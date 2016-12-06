Gazi Ayrışması

Bu haber 06 Aralık 2016, Salı 09:01:51 tarihinde eklendi

Başbakan Binali Yıldırım, TBMM’deki AKP grup toplantılarından birinde, 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralananlar için “O meydana inenler, TIRNAĞI bile yaralanmışsa onlar da, Gazi olacak ve Gazilik haklarından yararlanacaklar. Çünkü onlar Türkiye’nin geleceğini kurtardılar” demişti.

Ardından 667 sayılı KHK’de “Demokrasi Şehitleri” olarak adlandırılanların Ailelerine ve Gazilere öğrenim durumuna göre 3 bin 200 TL ile 5 bin TL’nin biraz daha üstünde bir aylık bağlandı. Ayrıca maaş bağlanırken herhangi bir sakatlık oranı şartı da konmadı.

İlginç olan şu ki eğer terörle mücadele sırasında vurulduysanız ya da yaralandıysanız otomatik olarak aylık almaya hak kazanmıyorsunuz yani sadece vurulmak yetmiyor, aynı zamanda en az %40 sakat kalmanız gerekiyor. Diyelim ki vücudunuzda iki kurşunla yaşıyorsunuz ama sakatlık oranınız %39’sa size maaş bağlanmıyor. Terörle mücadelede yaralananlar için verilen maaşlar dereceye göre belirleniyor. Mesela iki elini, bir bacağını diz üstünden kaybetmiş ve bir gözü de kör olmuş, 1.dereceden bir Gazi 3 bin 200 lira maaş alabiliyor. Eğer bir bacağı diğerinden 10 santim kısa kalmış 6.derece engelli bir Gazi’yseniz alacağınız maaş yaklaşık 2 bin 350 TL oluyor.

ÖDENECEK TAZMİNAT

Demokrasi Şehit ve Gazileri için 670 sayılı KHK’de “3713 sayılı Kanunun 21’inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında aylık bağlama şartları OLUŞMAYANLARA, engellilik ve yaralanma derecesine göre belirlenecek tazminatın “Beş katı tutarında nakdi tazminat ödenir” denmektedir. (Aylık bağlanması için MALUL olmak yani Sakatlanmak gerekli.)

Bu maddeye göre 15 Temmuz’daki Şehit Ailelerine 239 bin lira civarında NAKDİ TAZMİNAT, “bakıma muhtaç malul Gaziye” 327 bin lira, sakat kalanların dışında diğer malullere ise 101 bin lira tutarında tazminat ödemesi yapılmaktadır.

15 Temmuz’da Şehit ve Gazi ilan edilenlere verilen tazminatları unutmadan terörle mücadele sırasında şehit olanların ailelerine ödenen tazminatlara bakarsak konu biraz daha aydınlanacak. Örneğin 3 gün önce Hakkâri’nin Çukurca ilçesi, Güven Dağı kırsalında PKK’lı teröristlerin şehit ettiği askerimizin ailesine 88 bin lira NAKDİ TAZMİNAT verilmektedir.

Yine aynı çatışmada yaralanan askerimiz bakıma muhtaç olduğu takdirde 177 bin lira tazminat alacak. Diğer Gaziler de malullük derecelerine göre 22 bin ila 66 bin lira arasında Nakdi Tazminat alabileceklerdir.

Daha ilginç olansa AKP hükümetinin bu tip farklı uygulamaları sürekli yapmasıdır. Mesela yıllar önce Şırnak/Uludere’de kaçakçılık yaparken öldürülenlerin ailelerine 123 bin TL tazminat ödenirken aynı günlerde terörle mücadele ederken şehit olanların ailelerine 60 bin TL tazminat ödeniyordu.

ORTEZ/PROTEZ

Bir diğer farklı uygulama da protez ve ortezler konusunda kendisini göstermektedir. 15 Temmuz Demokrasi Gazilerinin ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçlerin herhangi bir KISITLAMA GETİRİLMEKSİZİN SGK’ca karşılanacağı belirtilmiştir. Fakat bu maddenin SGK’ca nasıl uygulanacağını ben bilemiyorum çünkü SGK sağlık ödemelerini SUT kanununa göre yapmaktadır. SUT kanununa göreyse Terörle Mücadelede yaralanıp Ortez/Protez ihtiyacı olan Gazilere çeşitli kısıtlamalar getirilmektedir. Örneğin yaralanıp tekerlekli sandalyeye mahkûm olan Gazinin kullanacağı “Active Tekerlekli Sandalyenin” piyasa fiyatı 10 bin lira olmasına karşın SGK sadece 2 bin 200 lirasını ödemektedir. Bu durumda 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için başka formüller üretildiği düşünülebilir.

KİMLİK KARTLARI

Şunu öncelikle belirtmek gereklidir ki Gazi ve Şehit Aileleri için özel bir kanun yoktur. Maalesef mevcut kanunlarda belli bir tanım da yoktur. Bu bağlamda çok büyük sıkıntılar yaşanmaktadır.

Örneğin Gazilerin ya da Şehit Ailesinin kendisini tanıtan bir Gazi kimlik kartı bulunmamaktadır. Sadece Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca verilen “ÜCRETSİZ SEYAHAT KARTI” vardır. Bu kart da aynı zamanda Gazi Tanıtım Kartı olarak kullanılmaktadır. Fakat aynı kartın üstünde; “Şehit Yakını, Gazi/Gazi Yakını, Vazife Malulü/Yakını” yazmaktadır. Bu durum kafaları karıştırmaktadır çünkü kimin, hangi sıfatı taşıdığı belli değildir. Bu da pek çok yanlış anlamaya ve soruna sebep olmaktadır.

Öte yandan 15 Temmuz Demokrasi Gazilerine verilen kartlarda tanıtım kartı kiminle ilgiliyse açık açık o yazmaktadır. Örneğin kart sahibi Gazi ise sadece “GAZİ”, Şehit yakını ise sadece “ŞEHİT YAKINI”, Gazi yakını ise sadece “GAZİ YAKINI” yazmaktadır.

SONUÇ

Dünyanın başka bir yerinde bizim ülkemizde olduğu gibi Şehit ve Gazi haberlerinin normal karşılandığı ve sıradanlaştığı bir başka ülke daha var mıdır; bilemiyorum! Fakat şunu net olarak söyleyebilirim ki; Şehit Ailelerini ve Gazileri bile ayrıştıran, onlar arasında bile pek çok farklı uygulama yapan başka bir hükümet yoktur!

Kaynak: Aydınlık Gazetesi