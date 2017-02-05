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Muharip Gaziler Daha Ne Kadar Bekletilecek…

Gazimizin Babası Vefat Etti Bu haber 05 Şubat 2017, Pazar 10:43:29 tarihinde eklendi



Bugün öğlen namazına müteakip şehitkamil ilçesine bağlı bedir köyünde kaldırılacaktır. Merhuma Allahtan rahmet, Gazimiz ve kederli ailesine başsağlığı diliyoruz. Gazimizi taziye dilekleriniz için 05321672830 no'lu telefondan arayabilirsiniz. Gaziantep Şehit Ailelerı ve Gaziler Derneği Başkanı Hasan Basri Yılmaz Etiketler:

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