  • Şehit Yakınları ve Gazilerin Tayin Talepleri Şehit Yakınları ve Gazilerin Tayin Talepleri Bu haber 13 Şubat 2017, Pazartesi 14:40:27 tarihinde eklendi
    Şehit kardeşi Murat Ulaş'ın sitemize iletmiş olduğu yazıyı sizler için yayımlıyoruz.

    Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte geçen kadro imkanları dahilinde ifadesi genel itibari ile tayin safahatında en önemli sorun olmakta ve gaziler ile  şehit gazi yakınlarının tayinlerinde çoğu zaman sıkıntılar yaşandığına şahit olabilmekteyiz.

    Bu yönetmelikte geçen ''kadro imkanları da dikkate alınmak suretiyle '' ifadesi yerine "kadro imkanları veya kadro imkanı mevcut değilse görev yapabileceği en yakın kadroya" ibaresi eklenmesi durumunda gazilerin ve yakınlarının kurum içindeki nakilleri kolaylaştırılmış olacağını düşünüyoruz. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında hizmet aktiyle çalışan işçi gazilerimizin de bu kapsama alınması geremektedir.

     

    BU KONUDA ACİL OLARAK YASAL DÜZENLEME ŞARTTIR.


     

    Örneğin gazi eşi bir öğretmen eşinin bulunduğu il/ilçe merkezine, kamuda hizmet aktiyle çalışan bir gazi talebi dahilinde kurumunun bulunduğu il/ilçeye, yine yönetmelik çerçevesinde şehit gazi yakınları  kurumunun bulunduğu istedikleri il/ilçeye değişikliğe muhtaç mevcut atama yönetmeliği  ve Anayasamızın " madde 10 Ek fıkra: 7/5/2010-5982/1 md.) Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri ile malul ve gaziler için alınacak tedbirler eşitlik ilkesine aykırı sayılmaz."hükmüne binayen atamaları gerçekleştirilmelidir.

     

     

     

                                                                                           Murat ULAŞ

                                                                                           Şehit Kardeşi
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