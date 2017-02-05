-
Gazimizin Babası Vefat Etti
Bu haber 05 Şubat 2017, Pazar 10:43:29 tarihinde eklendi
Gazimiz İzzet Alpman'ın babası Durmuş Alpman vefat etmiştir.
Bugün öğlen namazına müteakip şehitkamil ilçesine bağlı bedir köyünde kaldırılacaktır. Merhuma Allahtan rahmet, Gazimiz ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz.
Gazimizi taziye dilekleriniz için 05321672830 no'lu telefondan arayabilirsiniz.
Gaziantep Şehit Ailelerı ve Gaziler Derneği Başkanı
Hasan Basri Yılmaz
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
3,083 kez okundu
YORUMLAR
0 Yorum
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.