Bu Millete Diz Çöktüremeyeceksiniz!

Bu haber 11 Aralık 2016, Pazar 13:15:38 tarihinde eklendi

Türkiye artık kendi rotasını kendisi çiziyor ve eski Türkiye değil. Yıllardır kanımızı emen ve hiçbir karşılığı bulunmayan dolara savaş açtığımız şu günlerde bu ve benzeri güdümlü saldırıları yapmaktan imtina etmeyeceklerdir. Dolardan kopuş domino etkisi ile diğer ülkelerce de desteklenirse bu Amerika'nın çöküşü demektir. Bunu bilen Amerika'nın neler yapacağı ya da yaptırabileceğini tahmin edebilmek hiç de zor değil. Millet olarak bize düşen siyasi görüşü ne olursa olsun, aynen Yenikapı ruhunda olduğu gibi Millet olarak birbirimize sarılmak ve bizleri yöneten, Milletçe seçilmiş siyasi iktidarın sonuna kadar yanında olmaktır. Ülkenin bekası için bu oyunları bozacak ve bu Millete diz çöktürülemeyeceğini gösterecek tek güç, yine Millettir. Bu vesile ile Şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, Gazilerimize acil şifa dileriz.





Bütün taşeron kukla terör örgütleri topunuz birleşseniz yine de bu ülkeyi asla bölemeyecek, ve bu Millete asla diz çöktüremeyeceksiniz!!!









Hamit YILDIZ

Gazi J. Yzb.