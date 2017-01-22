Gaziantep'te Yeni Bir Vakıf Kurulacak

Bu haber 22 Ocak 2017, Pazar 18:45:14 tarihinde eklendi

Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada; "Başta Gaziantep ile başlayıp, sonrasında tüm Türkiye'deki Şehit aileleri ve Gazilerin hizmetkarı olacak bir vakıf kuracağız.' dedi.