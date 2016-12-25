KRİZ SÖYLEMLERİNE KULAK ASMADI, EKONOMİYE KATKI İÇİN 2. ŞUBEYİ AÇTI;





Osman yaptığı açıklamada; "Türk Milleti bize kucak açtı, bağırlarına bastılar. Cumhurbaşkanımız bize sahip çıktı. Biz de İslamın son kalesi Türkiye'ye sonuna kadar sahip çıkmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Kriz söylemlerine kulak asmayarak, bu ülkenin kalkınması için biz de elimizi taşın altına koymak istedik. Son nefesimize kadar da bu aziz Vatan ve Bayrak için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.









TÜM SURİYELİLERE AÇIK ÇAĞRI; "DOLARINIZI BOZDURUN, BU VATANA SAHİP ÇIKALIM. BAŞKA TÜRKİYE YOK."



