  • Suriye'li İş Adamından Dolar Bozdurun ve Ekonomiye Sahip Çıkın Çağrısı Suriye\'li İş Adamından Dolar Bozdurun ve Ekonomiye Sahip Çıkın Çağrısı Bu haber 25 Aralık 2016, Pazar 22:10:02 tarihinde eklendi
    Suriyeli iş adamı Emin Osman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile elindeki dolarları bozdurarak 2. şubesini Gaziantep'te açtı.

    KRİZ SÖYLEMLERİNE KULAK ASMADI, EKONOMİYE KATKI İÇİN 2. ŞUBEYİ AÇTI;

    Osman yaptığı açıklamada; "Türk Milleti bize kucak açtı, bağırlarına bastılar. Cumhurbaşkanımız bize sahip çıktı. Biz de İslamın son kalesi Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kriz söylemlerine kulak asmayarak, bu ülkenin kalkınması için biz de elimizi taşın altına koymak istedik. Son nefesimize kadar da bu aziz Vatan ve Bayrak için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.


    TÜM SURİYELİLERE AÇIK ÇAĞRI; "DOLARINIZI BOZDURUN, BU VATANA SAHİP ÇIKALIM. BAŞKA TÜRKİYE YOK."

    Tüm Suriyelilere de açık çağrıda bulunan Emin Osman; "Bugün Türk'ü, Arabı, Kürdü hiçbir ayrım gözetmeksizin bir ve beraber olma günüdür. Hain odakların emellerine ulaşmalarını ancak bir ve beraber olarak engelleyebiliriz. Bizim buradan başka gidecek bir yerimiz yok. Tüm Suriyeli kardeşlerimi İslamın son kalesi Türkiye'ye hep birlikte sahip çıkmaya davet ediyorum. Dolarlarımızı bozduralım ve bu ülke ekonomisine hep birlikte katkı sağlayalım. Biz bir olursak, hep birlikte, Türkiye olursak bizi kimse yıkamaz." diye sözlerine ekledi.


    500 DOLARINI BOZDURUP DEKONTU GETİREN GAZİANTEP'LİLERE EŞARP HEDİYE

    Bu Vatanın kendilerine sahip çıkmalarına bir vefa borcunun ifadesi olarak ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Emin Osman; "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız ve aynı zamanda Başkomutanımızın en küçük ricası bizim için emirdir. Dolar bozdurma kampanyasına biz de destek vermek istiyoruz. Trejoli Bayan Giyim olarak en az 500 doları bozdurup dekontu getiren herkese birbirinden farklı seçeneklerde eşarp hediye ediyoruz."dedi
     
     
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