  • Merzifon'da Antep Baklavası Şehit Aileleri ve Gazilere Yüzde 15 İndirimli Merzifon\'da Antep Baklavası Şehit Aileleri ve Gazilere Yüzde 15 İndirimli Bu haber 09 Ocak 2017, Pazartesi 11:27:24 tarihinde eklendi
    Gaziantep baklavasının önde gelen imalatçılarından Hamido Baklavaları Merzifon'a ilk bayisini açtı.

        Kalitesi ile adından sıkça söz ettiren Hamido Baklavaları Gaziantep'in yöresel lezzetlerini ve hakiki Gaziantep Baklavasını Merzifon'a taşıdı. Şöbiyetten, sarmaya, kare baklavadan, fıstıklı dürüme kadar bütün baklava çeşitlerini Merzifon halkına sunan Hamido Baklavalarından halkın oldukça memnun olduğu görüldü. Merzifon bayisi sahibi Erdem Kartal konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışı ile ilçemizde gerçekten aranan bir lezzeti buraya getirmiş olmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Bunun yanında Şehit aileleri ve Kahraman Gazilerimiz için de % 15 özel indirim uygulayacağız. Onlar için ne yapılsa azdır."dedi.

     
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