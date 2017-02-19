En İyi Baklavacı Denildiğinde Akla "Hamido" Geliyor

Bu haber 19 Şubat 2017, Pazar 23:56:12 tarihinde eklendi

Gaziantep’e yolunuz düşerse…

Gaziantep gezimize öncelikle meşhur Antep baklavasının tadına bakarak başlamak istedik. Geleneksel tatta Antep baklavasını nerede bulabiliriz diye düşünürken, aklımıza bu soruyu caddeden geçen Gazianteplilere sormak geldi. Kaldırımdan geçen insanları “Pardon” diyerek durdurduk. İstanbul’dan geldiğimizi, geleneksel Antep baklavası yemek istediğimizi ve kentte en iyi Gaziantep baklavası üreten yerin neresi olduğunu sorduk. Bu şekilde yaklaşık yirmi kadar insanın fikrini aldık. Arada istisnalar olsa da soruyu sorduğumuz Gaziantepliler bize hep aynı firmayı tavsiye etti. Bizlerde bu kadar çok kişi tavsiye ediyorsa vardır bir bildikleri diyerek Hamido Baklava ve Fıstık’ın yolunu tuttuk.

Sonunda aradığımız Gaziantep’in en meşhur baklavacısına girdik. Yediğimiz enfes tatlıların tadından bahsetmeye başlamadan önce, Hamido Baklava ve Fıstıkmekanıyla bizleri mest etti diyebiliriz. Görsel olarak gerçekten çok iyi dizayn edilmiş olan Hamido Baklava ve Fıstık, temizliğiyle de bizleri cezbetti. Antep baklavası ve diğer tatlı çeşitlerinde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan firmanın tüm çalışanları da gayet güler yüzle bir yüzle bizleri ağırladı.

HAMİDO’DA YEMEDİYSENİZ BU GÜNE KADAR ANTEP BAKLAVASI YEMEMİŞSİNİZ

Ve sonunda sipariş ettiğimiz ve tadını merakla beklediğimiz karışık tatlı tabağımız geldi. İlk çatalımızla başlayan Antep baklavası maceramız ikinci tabakların siparişi ile devam etti. Sizlere şunu söyleyebiliriz ki, bizler bu güne kadar Antep baklavası yememişiz. Sadece yediğimizi sanmışız. Ya da kandırılmışız.

BİLDİĞİNİZ TÜM ANTEP BAKALAVALARINI UNUTUN!

Şunu abartmadan söyleyebiliriz ki tek kelimeyle mükemmel bir lezzetle karşı karşıya kaldık. Yöresel lezzet, eşsiz tat dedikleri Gaziantep baklavası tanımı bu olsa gerek diye düşünüyoruz. Yediğimiz tüm tatlıların gerçekten itinayla hazırlandığı ve içine meslek aşkının eklendiği o kadar belli ki, tatlıları yemeğe doyamadık diyebiliriz. Bu benzersiz lezzetlerle Hamido Baklava ve Fıstık, hem birinci sınıf malzeme hem birinci sınıf işçiliği bünyesine kazandırmış ender üretim merkezlerinden biri olarak hafızamıza kazındı.

Merakımızı yenemeyerek çalışan personele bu düzeni bu lezzeti neye borçlu olduklarını sorduk. Onlarda bizlere yönetimi işaret etti. İşte o arada içeriye giren kişinin Hamido Baklava ve Fıstık genel sorumlusu olduğunu öğrendik. Evet, gelen kişi Hamido Baklava ve Fıstık’ın genel sorumlusu ve firma ortaklarından olan Hamit Yıldız’dı.

Hamit Yıldız’a İstanbul’dan geldiğimizi ve yöresel lezzetlerle ilgili araştırma yaptığımızı ve kısa bir röportaj yapmak istediğimizi ilettik. Hamit Bey de bizi kırmayarak bizimle hem kahvesini içti hem de firmaları hakkında detaylı bilgiler verdi.

1973’DEN BU GÜNE…

Hamido Baklava ve Fıstık 1973 yılında Gaziantep merkezli olarak kurulmuş. Kuruluşundan bu güne kaliteden ödün vermeyerek geleneksel Antep baklavası sektöründe yaklaşık 45 yılı geride bırakmış. Toplam 15 personelle faaliyetlerini yürüten Hamido Baklava ve Fıstık, Gaziantep’in en değerli en iyi ustalarıyla çalışarak geleneksel Antep baklavası ve diğer tatlı çeşitlerini üretmiş. Ve hala da üretmeye devam ediyor.

Hamido Baklava ve Fıstık ortaklarından olan Hamit Yıldız’dan aldığımız bilgilere göre Gaziantep merkezli firma bu yıl büyüme kararı alarak, Türkiye geneline bayilikler vermeye başlamış.

HAMİDO BAKLAVA & FISTIK BAYİLİĞİ ALMAYA NE DERSİNİZ?

İlk bayilerini Merzifon’da açtıklarını söyleyen Hamit Yıldız, bayilik vermeyi sürdürdüklerini ifade etti. Bizlerde bayilik şartlarını merak ettik ve genel bir bilgi aldık.

Hamido Baklava ve Fıstık büyüme sürecinde 2017 yılında bayilikler vererek tüm yurda açılmaya hazırlanıyor. Bu süreçte bayilerinden işlek caddelerde ve sokaklarda dükkan kiralanmasını talep eden Hamido Baklava ve Fıstık, herkesin bu eşsiz lezzeti tatmasını istiyor. Bayiliğin verilmesi noktasında Antep baklavası üretiminde olduğu kadar titiz davranan firma; tüm bayilerinin aynı şekilde dizayn edilmiş, aynı kalitede ürün servisi yapmasını hedefliyor. Bayilerinden isim hakkı bedeli talep etmediklerini söyleyen Hamit Yıldız, bir bayinin ortalama 30 bin ile 40 bin lira arasında bir maliyetle faaliyete geçtiğini bizlerle paylaştı. “Şubenin faaliyete geçmesi için gerekli hazırlıklar 15 gün gibi kısa bir sürede tamamlanıyor” diyen Hamit Yıldız, bizleri bu kapsamda da şaşırtmayı başardı. Bayilik için neden sizin firmanız diye sorduğumuzda ise “Ekibimiz baklavacılık mesleğini sonradan değil çocukluğundan itibaren hayatının merkezi yapan bir ekip” diyen Yıldız, bu mesleği aşkla yaptıklarını bizlere yeniden kanıtladı.

İŞE YEMİN EDEREK BAŞLIYORLAR

Bu arada bizler Hamit Yıldız’la röportajımıza devam ederken gözüme üzerinde Hamido yemini yazan bir levha çarptı. Hamit Bey bu levhada yazanlar nedir diye sordum. Hamit Yıldız, tüm baklava ustaları ve çalışanları olarak Hamido yemini ettiklerini bizlere aktardı. Sizlere levhada yazanları olduğu gibi aktarmak istiyorum. Ve kararı sizlere bırakıyorum.

HAMİDO YEMİNİ

Üretip sattığım her malın arkasında duracağıma,

Vicdanımla baş başa imalat yaparken,

VEBAL, SORUMLULUK, KUL HAKKI gözetmeye,

Sevdiklerime ve evlatlarıma yediremeyeceğim hiçbir ürünü,

Müşterilerime satmayacağıma… Hammaddenin özünü bozacak;

Hile, tahriş, kanserojen ve koruyucu gibi

Sağlığa aykırı hiçbir katkı maddesi kullanmayacağıma;

Namusum, şerefim ve bütün mukaddesatım üzerine YEMİN EDERİM…

“Sözün bittiği yer” denen yerdeyiz. İşini bu aşkla ve samimiyetle yapan Hamido Baklava ve Fıstık’a başarılarının devamını diliyoruz.