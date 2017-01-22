  • Gaziantep'te Yeni Bir Vakıf Kurulacak Gaziantep\'te Yeni Bir Vakıf Kurulacak Bu haber 22 Ocak 2017, Pazar 18:45:14 tarihinde eklendi
    Bir hayırseverin de desteği ile Gazi Hasan Basri YILMAZ'ın başkanlığında Gaziantep'te Şehit aileleri ve Gaziler yeni bir vakıf kurulması için düğmeye bastı.

    Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada; "Başta Gaziantep ile başlayıp, sonrasında tüm Türkiye'deki Şehit aileleri ve Gazilerin hizmetkarı olacak bir vakıf kuracağız.' dedi. 

     
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