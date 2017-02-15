Şehit çocukları artık istediği üniversiteye gidebilecek!.

Bu haber 20 Şubat 2017, Pazartesi 00:07:55 tarihinde eklendi

Yükseköğretim Kurumu, şehit yakınlarına 'özel öğrenci' statüsü getirdi. Alınan karara göre, şehit eşleri ve çocukları, üniversitelere kayıtlı olmaları durumunda talebe göre istedikleri üniversitede okuyabilecek.



YÖK Başkanı Yekta Saraç yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Yükseköğretim Genel Kurulunda, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, hem yurt içi hem de yurt dışındaki terörle mücadele sırasında şehit olan Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşen vatandaşların üniversitelerde kayıtlı eş ve çocuklarının, talepleri halinde, 2017-2018 eğitim öğretim döneminden itibaren diledikleri üniversitelerde özel öğrenci statüsünde öğrenim görmelerine ilişkin bir karar aldık."

Kaynak: http://www.takvim.com.tr/egitim/2017/02/15/sehit-cocuklari-artik-istedigi-universiteye-gidebilecek

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