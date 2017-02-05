  • Gazimizin Babası Vefat Etti Gazimizin Babası Vefat Etti Bu haber 05 Şubat 2017, Pazar 10:43:29 tarihinde eklendi
    Gazimiz İzzet Alpman'ın babası Durmuş Alpman vefat etmiştir.

    Bugün öğlen namazına müteakip şehitkamil ilçesine bağlı bedir köyünde  kaldırılacaktır. Merhuma Allahtan rahmet, Gazimiz ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
     
    Gazimizi taziye dilekleriniz için 05321672830 no'lu telefondan arayabilirsiniz.
     
    Gaziantep Şehit Ailelerı ve Gaziler Derneği Başkanı
    Hasan Basri Yılmaz 
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