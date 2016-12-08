Resul Kulunk

08 Aralık 2016 Perşembe 00:49



Şevki oğlu mustafa külünk artvin Borçka doğumlu bu kişi iki erkek bir kız olmakla beraber 19 yaşına bir dul kadın bıraktı resmi nikahı yoktu ve halen bizi bakıyor çabalıyor yardım ediyor ama babamdan olan saadet şehit olduğuna dair bir belgesi yok askerde 1974 askerden kirbis ta askeri araç takviye si yaparken felan adana Hatay dört yolda kaza sonucu olmuş ve bizler sehit ve dul yetim maisi aldık anam hiç haki yok nikahı da yok ARAŞTIRILMASINI HALİMİZ OLANI VERİLMESİNİ ARZ EDERİM

