  • Şehit Asteğmen Avni Kolbaşı Kabri Başında Dualarla Anıldı Şehit Asteğmen Avni Kolbaşı Kabri Başında Dualarla Anıldı Bu haber 01 Şubat 2017, Çarşamba 15:41:58 tarihinde eklendi
    Van ili Erciş ilçesi 10 P. TUG. 2.P. TB. K.lığında vatani görevini ifa ederken 01.02.1988 tarihinde meydana gelen elim bir silah kazası sonucu şehit olan P. Atğm.Avni Kolbaşı şahadetinin 29. Yılında Bafra Asri Mezarlıkta kabri başında dualarla anıldı.

    Şehit  P. Atğm. Avni Kolbaşı’nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu ve derneğin üyeleri katıldı.

    Bafra  Emirefendi Ensar Mescidi imamı Mustafa Pekdemir hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi.

     

     
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