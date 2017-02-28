  • Şehit Anne ve Babaları Seslerinin Duyulmasını İstiyor Şehit Anne ve Babaları Seslerinin Duyulmasını İstiyor Bu haber 28 Şubat 2017, Salı 14:45:11 tarihinde eklendi
    İzmir'den sitemizle irtibata geçen Şehit babası Turgut Yıldız yaptığı açıklamada; "Şehit ailelerine verilen haklardan dolayı Devlet büyüklerimize sonsuz teşekkür ediyoruz. Ancak hak verilirken mağdur olan her kesimi kucaklaması gerekir. İş hakkında hem Şehit eş ve çocuğuna, hem de Şehidin anne baba ve kardeşlerine iş hakkı verilirken, ÖTV muafiyeti hakkında neden aynı duyarlılık gösterilmiyor" dedi.

    Şehidin evli olması durumunda çoğu haktan yalnızca Şehidin eş ve çocuğunun yararlanıyor olmasının kendilerinde burukluk yarattığını dile getiren Yıldız; "Bugün aslında hakkın verilmesinden ziyade, Şehidin öz anne ve babası olarak bizlerin hatırlanmıyor olması bizi daha fazla üzmektedir." diye sözlerine ekledi. 


    DÜZENLEMELERDE ŞEHİT ANNE VE BABALARI UNUTULMAMALIDIR;

    Kanunla ilgili maddede parentez içerisinde "Harp veya Vazife malulünün hayatını kaybettiği tarih itibari ile eşi veya çocuğu bulunması halinde bu haktan munhasıran eş veya çocuk yararlanabilir, eş veya çocuğun bu haktan herhangi bir nedenden dolayı yararlanmaması anne veya babanın istisnadan yararlanma hakkını sağlamaz." dediğini dile getirerek bu maddenin kendilerini daha fazla yaraladığını belirten Turgut Yıldız; "ÖTV muafiyeti düzenlemesi başta olmak üzere, Şehit aileleri ile ilgili düzenlemelerde Şehit anne ve babasının unutulmaması gerekir, hakkaniyet ilkesi baz alınarak düzenleme yapılmalıdır." dedi. . 
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YORUMLAR

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  • resim mağduruz Editöre şikayet et 28 Şubat 2017 Salı 15:22 Her defasında benzeri mağduriyetler bizlerde ortaokul mezunu iken kamuya hizmetli kadrosunda atandık şu anda lise diplomalarımızı aldık bazı kurumlar diplomaya istinaden 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında göreve başlayıbda sonradan diploma alanları memur kadrosuna aldı bazı kurumlar ise almıyor 2 yılda 4 defa yönetmelik değişti bir türlü dengeler sağlanamadı. Eşitsizlik yapılıyor, haksızlık yapılıyor aynı tarihte aynı kanundan dolayı atamamız yapılıyor öğrenim durumumuz aynı sadece farklı kurumlarda görev yapıyoruz birimiz sınavsız yükselirken diğerimiz mağdur bırakılıyoruz BU HAKMI ADALETMİ SİZE SORUYORUM. 5 Yanıtla

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