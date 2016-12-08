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Yeni İş Fırsatı / Hamido Baklavaları Bayiliği
Bu haber 29 Kasım 2016, Salı 11:43:43 tarihinde eklendi
Meşhur Gaziantep Baklavalarını sektörde 40 yıllık tecrübeli ustabaşı ve ekibi ile geleneksel taş fırında çıkaran Hamido Baklavalarının siz de bayisi olabilirsiniz. Sınırlı bayiliklerimizden yararlanmak için bizimle 0 505 987 00 27 no'lu telefon numaramızdan irtibata geçebilirsiniz.
Hamido Baklavalarını www.hamido.com.tr sitemizden online sipariş verebileceğiniz gibi, 0 505 987 00 27 no'lu telefon numaramızdan da sipariş verebilirsiniz.
Saygılarımızla.
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YORUMLAR
1 Yorum
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Resul Kulunk
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08 Aralık 2016 Perşembe 00:49
Şevki oğlu mustafa külünk artvin Borçka doğumlu bu kişi iki erkek bir kız olmakla beraber 19 yaşına bir dul kadın bıraktı resmi nikahı yoktu ve halen bizi bakıyor çabalıyor yardım ediyor ama babamdan olan saadet şehit olduğuna dair bir belgesi yok askerde 1974 askerden kirbis ta askeri araç takviye si yaparken felan adana Hatay dört yolda kaza sonucu olmuş ve bizler sehit ve dul yetim maisi aldık anam hiç haki yok nikahı da yok ARAŞTIRILMASINI HALİMİZ OLANI VERİLMESİNİ ARZ EDERİM
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