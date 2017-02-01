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Muharip Gaziler Daha Ne Kadar Bekletilecek…

Şehit Asteğmen Avni Kolbaşı Kabri Başında Dualarla Anıldı Bu haber 01 Şubat 2017, Çarşamba 15:41:58 tarihinde eklendi



Şehit P. Atğm. Avni Kolbaşı’nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, yönetim kurulu ve derneğin üyeleri katıldı. Bafra Emirefendi Ensar Mescidi imamı Mustafa Pekdemir hocanın okuduğu Yasin-i Şerifin ardından program dua ile sona erdi. Etiketler:

BAFRA ŞEHİT GAZİ - A

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