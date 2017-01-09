Merzifon'da Antep Baklavası Şehit Aileleri ve Gazilere Yüzde 15 İndirimli

Bu haber 09 Ocak 2017, Pazartesi 11:27:24 tarihinde eklendi

Kalitesi ile adından sıkça söz ettiren Hamido Baklavaları Gaziantep'in yöresel lezzetlerini ve hakiki Gaziantep Baklavasını Merzifon'a taşıdı. Şöbiyetten, sarmaya, kare baklavadan, fıstıklı dürüme kadar bütün baklava çeşitlerini Merzifon halkına sunan Hamido Baklavalarından halkın oldukça memnun olduğu görüldü. Merzifon bayisi sahibi Erdem Kartal konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "Halka hizmet, hakka hizmettir anlayışı ile ilçemizde gerçekten aranan bir lezzeti buraya getirmiş olmanın haklı sevincini yaşıyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. Bunun yanında Şehit aileleri ve Kahraman Gazilerimiz için de % 15 özel indirim uygulayacağız. Onlar için ne yapılsa azdır."dedi.