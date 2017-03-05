-
Genel Kurul Duyurusu
Bu haber 23 Şubat 2017, Perşembe 13:34:48 tarihinde eklendi
Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Hasan Bari YILMAZ sitemize yapmış olduğu açıklamada, ilk Genel Kurullarının 05.03.2017 Pazar Günü dernek merkezinde saat 11:00'da yapılacağını bildirmiştir.
UYARI
Sitemizde yayınlanan ve kaynağı sitemize ait olan haberler, kaynak belirtmek ve bağlantı eklemek koşuluyla başka sitelerde yayınlanabilir. Kaynak belirtmeyen ve bağlantı eklemeyen yayıncılar hakkında hukuki haklarımızı kullanacağımızı saygıyla duyururuz.
10,422 kez okundu
YORUMLAR
0 Yorum
Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan gazihaber sorumlu tutulamaz.