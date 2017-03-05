  • Genel Kurul Duyurusu Genel Kurul Duyurusu Bu haber 23 Şubat 2017, Perşembe 13:34:48 tarihinde eklendi
    Gaziantep Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Gazi Hasan Bari YILMAZ sitemize yapmış olduğu açıklamada, ilk Genel Kurullarının 05.03.2017 Pazar Günü dernek merkezinde saat 11:00'da yapılacağını bildirmiştir.

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