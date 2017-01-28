  • Hamido Baklavaları Helal Sertifikalı İzzet Toprak Sade Yağını Kullanıyor Hamido Baklavaları Helal Sertifikalı İzzet Toprak Sade Yağını Kullanıyor Bu haber 28 Ocak 2017, Cumartesi 11:45:28 tarihinde eklendi
    Gaziantep'te faaliyet gösteren Hamido Baklavaları helal sertifikasına tek sahip olan İzzet Toprak sade yağını kullandıklarını bildirdi. Sektörde yeminli baklavacı olarak tanınan Hamido Baklavaları, 1. sınıf sade yağda tek helal sertifikalı yağ olan İzzet Toprak yağlarını kullandıklarını, herkesin Hamido Baklavalarını güvenle alabileceklerini belirtti.

    Hamido Baklavaları ustabaşısı Mehmet Bilge konuya ilişkin yaptığı açıklamada; " Gaziantep Baklavasında en önemli girdilerden bir tanesi sade yağ. Sade yağın temizliği, hijyeni, katkısız ve hakiki oluşu, kalitesi baklavanın da kalitesi ve helalliğini belirleyen en önemli unsurdur. Bizim yağımızı aldığımız İzzetoğlu Gıda Ltd. Şti.'nin helal sertifikası olan tek sade yağ firması olması dolayısı ile onur duyduğumuzu ayrıca belirtmek istiyoruz. Biz de helal baklava sertifikasına yönelik başvurularımızı yaptık. Yakın zamanda inşallah biz de helal sertifikamızı alacağız." dedi.

     

    HAMİDO BAKLAVALARI TÜM TÜRKİYE ÇAPINDA BAYİLİKLER VERİYOR;

    Antep Baklavası denilince akla ilk gelen isimlerden biri olan Hamido Baklavaları tüm Türkiye çapında bayilikler veriyor. Üstelik ilk 5 bayilierinden franchise isim hakkı bedeli talep etmiyorlar. Siz de Hamido Baklavalarından bayilik almak isterseniz 0 505 706 47 25 no'lu telefondan ya da info@hamido.com.tr mail adresinden irtibata geçebilirsiniz. Gaziantep baklavası ürün çeşitlerini www.hamido.com.tr linkinden görüntüleyebilirsiniz. 

     

    HAMİDO BAKLAVALARININ KULLANDIĞI SADE YAĞ HELAL SERTİFİKASI:

     
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