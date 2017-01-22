-
Gaziantep'te Yeni Bir Vakıf Kurulacak
Bu haber 22 Ocak 2017, Pazar 18:45:14 tarihinde eklendi
Bir hayırseverin de desteği ile Gazi Hasan Basri YILMAZ'ın başkanlığında Gaziantep'te Şehit aileleri ve Gaziler yeni bir vakıf kurulması için düğmeye bastı.
Başkan Yılmaz yaptığı açıklamada; "Başta Gaziantep ile başlayıp, sonrasında tüm Türkiye'deki Şehit aileleri ve Gazilerin hizmetkarı olacak bir vakıf kuracağız.' dedi.
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
68 kez okundu
YORUMLAR
0 Yorum
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.