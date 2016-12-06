  • Gazi Ayrışması Gazi Ayrışması Bu haber 06 Aralık 2016, Salı 09:01:51 tarihinde eklendi
    Değerli Gazimiz Sn. Koray Gürbüz'ün Aydınlık Gazetesinde yer alan yazısını sizler için yayımlıyoruz.

    Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’deki AKP grup toplantılarından birinde, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlar için “O meydana inenler, TIRNAĞI bile yaralanmışsa onlar da, Gazi olacak ve Gazilik haklarından yararlanacaklar. Çünkü onlar Türkiye’nin geleceğini kurtardılar” demişti.

    Ardından 667 sayılı KHK’de “Demokrasi Şehitleri” olarak adlandırılanların Ailelerine ve Gazilere öğrenim durumuna göre 3 bin 200 TL ile 5 bin TL’nin biraz daha üstünde bir aylık bağlandı. Ayrıca maaş bağlanırken herhangi bir sakatlık oranı şartı da konmadı.

    İlginç olan şu ki eğer terörle mücadele sırasında vurulduysanız ya da yaralandıysanız otomatik olarak aylık almaya hak kazanmıyorsunuz yani sadece vurulmak yetmiyor, aynı zamanda en az %40 sakat kalmanız gerekiyor. Diyelim ki vücudunuzda iki kurşunla yaşıyorsunuz ama sakatlık oranınız %39’sa size maaş bağlanmıyor.  Terörle mücadelede yaralananlar için verilen maaşlar dereceye göre belirleniyor. Mesela iki elini, bir bacağını diz üstünden kaybetmiş ve bir gözü de kör olmuş, 1.dereceden bir Gazi 3 bin 200 lira maaş alabiliyor. Eğer bir bacağı diğerinden 10 santim kısa kalmış 6.derece engelli bir Gazi’yseniz alacağınız maaş yaklaşık 2 bin 350 TL oluyor.

    ÖDENECEK TAZMİNAT

    Demokrasi Şehit ve Gazileri için 670 sayılı KHK’de “3713 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında aylık bağlama şartları OLUŞMAYANLARA, engellilik ve yaralanma derecesine göre belirlenecek tazminatın “Beş katı tutarında nakdi tazminat ödenir” denmektedir. (Aylık bağlanması için MALUL olmak yani Sakatlanmak gerekli.)

    Bu maddeye göre 15 Temmuz’daki Şehit Ailelerine 239 bin lira civarında NAKDİ TAZMİNAT, “bakıma muhtaç malul Gaziye” 327 bin lira, sakat kalanların dışında diğer malullere ise 101 bin lira tutarında tazminat ödemesi yapılmaktadır.

    15 Temmuz’da Şehit ve Gazi ilan edilenlere verilen tazminatları unutmadan terörle mücadele sırasında şehit olanların ailelerine ödenen tazminatlara bakarsak konu biraz daha aydınlanacak. Örneğin 3 gün önce Hakkâri’nin Çukurca ilçesi, Güven Dağı kırsalında PKK’lı teröristlerin şehit ettiği askerimizin ailesine 88 bin lira NAKDİ TAZMİNAT verilmektedir.

    Yine aynı çatışmada yaralanan askerimiz bakıma muhtaç olduğu takdirde 177 bin lira tazminat alacak.  Diğer Gaziler de malullük derecelerine göre 22 bin ila 66 bin lira arasında Nakdi Tazminat alabileceklerdir.

    Daha ilginç olansa AKP hükümetinin bu tip farklı uygulamaları sürekli yapmasıdır. Mesela yıllar önce Şırnak/Uludere’de kaçakçılık yaparken öldürülenlerin ailelerine 123 bin TL tazminat ödenirken aynı günlerde terörle mücadele ederken şehit olanların ailelerine 60 bin TL tazminat ödeniyordu.

     

    ORTEZ/PROTEZ

    Bir diğer farklı uygulama da protez ve ortezler konusunda kendisini göstermektedir. 15 Temmuz Demokrasi Gazilerinin ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin herhangi bir KISITLAMA GETİRİLMEKSİZİN SGK’ca karşılanacağı belirtilmiştir. Fakat bu maddenin SGK’ca nasıl uygulanacağını ben bilemiyorum çünkü SGK sağlık ödemelerini SUT kanununa göre yapmaktadır. SUT kanununa göreyse Terörle Mücadelede yaralanıp Ortez/Protez ihtiyacı olan Gazilere çeşitli kısıtlamalar getirilmektedir. Örneğin yaralanıp tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Gazinin kullanacağı “Active Tekerlekli Sandalyenin” piyasa fiyatı 10 bin lira olmasına karşın SGK sadece 2 bin 200 lirasını ödemektedir. Bu durumda 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için başka formüller üretildiği düşünülebilir.

    KİMLİK KARTLARI

    Şunu öncelikle belirtmek gereklidir ki Gazi ve Şehit Aileleri için özel bir kanun yoktur. Maalesef mevcut kanunlarda belli bir tanım da yoktur. Bu bağlamda çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

    Örneğin Gazilerin ya da Şehit Ailesinin kendisini tanıtan bir Gazi kimlik kartı bulunmamaktadır. Sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca verilen “ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI” vardır. Bu kart da aynı zamanda Gazi Tanıtım Kartı olarak kullanılmaktadır. Fakat aynı kartın üstünde; “Şehit Yakını, Gazi/Gazi Yakını, Vazife Malulü/Yakını” yazmaktadır. Bu durum kafaları karıştırmaktadır çünkü kimin, hangi sıfatı taşıdığı belli değildir. Bu da pek çok yanlış anlamaya ve soruna sebep olmaktadır.

    Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi Gazilerine verilen kartlarda tanıtım kartı kiminle ilgiliyse açık açık o yazmaktadır. Örneğin kart sahibi Gazi ise sadece “GAZİ”, Şehit yakını ise sadece “ŞEHİT YAKINI”, Gazi yakını ise sadece “GAZİ YAKINI” yazmaktadır.

    SONUÇ

    Dünyanın başka bir yerinde bizim ülkemizde olduğu gibi Şehit ve Gazi haberlerinin normal karşılandığı ve sıradanlaştığı bir başka ülke daha var mıdır; bilemiyorum! Fakat şunu net olarak söyleyebilirim ki; Şehit Ailelerini ve Gazileri bile ayrıştıran, onlar arasında bile pek çok farklı uygulama yapan başka bir hükümet yoktur!

     

    Kaynak: Aydınlık Gazetesi 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
  • Etiketler:
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
12 3
15,106 kez okundu
12
3
  • resim
  • resim
resimYorum Yaz Facebook'ta Paylaş

YORUMLAR

14 Yorum (2 Onay Bekleyen)

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.

  • resim kemal özkan Editöre şikayet et 09 Aralık 2016 Cuma 10:16 Ayrımcılık yıllardır devam etmektedir.Bu gidişle daha da derinleşerek devam edecektir.Tüm vazife malüllerine %25 zam yapıldı fakat 5434/45 ten maaş alan vazife malülleri kapsam dışı tutuldu(6495 sayılı kanun Madde 80).
    Patlayıcı maddeler etkisiyle malül olanlar 2330 sayılı yasa kapsamına alındı yine 2012 den önce malül olan vazife malülleri kapsam dışı tutuldu(6495 sy.kanun made 81)
    Hayatını kaybetmiş harp ve vazife malülü yakınlarına ÖTV muafiyeti getirildi fakat yaşayan harp ve vazife malülleri kapsam dışı bırakıldı.(13 Ekim2016)     13 Yanıtla
  • resim C.Kaya @Nazım Editöre şikayet et 14 Aralık 2016 Çarşamba 02:39 SEN SGK Başkanımısın ki İnsanlara şükür çekmesi gerektiğini öğretiyorsun? Bir insan geçinemiyorum diyorsa o yeterlidir sen ne çok bilmiş şeysin öyle arkadaş Maliye Bakanı filan yapsalar seni! 10 Yanıtla
  • resim adil Editöre şikayet et 13 Aralık 2016 Salı 10:09 Bu gazi ve şehitler arasında ki ayrım ilk defa olmuyor ki.Bu ayrım 2004 yılında çıkardıkları kanunla başladı.3713-2330-5434 vs.vs.vs. diye kanunlarla 4-5 parcaya bölündü gaziler.Oda yetmedi demokrasi gazisi-şehidi terör şehidi-gazisi, terör magdurları, sivil şehit diye ayırdılar.Hakikaten böyle ADİLANE bir uygulama başka bir ülkede varmı merak ediyoruz. 7 Yanıtla
  • resim öztunç iyi eder Editöre şikayet et 06 Aralık 2016 Salı 09:57 biz kıbrıs muharip gazileri unutulmuş bier gazileriz ve yaşlarımız 63 oldu bazılarımızın geçim sıkıntısı yaşamaktayız şu an benim oğlum 26 yaşında ve allah razı olsun yanımızda bizim geçimimile ılgileniyor kiramızı ve riyor vs gün gelip evlenirse ve yanımızda bu günkü koşullarda olamaz ve biz eşimle beraber gazi maşımıza kalılırız ve sosyal yaşamımız ne olur düşünüyorum ve oğluma iş imkanı da sağlanmıyor biz kıbrısta şavaş verdik
    bizimle savaşan karşımızdakiler rum ve eoka cuntacılar vardı kendi hakımız değildi bizler türk topraklarını geri aldık canımız dişimizle ve bu güne kadar kıymet verilmedi göğsümüzde saygı gurur duyacağımız bir madalyonumuzdahi yok bir toplumda eğer göğsumüzde bir madalyonumuz olsa bu biz kıbrıs gazileri için onur ve gururduz kimse biz gazilere değer vermiyorlar buda beni yılardır üzer gelipte saygılarımla VATAN SAĞ OLSUN     5 Yanıtla
  • resim Nazım Editöre şikayet et 09 Aralık 2016 Cuma 09:51 maaş bağlanma konusunda %40 olayı doğru değil. canlı örneğiyim. terör gazisiyim. sakatklığım %20.
    devletin ayrımcılık yaptığı meselesine katılıyorum. demokrasi gazisi ile terör gazisini bir tutumuyorlar. demokrasi şehidiyle terör şehidini bir tutmuyorlar. bunun hesabı Allah tarafından sorulacaktır elbet. şehidin gazinin ayrımı olmaz. gazi olduysa eğer terör de demokraside bu devlet için olmuştur. fark olamaz. biz terör gazilerini unutmuş olmaları hiç hoş değil. ama umuyorum bu durum bizim sesimizi yükseltmemizle çözülecektir. imza kampanyaları bekliyoruz.
     3 Yanıtla
  • resim gazi sedat Editöre şikayet et 15 Aralık 2016 Perşembe 10:30 ARKADAŞLAR BİZLERDE AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞINA BU KARTTAN ALMAK İÇİN BİMER ARACILIĞI İLE BAŞVURALIM.BEN BAŞVURDUM CEVAP BEKLİYORUM.SAYGILARIMLA 3 Yanıtla
  • resim TANER SEZEN Editöre şikayet et 06 Aralık 2016 Salı 15:55 terörle mücaedele kapsamında gazi olmanız için %40 şartı aranmamaktadır, malul olmak veya uzuv kaybı yaşamak gazi olmanız için yeterlidir. Diğer konularda gazi arkadaşın yazdıklarına katılıyorum... 2 Yanıtla
  • resim gazi barış Editöre şikayet et 06 Aralık 2016 Salı 23:01 bu gazilere herşey müstehaptır sustukca semer vuran çok olur 2 Yanıtla
  • resim kılıç2000 Editöre şikayet et 14 Aralık 2016 Çarşamba 09:10 çok komik arkadaş güneydoğuya gönüllü git millet kaçarken askerlikten hemde kolu ver gözü ver sakat kal acılar çek sonra devlet sana sen vazife malülüsün desin tek bir şey söylüyorum şehit aileleri ve gazilerin haklarında ayrımı yapan ses çıkarmayan herkese hakkımızı haram ediyoruz zehir zıkkım olsun ALLAHIN naleti üzerlerine olsun böyle ayrımcılık olmaz Müslümanız deyip geçinmesinler bu vatan için canını veren uvzunu verenler şehit yada gazidir ayrım yapanlar demekki kendilerini düşünenlerdir 2 Yanıtla
  • resim cengiz kaptan Editöre şikayet et 06 Aralık 2016 Salı 09:42 sevgili adamin. ben 1992 yılında 4 yaşındayken teröristlerce köyümeze yapılan baskında sağ ellimde 2 parmağımı kaybetim ve omuzunun 2 yerinde kurşun izi var. buna rağmen tarafıma be bir tazminat ödeniyor nede bir bir maaş bağlandı. konu hakkında yardımlarınızı rica ederim. 1 Yanıtla
  • resim Nazım @öztunç iyi eder Editöre şikayet et 09 Aralık 2016 Cuma 09:46 bildiğim kadarıyla sosyal güvencesi olmayan muharip gaziler 1300 küsür maaş alıyor.
    sosyal güvencesi olanlarda 600 küsür alıyor. birde emekli maaşı 1100-1300 arası. toplamda yaklaşık 2000 tl oluyor. memlekette 1300 tl asgari ücretle ev geçindimeye çalışanlar varken geçim sıkıntısı yaşıyorum demek aslında sizin yaşam şartlarınızın biraz yüksek olduğunu ve bu yüzden aldığınız paranın yetmediğini gösterir.(siz ve eşiniz yani 2 kişilik aile için söylüyorum) bizim yiyecek içecek ve pazar harcımız 4 kişilik aylık 1000 tl. 2000 tl maaşla 500 tl kira vererek 2 kişi geçinebilir. gönül isterki 5000 tl versin devlet. ama olanla yetinmek gerekli. yetinemiyorsakta para kazanmanın yollarını aramak gerekli.
    eğerki sosyal güvenceniz yoksa ve 1300 tl maaş alıyorsanızda size sorum şu. bu zamana kadar sosyal güvence sağlayacak bir işte çalışmadınızmı ? çalışmadıysanız bu sizin ayıbınızdır. bu kadar yıl hiçbirşey yapmayıp şimdi geçim sıkıntısı yaşıyorum demeniz doğru değil.
    hadi bu geçim sıkıntınızı göz önüne alalım ve çözüm üretelim. sosyal yardımlaşma birimleri kaymakamlıkta. gelir testi yaptırdığınızda gelir seviyeniz düşük kalıyorsa size gereken yardım yapılır. çoğu müşkül durumdaki insanımız bilgisizlikten o haldeler. dayım muhtar ve yardım konusunda ilk yetkililer onlar. muhtarınızla konuştunuzmu hiç ?
    şikayet etmek değilde çözümlere odaklanmak gerekli.     1 Yanıtla
  • resim taner yılmaz Editöre şikayet et 14 Aralık 2016 Çarşamba 13:14 Diğer gazetelerde de bu haberleri çıkarsanız iyi olan mı burayı kim okuyor ki bizden başka 1 Yanıtla
  • resim Onurlu Gururlu Gazi Editöre şikayet et 10 Aralık 2016 Cumartesi 10:00 Öncelikle iğneyi kendimize batıralım. Bizler ayrışmayı hak ediyoruz. Birlik beraberlik yok. Muharip Gaziler ve Harp Malulu ve Terör Gazileri Dernek Gazileri Genel Merkezleri hersene MSB'den 170 Bin tl (Yüzyetmiş milyar eski para) alıyor. kira derdi yok. Neden ayrışmasın? Gaziler Vakiflari da yardim sandiklariyla işi götürüyor. Bir de üstümüze sağlik protezimizi satiyormuşuz. Rezillik diz boyu? Teröristler onurlu gururlu ya bizler? Hakediyoruz. 0 Yanıtla
  • resim hasan ali gümüş @cengiz kaptan Editöre şikayet et 14 Aralık 2016 Çarşamba 18:12 elinde bulunan rapor ve olay ile ilgili belgeler ile bulunduğun ilin Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ne baş vur 0 Yanıtla

YORUM YAZ

Ad soyad Mail Adresi Yorumunuz
Kardeş Siteler
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
  • resim
BİZİ TAKİP EDİN
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
  • sosyal
Gazihaber yayın grubu. Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve aktif linkle kaynak gösterilmeden yayımlanamaz. Gazihaber.com Copyright 2011 / 2016 Video İzle - Sözleşmeli Haber - Esnaf Arama - Gaziantep Uyducu - Gümüşhane Haber - İslahiye Haber - Gaziantep Haber -