI SİLDİĞİMİZ

    Valilikler ve resmi kurumlardan TC İBARESİNİ SÖKTÜRDÜĞÜMÜZ

    Gönülleri hoş olsun diye RESMİ KURUMLARA  Ermenice, Kürtçe TABELALAR ASTIĞIMIZ

    Hatırları kalmasın diye  ders kitaplarından BAYRAK ŞİİRİNİ KALDIRDIĞIMIZ

    Türkiye Cumhuriyetinin simgesi ve bağımsızlığımızın sembolü BAYRAĞIMIZ GÖNDERDEN İNDİRDİĞİMİZ…

     PKK TERÖR ÖRGÜTÜNÜN sivil ayağı ile mücadele etmek için bu kadar beklemeye gerek var mıydı?

    İlla 15 Temmuz gibi bir talihsizliği mi yaşamalıydık.?

    Ne yaptınız Türk milletinin sabrını mı denediniz..?

    Sahi madem bunları yapabiliyordunuz NİYE BU KADAR BEKLEDİNİZ..?

    Evet bazı şeyler hoşumuza gitmese de, yöntemler doğu olmasa da terörün kökünü kazıyalım

    Şu çocuklarımıza okutmadığınız ANDIMIZI’ın yasağını  biran önce KALDIRALIM…

    Huzurun ve refahın hakim olduğu, kimsenin geçim kaygısı çekmediği, yolsuzluk, hırsızlık ve hukuksuzluğun olmadığı bir ülke ümidi ile  güzel günler diliyorum… HAYIRLI CUMALAR…
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