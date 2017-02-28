Şehit Anne ve Babaları Seslerinin Duyulmasını İstiyor

Bu haber 28 Şubat 2017, Salı 14:45:11 tarihinde eklendi

Şehidin evli olması durumunda çoğu haktan yalnızca Şehidin eş ve çocuğunun yararlanıyor olmasının kendilerinde burukluk yarattığını dile getiren Yıldız; "Bugün aslında hakkın verilmesinden ziyade, Şehidin öz anne ve babası olarak bizlerin hatırlanmıyor olması bizi daha fazla üzmektedir." diye sözlerine ekledi.





DÜZENLEMELERDE ŞEHİT ANNE VE BABALARI UNUTULMAMALIDIR;

Kanunla ilgili maddede parentez içerisinde "Harp veya Vazife malulünün hayatını kaybettiği tarih itibari ile eşi veya çocuğu bulunması halinde bu haktan munhasıran eş veya çocuk yararlanabilir, eş veya çocuğun bu haktan herhangi bir nedenden dolayı yararlanmaması anne veya babanın istisnadan yararlanma hakkını sağlamaz." dediğini dile getirerek bu maddenin kendilerini daha fazla yaraladığını belirten Turgut Yıldız; "ÖTV muafiyeti düzenlemesi başta olmak üzere, Şehit aileleri ile ilgili düzenlemelerde Şehit anne ve babasının unutulmaması gerekir, hakkaniyet ilkesi baz alınarak düzenleme yapılmalıdır." dedi. .