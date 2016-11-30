Denizli Belediyesinde Otopark Sorunu

Bu haber 25 Kasım 2016, Cuma tarihinde eklendi

GAZİ MURAT KAYA ARKADAŞIMIZIN SİTEMİZE İLETTİĞİ YAZISINI AYNEN SİZLER İÇİN YAYINLIYORUZ;

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN;

En son kararına göre belediyeye ait bir kuruluş olan BELTAŞ'a ait bütün kurum otoparklarında daha önce gazilerden otopark ücreti alınmamasına rağmen şu an itibari ile otopark ücreti

alınmaktadır. 31 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28370 Karayolu Trafik Güvenliği Stratejisi ve Eylem Planı konulu genelgenin trafik güvenliği eylem planı ekinin D-

DEZAVANTAJLI GRUPLARIN TRAFİK GÜVENLİĞİ 3 bendinde 3) Gazilerimiz, gazi kartlarını gösterdiklerinde kamu kurumlarına ait otoparklardan ücretsiz yararlandırılacak, ulaşımda gerekli kolaylık sağlanacaktır. ibare olmasına rağmen belli zamanlarda kimin böyle bir karar aldığını bilmemekle beraber gerekli tüm zorluklar çıkarılmakta hatta alınıyor kardeşim denilerek sizi tahrik etmektedirler.

Belediyeler başbakanlık genelgesine uymak zorunda değil midir? Eğer uymak zorunda değilse bu çıkan genelge kimin için çıkmak tadır? Sadece kamu kurumları nımı kapsamaktadır? Belediyenın kamu kurumu olduğu Devlet personel başkanlığı Devlet Teşkilatı Bilgi Bankasında Şöyle geçmektedir Mahalli İdareler/Büyükşehir belediyeleri peki buna göre genelgeyi uygulamadan kaldıran kimdir?

Belediyenin Bağlı olduğu bütün otoparklara bir yazı göndererek mağduriyetimizin giderilmesini sizden talep etmekteyiz.

CEVAP OLARAKTA ;

Sayın KAYA

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın 14/11/2016 tarih ve 4240-e.6773 sayılı cevabı;

Başbakanlık Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 2012/16 sayılı Genelgesinin “Dezavantajlı Grupların Trafik Güvenliği” bölümünün 3. Maddesinde; “Gazilerimiz, gazi kartlarını gösterdiklerinde kamu kurumlarına ait otoparklardan ücretsiz yararlandırılacak, ulaşımda gerekli kolaylık sağlanacaktır” ifadesi bulunmaktadır. Belediyemize ait otoparkların işletmesi Belediyemiz tarafından yapılmamakta olduğundan “kamu kurumu otoparkı” niteliği taşımamaktadır. Konu ile ilgili olarak işletmeci olan Beltaş A.Ş. tarafından yapılan bilgilendirmede Kapalı otoparklarda Gazilerimize ücret muafiyeti uygulandığı, ancak cep otoparklarının amacının ve işletme şartlarının farklı olması nedeniyle sadece 15 dakika ücretsiz uygulama yapılabildiği belirtilmiştir. Uygulamaların detayları hakkında firmanın 0-258-213 28 28 nolu telefonundan geniş bilgi alınabilecektir.Saygılarımızla.

YAZISI GAZİ MURAT KAYA'YA İLETİLMİŞTİR. SANKİ BELTAŞ A.Ş BAŞKASININ ŞİRKETİ GİBİ KAMU KURUMU OTOPARKI NİTELİĞİNDE DEĞİL DENMEKTEDİR. OYSAKİ BELEDİYE OLARAK MADEM KENDİ KURDUĞUNUZ ŞİRKETE OTOPARKLARI DEVREDİYORSUNUZ SADECE BİR YAZI İLE GAZİLERİN OTOPARKLARDAN FAYDALANIP FAYDALANMADIĞINI SORABİLİRSİNİZ? BUNUNLA İLGİLİ BELTAŞ A.Ş TARAFINDAN İŞLETTİĞİ OTOPARKLARA BİR YAZI GÖNDERİLMİŞ MİDİR? SÖZLE UYGULAMA SADECE ORADAKİ GÖREVLİ PERSONELİN YADA BELTAŞTA BULUNAN AMİRİN İKİ DUDAĞI ARASINDA "BUGUN CANIM İSTİYOR KULLANABİLİRSİN" "BUGUN CANIM İSTEMİYOR GİT BAŞKA YERE" GAZİLERİ MAHKUM EDİYORSUNUZ. GAZİLERE BAŞBAKANLIK GENELGESİNE GÖRE VERİLEN HAKKI NASIL GASP EDERİZ DİYE DÜŞÜNMEMEK KENDİ KURDUĞUNUZ ŞİRKETİNİZE BİR SATIR YAZI İLE GENELGEYİ YAZARAK BU KONUDA GAZİLERİN MAĞDUR EDİLMEMESİ GEREKTİĞİ YAZILSA BÜTÜN SORUN ÇÖZÜLECEK FAKAT BİMERDEN GELEN YAZIYA HİÇBİRYERE YAZI YAZMADAN DİREK CEVAP VERMEK DAHA KOLAY Kİ YAZIMA HİÇBİRYERE YAZI YAZMADAN CEVAP VERİLMİŞTİR DİYE DÜŞÜNÜYORUM VALİLİK OTOPARKINI İŞLETEN BELTAŞ'A BAĞLI GÖREVLİ DAHA ÖNCE GAZİLERİN OTOPARKLARI ÜCRETSİZ KULLANMALARIYLA İLGİLİ YAZININ OLDUĞUNU ŞİMDİ İSE KALDIRILDIĞINI VE ŞU ANDA GAZİLERİN FAYDALANDIRILMADIĞINI EĞER FAYDALANACAKSANIZ ÖDEME YAPMAK ZORUNDASINIZ DEDİ...

YORUMU SİZE BIRAKIYORUM........

Haber : MURAT KAYA