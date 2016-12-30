En İyi Gaziantep Baklavacısı ;

Bu haber 30 Aralık 2016, Cuma 15:07:33 tarihinde eklendi

Oldukça beğenilen baklava türleri Hamido baklava ürünleri olmakta. Müşterilerin çok fazla geri dönüş yaptığı ve beğenilerini her fırsatta sunduğu firmamız sizin için en iyisini üretmeye çalışıyor. Çalışanların hijyenine ve profesyonel baklavacılar olmasına da oldukça dikkat ediyoruz. Kaliteli ürünlerden üretim gerçekleştirmek de baklavalarımıza daha farklı ve lezzetli bir tat katabilmekte. İsteğe bağlı olarak herkese Antep Baklavası üstadı Hamido baklavalarını yapmaktayız. İstenilen kiloda hazırlayıp verilen siparişi zamanında teslim etmekte bizim işimiz.

Müşterilerimizin sağlığını en ön planda tutuyor olmamız da bizi tercih etmelerinin birinci sebebi.

İkinci olarak da anında teslim edilen ürünler gecikmeden üretildiği için müşteriler çok memnun kalmakta.

İç malzeme olarak da en kaliteli ürünleri kullanmamıza rağmen fiyat aralıklarımız oldukça uygun olmakta. Sade yağ baklavada oldukça önemli olduğu için uzak doğu ve Karadeniz şehirlerinden gelmekte olan tereyağlarını kullanıyoruz. Kullandığımız tereyağı hem kaliteli hem de gerçek organik yağlar olmakta. İçeriğinde kötü ve kimyasal maddelerin olduğu tereyağlarını kullanmamaya dikkat etmekteyiz. Ustalık belgesi bulunan baklavacılarımız sayesinde her zaman yerinde ve doğru ürünler ile baklava üretmekteyiz. Üretiminiz yaptığımız baklavaları isteğe bağlı olarak büyük firmalara da pazarlayabilmekteyiz. Kişi sayısına göre de baklava üretimi gerçekleştirip teslim edebilmekteyiz.

Firmamız maddi kazanımdan çok sanata önem verdiği için baklavaların görünüşünden tutun lezzetine kadar her ayrıntıyı önemsemektedir. Bu bakımdan da yapılan baklavalarda en iyisini elde etmektedir. En iyi ürünleri usta eller kullanarak harika baklavalar ortaya koymaktalar. Baklavalarımız yenildiğinde harika bir tereyağı kokusu vermektedir. Ayrıca damağınıza yapışıyor olması da ne denli lezzetli olduğunun kanıtı niteliğindedir. Atalarımızdan miras kalan baklava şimdiki nesil ustalarımızın ellerinde farksız bir biçimde üretim gerçekleştirmekte. Hünerli olan kişilerce yapılıyor olması da müşterilerimizi en çok cezbeden sebepler arasında yer alıyor. Kaliteli baklavalar yemek isteyen herkesi Hamido baklavalarına davet etmekteyiz.