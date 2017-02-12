Amasya'dan Trabzon'a Ucuz Bilet

Bu haber 12 Şubat 2017, Pazar 15:22:55 tarihinde eklendi

Amasya

Kral Kaya Mezarları

Amasya şehri Orta Karadeniz'in tabiat güzellikleriyle çevrelenmiş görülesi şehirlerinden biridir. Elmasıyla ün yapmış şehrin köy ve ilçelerinde zengin doğal güzelliklere ve yöresel sürpriz lezzetlere tanık olabilirsiniz. Amasya şehri aynı zamanda Osmanlı dönemi açısından değerli bir şehir olarak kabul edilmektedir. Şehzadeler şehri olarak ün yapmış Amasya'nın tarihi asırlar öncesine dayanmaktadır. Eşsiz manzaraları her zaman ilgi görmüş ve birçok medeniyet yerleşim için bu şehri tercih etmiştir. Amasya'da bahar aylarında canlanan doğa ziyaretçilerin ilgisini çekmektedir, bunun yanında tarihi birikimiyle önemli bir tarihi seyahat durağı haline dönüşür. Amasya'da görmeniz gereken yerlerden biri de Kral Kaya Mezarlarıdır. Bu tarihi yapıyı yakından görmek için Amasya Kalesi'ne doğru yola çıkmanız gerekir.



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Trabzon

Ayasofya Müzesi

Trabzon şehri Karadeniz'in muhteşem tabiatının en canlı yerlerinden biri olarak büyük ilgi görmektedir. Fındığın başkenti Trabzon dağların, ormanların ve denizin buluştuğu, eşsiz yaylalarıyla taçlanmış özel bir şehir olarak seyahatlerinizde önemli bir durak olmaya adaydır. Geçmiş yüzyıllarda bu topraklarda yaşayan medeniyetler günümüze önemli yapı ve eserler bırakmıştır. Trabzon şehri tarihi birikimiyle kendisini görmeye gelenleri kendisine hayran bırakır. Bu güzel Karadeniz şehrimizde görmeniz gereken yerlerden biri de Trabzon Ayasofya Müzesi'dir. 1260 yılında yapılan bu önemli yapı daha sonradan müze haline getirilmiştir.